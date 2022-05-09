繡花鞋第三代傳人堅持一針一線人手製　盛載舊香港情懷望得以傳承

【繡花鞋／繡花鞋匠】全港剩下一間以全人手製的繡花鞋店舖「先達商店」，1958年開業，見證幾十年繡花鞋的歷史變遷，即使繡花鞋這老舊文化手藝似乎逐漸式微，但是來到這位90後的第三代傳人「王嘉琳（Miru）」卻選擇堅守家業，更不斷作出創新改良望繡花鞋可再次投向大眾的眼球，只因繡花鞋見證了三代人的成長，盛載著香港人的回憶：「繡花鞋是我家的象徵，亦是我給朋友及客人的心意。」



Miru人生第一對繡花鞋，正是兩歲時嫲嫲親製給她的虎頭鞋，小巧可愛的鞋型卻藏有意味深長的祝福寓意，保佑小孩平安成長。自小就看著爺爺、嫲嫲密密針、密密繡、密密製，看著色彩繽紛的鞋子，Miru小學時就開始跟爺爺嫲嫲學刺繡，手巧的她中學時就已經可以自己造出一對似模似樣的繡花鞋。

我第一對造的繡花鞋是很簡單花的圖案，並拿了出去賣，那時覺得做到就很想看，到底自己的技術會不會有客人欣賞。 Miru（繡花鞋匠）

雖然是生於繡花鞋家族，但是爺爺卻從來沒有迫自己的孫女Miru繼承自己一手一腳創立的「先達商店」，直到Miru一次的大學報告而真正令她想把繡花鞋視為終生事業。在大學時讀設計學系的她，畢業報告時用了自己最擅長的繡花鞋做主題，研究繡花鞋行業為何在香港會日漸式微，並想到一個完善的方案去重塑品牌。Miru認為此方案或會令繡花鞋再次興起，於是畢業後就決意繼承爺爺花一生辛苦經營的繡花鞋店舖「先達商店」，成為了第三代傳人，自此踏上繡花鞋之路。

【繡花鞋／繡花鞋匠】雖然是生於繡花鞋家族，但是爺爺卻從來沒有迫自己的孫女Miru繼承自己一手一腳創立的「先達商店」（蘇煒然 攝）

Miru重新改良繡花鞋 把傳統與時尚雙線發展

七、八十年代，受西方流行文化所影響，西方時尚風格傳入香港後，那時穿旗袍配搭的鞋子，由中式的繡花鞋轉變成可拉長身形比例的高跟鞋。然而香港的繡花鞋業界當時並無順應時代步伐推出高跟繡花鞋款，就剩下一成不變的設計款式，似乎這亦令到繡花鞋被漸漸標籤了「過時」、「老套」的形容詞。雖然Miru爺爺亦試過不斷創新，多用了西式花布、蕾絲等製作新產品，雖然情況有轉好，但是似乎也改變不到繡花鞋漸式微的景象，各家店舖相繼倒閉，慢慢香港就只剩下一間全人手製繡花鞋店 一「先達商店」。

經Miru接手「先達商店」後，決定打破傳統的框架，對傳統的繡花鞋加入一系列創新的改良。喜歡與客人聊天的她，深明顧客對新興款式需求特別大，於是決心每個月推出全新的設計款式，讓顧客可以襯出多變的時尚風格。

當時Miru為了重塑「先達商店」繡花鞋古板平實的傳統品牌形象，花費了一番功夫，重新把爺爺以往的設計復刻及重新配色，並加入了自己的新設計元素，由物料開始改良，新增牛仔布、麻布等材質、提高鞋子的防滑度，同時也增添一些銀灰、雞蛋黃等日常較易穿搭的色調；在花紋設計上也增添更多圖案選擇，如傳統的花紋常見的有蓮花、牡丹、龍鳯、獅頭金魚，而新設計就會採用茶花、櫻花、熊貓、貓頭鷹等。

在繡花鞋的版型上，傳統的繡花鞋鞋頭較深和笨拙，新改良變成較淺的鞋頭；同時亦花心思鑽研高跟鞋的製作方法，讓客人穿繡花高跟鞋時能突出女性身體線條，展現出婀娜多姿的美態，這一切一切的創新全令繡花鞋不再是古板平實，反倒貼合時尚，為的就是令繡花鞋走向普及化。

雖然Miru在繡花鞋的設計改良了不少，但是重視傳統的她不想破壞繡花鞋應有的元素，因而不會為了緊貼時代步伐，而全部把它轉變成不似傳統的感覺，反而著重把「傳統」及「時尚」雙線發展，創造出自我風格的繡花鞋。現時「先達商店」除了老顧客，也多了很多年輕的客人，相比爺爺年代，青出於藍的Miru令原來漸冷清的「先達商店」加添潮流新氣象。

【繡花鞋／繡花鞋匠】Miru在繡花鞋的設計改良了不少。（受訪者提供）

比起刺繡 繡花鞋的造鞋技術卻未獲重視？

一般人選繡花鞋都只是著重在刺繡的圖案上，比較關心是否全人手繡，然而不少顧客卻忽略了整雙鞋都是全人手製造，Miru對此卻感嘆：「相對較為複雜的造鞋工藝好像反而未受到應有的尊重。」Miru認為刺繡是講求耐性，只要用心一步步去繡，總能繡出別緻的圖案，但是造鞋方面凡事都著眼於左右對稱、不能一大一小，要捏出對稱的鞋底及鞋形實屬考功力及技術，甚至用縫紉機以完美的直線縫回邊框都很高難度，的確每一對手造繡花鞋都花了不少心機。

【繡花鞋／繡花鞋匠】Miru對此卻感嘆：「相對較為複雜的造鞋工藝好像反而未受到應有的尊重。」（受訪者提供）

生意興旺時，Miru在最高峰期試過一個月整幾百對繡花鞋，為了更有效分配時間，平日都會把每個造鞋的步驟分開不同的工序完成，例如會一段時間集中只做刺繡；另一段時間只會做鞋面及鞋底等。不過因近兩年的疫情突襲，令到繡花鞋行業也深受影響，但是Miru卻沒有氣餒，反而更落力的為繡花鞋業界出一分力，開始另一個新計劃，把自己設計的插畫印在布料上，製作出一對獨一無二的鞋款、絲巾、小袋等產品出售，以插畫取代刺繡藉以集中推廣造鞋工藝。Miru亦打算跟不同插畫家合作推出不同的設計，望將繡花鞋發揚光大。

一針一線堅持人手製繡花鞋 機繡遠比不上人手繡

現時繡花鞋行業在香港漸式微，在60、70年代曾百花齊放的繡花鞋行業早已一一倒閉，從來「堅持很難、放棄很易」，堅持可以是一輩子的事，但放棄只是一下子的事，然而Miru多年卻選擇堅持一針一線的人手造鞋，堅守家業，全力從事這門手藝。

當然「創業難、守業更難」，好的作品自然引來四方八面的臨摹，Miru自家創作的設計也被一模一樣的抄襲，而新一代店舖早就改用機器造鞋以大批量製作，少有人手刺繡造鞋的技藝，似乎多年辛苦學到的這門繡花鞋手藝已被機器徹底取代，甚至乎它們出產速度比人手製更快。但是Miru卻認為人手繡總是比機繡更細緻得多，機繡的圖案過於死實，沒有活靈活現的美感， 然而人手繡卻會把每個細節位做到足，亦可根據客人的需要作出調整，打造出獨一無二的鞋款，會貼合客人的心意。

【繡花鞋／繡花鞋匠】Miru認為人手繡總是比機繡更細緻得多，機繡的圖案過於死實，沒有活靈活現的美感。（蘇煒然 攝）

繡花鞋匠Miru承傳工藝延續 保留舊香港情懷

貪新厭舊總避不免，時代的變遷令不少舊香港老文化快被遺忘，但是卻仍有值得細味之處。繡花鞋走過舊香港時代的足跡，見證著一代又一代香港人的成長。繡花鞋店舖於1958年開業，那時Miru爺爺由地攤開始做起，因繡花鞋款式獨特，很有傳統工藝的設計，因而吸引了一眾老顧客每年都來光顧，甚至一些客人年年都會買同一個鞋款。直到現時屹立至今已有64年，客人早就變成了第二代或第三代，很多人已經是帶他的孩子、孫子來挑新鞋。

小時候家人會送繡花鞋給他們，或是他們的媽媽會穿著繡花鞋，因此很多人都想找回那種回憶，會跟我說，很多謝我繼續製作如此有紀念價值的繡花鞋。 Miru（繡花鞋匠）

無疑一對繡花鞋穿出一份舊香港情懷，繡花鞋在不同的人生階段扮演著不同的角色，孩提時期穿上童裝小虎鞋陪伴你成長；長大後穿起繡花鞋作日常穿搭，與家人朋友度過快樂溫馨時光；結婚穿上繡花褂鞋配搭裙褂伴你出門，與你共度難忘幸福時刻；孩子出生後又會給他穿回小虎鞋，甚至與他一起襯鞋。走到下一代就會重複回家人給他的情，別具意義。

【繡花鞋／繡花鞋匠】這碩果僅存的香港老文化，一針一線的香港製造，都是我們值得去好好守護，讓這份香港情感得以傳承。（蘇煒然 攝）

這碩果僅存的香港老文化，一針一線的香港製造，都是我們值得去好好守護，讓這份香港情感得以傳承。現時香港對傳統手藝的關注度提升了不少，Miru為了讓繡花鞋傳統技藝傳承下去，也實行繡花鞋的學徒訓練計劃，藉以培訓有興趣在這門手藝發展的新人。雖然大部分學徒都是對於刺繡方面較熱衷，只想學會刺繡後在其他方面發展，卻未有意視造鞋為終生職業，但是Miru深信只要有新人願意認識繡花鞋的手藝，依然可得以延續下一代。

要繼承我店舖是難的，但是手造繡花鞋相信不會消失，喜歡這門手藝的人一定會有。 Miru（繡花鞋匠）

攝影：蘇煒然

拍攝：趙錦添

剪接：趙錦添

美術：賴文傑

