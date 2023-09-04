Le Creuset減價｜限時開倉3折起！粉色花形鑄鐵鍋、陶瓷碗碟必收

Le Creuset開倉優惠！快閃購物平台 OnTheList 不時都會進行期間限定開倉大特賣，而今個星期就有港女最愛的法國高級廚具品牌Le Creuset開倉，多款廚具、餐具激減低至3折，當中人氣花花鑄鐵鍋、心形碗碟等，最平$120就可以入手得到！各位女生們千萬不要錯過！



Le Creuset限時開倉3折起！粉色花形鑄鐵鍋、陶瓷碗碟必收！

法國高級廚具品牌Le Creuset推出的琺瑯鑄鐵鍋向來大受女生歡迎，密閉式的聚熱效果，更快就能煮出美食，同時能鎖住鍋中食物營養，令營養價值不易流失，更加可以逼出食物本身的水分及精華，令煮出來的美食更加原汁原味，口感更嫩滑多汁！

加上，Le Creuset的鑄鐵鍋外貌精美，有花形、圓形等多款不同形狀，再配合糖果色系配色，夢幻而且少女感滿滿！今次Le Creuset開倉之中亦有多款鑄鐵鍋有折扣優惠，其中大熱的粉紅色Flower Cocotte，由原價HK$2,980激減至HK$1,490；粉藍色 Round Casserole，由原價HK$2,680激減至HK$1,340，實在是相當抵買，大家千萬不要錯過！

Le Creuset開倉優惠｜Flower Cocotte 20 cm CHIFFON PINK HK$1,490（原價：HK$2,980 ） （OnTheList 提供）

Le Creuset開倉優惠｜Round Casserole/oven 18cm Coastal Blue HK$1,340 （原價：HK$2,680 ）（OnTheList 提供）

▼▼▼按圖看更多Le Creuset精選減價鑄鐵鍋▼▼▼

除了琺瑯鑄鐵鍋外，還有不少燒烤盤都有折扣優惠，其中的燒烤盤，底部的坑紋有助隔掉多餘脂肪，用作低脂烹調，尤其適合平日時常維持完全身形的女生們！

▼▼▼按圖看更多Le Creuset精選減價燒烤盤▼▼▼

除了廚具之外，今次開倉還有不少碗、碟、餐具都有折扣優惠，其中迷倒一眾少女心的陶瓷花形盤更加由原價HK$1,880激減至 HK$940，花形盤造型浪漫可愛，耐熱性也極佳，適用於微波爐及焗爐，加上合乎食用安全的塗層表面幾乎不黏，清洗時也更方便！

Le Creuset開倉優惠｜Set of 5 20cm Flower Dish HK$940（原價：HK$1,880 ）（OnTheList 提供）

▼▼▼按圖看更多Le Creuset精選減價餐具▼▼▼

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Premium 優先購物時段



Showroom｜9月4日 1300 - 2000

Online | 9月4日 0800 - 2359



普通會員購物時段



Showroom｜9月5日 0800 - 2000；9月6至9日 1000 - 2000

Online｜9月5至24日 0800 - 2359



地址：鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓

