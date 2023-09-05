澳門自由行2023丨3天2夜快閃澳門豪遊攻略：180度看煙花+必吃葡菜

自從澳門開關後，不少港人都愛到澳門來一場「快閃」旅行！時隔3年，澳門終於再舉辦精彩的國際煙花比賽匯演，吸引不少旅客前往。平日大家不是遊覽大三巴、觀音像、就是到豪華賭場，但澳門還有許多隱藏版景點。除了讓大家可以欣賞到煙花比賽匯演外，《01女生》記者為大家整理出澳門三天兩夜的行程，讓大家看到不一樣的澳門！



澳門自由行2023 (Klook)

澳門自由行2023丨澳門3日2夜行程規劃 - Day 1

購買方式：Klook

到達澳門後，喜歡藝術或打卡的朋友可以到威尼斯人金光會展沉浸於「teamLab 超自然」的藝術空間中，這個藝術空間是由世界知名藝術團隊打造，首次在東京開幕時，已經吸引逾46萬名遊客。展區分為攝影展區和互動遊樂區，無論大人小孩或情侶都能樂在其中。

澳門自由行2023丨澳門3日2夜行程規劃 - Day 1 (Klook)

澳門自由行2023丨澳門3日2夜行程規劃 - Day 1 (Klook)

接下來，來到澳門當然要參觀一下威尼斯人，這是一個豪華的賭場和酒店。建議大家坐上獨具威尼斯特色的貢多拉船，細細品味著兩岸的義大利建築，置身於歌劇院般的華麗佈景內，享受舒適愜意的旅遊當中。

澳門自由行2023丨澳門3日2夜行程規劃 - Day 2

購買方式：Klook｜01空間

Day 2: 早上，可以前往觀光塔，這是世界高塔聯盟的成員之一。來到觀光塔亦可以一系列驚險玩意（空中漫步、笨豬跳、高飛跳），衹要是想找尋新鮮、活學活用、富挑戰性並可克服畏高感的户外活動，這兒便是佳選！

澳門自由行2023丨澳門3日2夜行程規劃 - Day 2 (Klook)

晚上，正是「重頭戲」，澳門國際煙花比賽期間Klook推出不少限定優惠，建議大家不妨參考一下。由今日起至9月23日，但憑購買「澳門國際煙花比賽匯演限定」方案，即可享有一晚豪華客房、雙人自助早餐，以及澳門旅遊塔觀光層煙花比賽匯演門票兩張。在澳門觀光旅遊塔享受壯觀的全景，又可以欣賞到煙花比賽匯演，無須苦惱住宿的問題，一舉三得。

澳門自由行2023丨澳門3日2夜行程規劃 - Day 2 (澳門特別行政區政府入口 網站)

澳門自由行2023丨澳門3日2夜行程規劃 - Day 3

購買方式：Klook

來到第3天，享用了酒店的自助早餐後，前往主教山小堂，擁有獨特的建築風格。然後，可以前往漁人碼頭，體驗港灣的風情。來到澳門當然要一嘗葡國菜，可以在皇家葡萄肴Tromba Rija餐廳品嚐當地不錯的葡國自助晚餐，建議提早訂位坐窗口位，餐廳露天位置可體驗壯觀的夜景。最後，可以選擇乘坐金巴或金光飛航、噴射飛航回程。

澳門自由行2023丨澳門3日2夜行程規劃 - Day 3 (Klook)

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