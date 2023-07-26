陳欣妍初入行需靠父母接濟感愧疚　三十而立以創業步向人生新階段

【陳欣妍 Shirley｜GentleWomen】生活中充斥著不同的數字，如果有一天，你發現自己不停看到「111」這個天使數字時，可能就是告訴你「你的想法將會變成現實」。陳欣妍與男友沈震軒最近情侶檔創辦了健身中心，而令他們決心創業的契機正正是這個「天使數字」！無論是演藝工作、創業路還是情侶創業之道，陳欣妍都深信「吸引力法則」，只要「心想」就會「事成」，她更大爆沈震軒就是她首個實驗成功的例子。

攝影：陳葦慈



【陳欣妍 Shirley｜GentleWomen】無論是演藝工作、創業路還是情侶創業之道，陳欣妍都深信「吸引力法則」，只要「心想」就會「事成」！（陳葦慈 攝）

陳欣妍初入行難維持生計 只好靠父母接濟感愧疚

剛踏入30歲的陳欣妍（Shirley），大家認識她可能都是因為《美女郊遊遊》或者「沈震軒女友」的身分。在2016年憑著一個機緣巧合的試鏡機會，有幸參演電影《我們的6E班》而入行，出道頭幾年，陳欣妍坦承當時根本沒辦法維持生計，「先不要說是否難維持生計，是沒有生計，基本上沒有收入，當時真的要靠爸爸媽媽去繼續養自己」。

畢業後還要依靠父母在經濟上接濟自己，陳欣妍心底裡始終有一絲愧疚，但為了堅持自己的理想，唯一可以做的就只有「等待」，過程中她從沒想過放棄，「我覺得一定可以的，不能想不行，一定得！」幸運地，陳欣妍終於等到拍攝ViuTV節目的機會，由《辣伙頭》到《美女郊遊遊》，開始令更多觀眾認識自己。

入行後才發現，真的要待運氣或機遇到來才有機會，不能強求，所以就一直在等待。 陳欣妍 Shirley

【陳欣妍 Shirley｜GentleWomen】陳欣妍初入行難維持生計，只好靠父母接濟感愧疚！（陳葦慈 攝）

《美女郊遊遊》成事業轉捩點！樂觀面對外界評價 視「性感」為稱讚

陳欣妍直言《美女郊遊遊》是她演藝事業中的一大轉捩點，由沒人認識，到觀眾認得她的樣子、記得她的名字，甚至終於有收入。即使如此，陳欣妍並沒有選擇安於現狀，因為她深信人生中不只有一個轉捩點，「或者幾年後又有一個作品，就會有另外一個轉捩點」，所以她依舊保持初心，為著一個又一個人生目標努力奮鬥。

陳欣妍在《美女郊遊遊》中憑著性感形象而為人所知並人氣急升，作為藝人忌被某種形象定型，但她卻認為「性感」形象反而有助擴闊戲路，對演戲更有幫助？從小到大，身邊朋友都會用「Kai」來形容陳欣妍，充滿天真及傻氣的「Kai」與「性感」根本風馬牛不相及。

作為藝人，面對外界的「評頭品足」確實在所難免，但你可以選擇控制自己的心態。觀眾用「性感」形容自己，陳欣妍視這為讚賞，更因此大感興奮，「觀眾覺得我有性感魅力，我覺得很開心，再不是維持在很『Kai』的階段，我終於長大了！」與陳欣妍的談話之間，不難發現她是位樂觀的女生，對於她而言，一個形容詞是褒還是貶，往往只是取決於你選擇吸收那邊。

「形容女生可以有很多形容詞，性感是其中一個，如果我可以取得這個形容詞放在自己身上，我覺得很開心，因為有很多角色都需要性感元素在內，如果我有這個元素的話，我可以隨時應用在演戲上」。

【陳欣妍 Shirley｜GentleWomen】樂觀面對外界評價，視「性感」為稱讚！（陳葦慈 攝）

陳欣妍深信吸引力法則 沈震軒是首個實驗顯發對象？

「我一直深信吸引力法則，我是吸引力法則的極度高階使用者」，陳欣妍認為自己的人生是掌握在自己手上，想得到甚麼就大膽去想。除了是女藝人，陳欣妍還有另一個身分，就是「沈震軒女友」，陳欣妍更笑言沈震軒是她第一個「吸引力法則」實驗成功的例子。

自己的人生是掌握在自己手上，就像吸引力法則一樣，你想得到甚麼就大膽去想。 陳欣妍 Shirley

每當提起沈震軒，陳欣妍都總是由心而發地甜笑起來，被問到與沈震軒是怎樣開始，她竟然笑指沈震軒是她第一個「吸引力法則」實驗顯發出來的對象！她當時剛剛認識「吸引力法則」，她按照書本教授般把自己想要追求的理想對象條件列出來，「專一、不煙不酒、不要夜蒲、有交帶、身形健壯......」隨意列下了幾點後就放低了這件事。

直至其後參演電影《狼人遊戲》，認識了沈震軒，兩人相處過來，陳欣妍驚訝對方原來是個不愛夜蒲、不煙不酒的人，顯然與沈震軒以往給外界的形象很有反差，兩人相識相戀，與對方深入了解後就自自然然就走了在一起。

拍拖後，陳欣妍回想起當時列過的擇偶條件：「不煙不酒、不夜蒲、身形健碩」，這不就是沈震軒的特徵嗎？「發現我已經不知不覺地運用了吸引力法則，這過程真的很不可思議，吸引力法則真的很可行！」

【陳欣妍 Shirley｜GentleWomen】陳欣妍深信吸引力法則，沈震軒是首個實驗顯發對象？（陳葦慈 攝）

三十而立以創業步向人生新階段 「天使數字」成創業契機

「三十而立，四十而不惑」，陳欣妍與沈震軒就剛好分別踏入「30」及「40」之齡，陳欣妍坦言在29歲那年曾經有過年齡焦慮，曾經懷疑自己。

即將踏入30歲，人生是否應該要有轉變，應該要做一些事？ 陳欣妍 Shirley

或許我對30歲存有一個標準的模樣，覺得應該要達到一些標準。 陳欣妍 Shirley

當時剛踏入40歲的沈震軒，也同樣面臨著年齡上的焦慮，大家都覺得是時候要踏進下一個階段，於時萌生起「一起做一些事」的想法。運動、健身是情侶二人之間的共同興趣，加上陳欣妍向來喜歡身心靈相關的事，所以他們就計劃創立一個與保健有關的集團，開設健身室就是第一步。

【陳欣妍 Shirley｜GentleWomen】三十而立以創業步向人生新階段（陳葦慈 攝）

陳欣妍與沈震軒在一次閒聊之間，提起到想開健身室的念頭，然後從這天開始，陳欣妍就發現在日常生活中突然出現了很多「111」數字，「手機螢幕亮起時，時間是1時11分，見到111號巴士，旅行住酒店又是111號房」，接二連三的巧合令陳欣妍決定上網搜尋一探究竟.

查看之下，陳欣妍驚覺「111」原來是天使數字，意思是「你的想法即將變成現實」，看到這裡頓時令陳欣妍毛骨悚然，「簡直是不可思異」！當中的「想法」豈不是當日與沈震軒談過的創業念頭，難道這就是上天叫她決心創業的契機？

不久後，二人經朋友介紹下認識到一班很好的健身團隊，詳談後發現雙方理念一致、一拍即合，不久後就相約看舖位，所有事情都相當順利，猶如駛進了高速公路一樣，由構思到實行，短短8個月，陳欣妍與沈震軒的心血結晶「111 Ones Fitness」終於正式開幕！

在計劃創業的過程中不斷看到「111」，是天使告訴我，我想法會變成現實，即是夢想成真！ 陳欣妍 Shirley

「111」可說是促使二人決心創業的契機，所以在他們構思公司名時，也順理成章用了「111」，希望讓客人來到店舖時，看到「111」，他們就會知道，有甚麼想法都會變成現實。

客人來到這裡，對自己的身形有甚麼想法，這裡都可以成為他們夢想成真的地方。 陳欣妍 Shirley

【陳欣妍 Shirley｜GentleWomen】「111」可說是促使二人決心創業的契機！（陳葦慈 攝）

【陳欣妍 Shirley｜GentleWomen】希望讓客人來到店舖時，看到「111」，他們就會知道，有甚麼想法都會變成現實。（陳葦慈 攝）

改寫「美」的刻板印象 鼓勵女生自信追求想要的身形

陳欣妍也強調，他們的健身室並不是要提倡減肥，他們從來都不會叫大家來減肥，反而是提倡增肌減脂，或者是塑造一個自己想要的身形。陳欣妍坦言自己曾經有過一個迷思，覺得瘦就是美，但現在的她卻認為女生們不應再被這些思想捆綁自己。

每位女生都應該自信地追求自己想要的身形。 陳欣妍 Shirley

【陳欣妍 Shirley｜GentleWomen】陳欣妍希望鼓勵女生自信追求想要的身形。（陳葦慈 攝）

情侶創業公私難分 靠1招維繫感情

情侶創業究竟是促進還是損害感情？共處容易共事難，加上把公事私事混為一談，不會影響感情嗎？陳欣妍提到身邊都有朋友與另一半一起經營生意，期間都會出現爭執衝突，甚至最終分開收場，不過陳欣妍就指自己並沒有刻意都想，「因為我相信如果我刻意地去想，變相是吸引它們過來」。

不過在這段創業路上，少不免有意見不合的時候，但陳欣妍卻認為創業為二人製造了更多共同話題，感情反而增進了不少，「我倆本來已經很愛說話，再要商量公司的各項事務，就更加滔滔不絕！」話題或許不缺，但問口埋口都是公司事務，豈不是有開工沒收工？

陳欣妍直指在籌備開張的過程中，公事已經變成了日常溝通，基本上都沒有甚麼拍拖時間，加上情侶創業，在工作上兩人身分均為老闆，當在公事上爭論時，大家都各持論點據理力爭，但回到日常生活中，就應該變回男女朋友的身分，怎樣可以轉換狀態，打破僵局？可能就是輕輕向對方撒撒嬌，整個狀態就會馬上轉變。

「否則到深夜還在為公事而煩惱 其實會令人感到很疲累，久而久之就會失去話題，就會發現除了工作以外，沒有其他話題，兩人的關係就變成了拍檔而已」。作為創業拍檔還是同居情侶，陳欣妍都認為獨處空間是相當重要。

【陳欣妍 Shirley｜GentleWomen】在這段創業路上，出現爭執及意見不合其實也在所難免，但陳欣妍卻認為感情反而增進了不少。（陳葦慈 攝）

拍拖切忌失去自己 獨處的重要性

陳欣妍直認與沈震軒拍拖5年，而這也是她維持得最長的一段戀情，但她表示無論有多喜歡一個人，對得多都會有厭倦的一天，所以情侶之間一定要保留獨處空間及時間，在獨處時才會出現一個空隙，讓自己想念對方，否則久而久之「所有事都變成兩個人，就失去了自己。」

一段關係之中不能夠失去自己，因為當初對方喜歡的是你自己，如果你失去了你自己，你不就是辜負了對方，令對方再也找不到喜歡你的地方。 陳欣妍 Shirley

【陳欣妍 Shirley｜GentleWomen】陳欣妍認為拍拖切忌失去自己。（陳葦慈 攝）

結婚只是儀式 關鍵在經營

結婚對妳而言是甚麼？是儀式、承諾、還是責任？陳欣妍與沈震軒同居多年，陳欣妍坦言自己本來認為在這一刻開心就已經足夠，沒有長遠打算，直至有日偶然發現沈震軒有過結婚的想法，才誘發思考。陳欣妍表示：「對我而言，（結婚）這是一個形式，是會做的，待我們處理好所有健身室的業務事宜，放下心頭大石後，就可以去籌備這件事」。

不過，陳欣妍卻認為一段美滿戀情的關鍵並不在於一場簽紙儀式，重點是經營，「不要大安旨意覺得簽紙後就如童話故事般，從此就幸福快樂，這是假的！生活從來不像電影中完美結局後結束，可能後續還有很多故事但沒有拍下來，所以重點是經營」，比起結婚後兩夫妻零交流，陳欣妍寧願維持現狀，但當然兩者可以兼備。

【陳欣妍 Shirley｜GentleWomen】陳欣妍卻認為一段美滿戀情的關鍵並不再於一場簽紙儀式，重點是經營。（陳葦慈 攝）

夢想從來不是遙不可及 大膽去想就會得到

在訪問交談之中，聽得出陳欣妍無論對事業路、感情觀，還是人生態度都有著獨特的見解。

「蛻變中」，是陳欣妍給自己的形容，她直言今年她初嘗創業，擁有了一個全新的身分角色，她希望以自身的故事鼓勵女生，不要認為夢想遙不可及就不敢去想，從來都沒有事是不可能，只要大膽去想，你就會得到。

【陳欣妍 Shirley｜GentleWomen】夢想從來不是遙不可及，大膽去想就會得到！（陳葦慈 攝）

記者：石欣桐

攝影︰陳葦慈

拍攝：趙錦添、吳梓翹

剪接：趙錦添

美術： 賴文傑

化妝：Melody

場地提供：111 Ones Fitness

