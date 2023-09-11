買十年袋齡LV手袋靠1原因「免費換新袋」！不符合3條件難享有

眾所周知不少奢侈品牌都是「一包難求」，稍微弄髒刮花都會無比心痛，近年在網上不時看到有網民吐嘈奢侈品牌的單品質量越來越差，而且保養清洗貴、維修難、退貨難以及國內外實行不同的售後服務等等。日前，有兩名內地女生分別在社交平台分享「售後服務」經驗，而且如予極高評價，到底是怎樣一回事呢？



LV售後服務｜內地女LV手袋袋齡過10年 花$635成功維修

最近一名稱「Sharon金金」於社交平台上分享自己將LV跟村上隆聯名款「白三彩系列」手袋拿去LV做保養服務，她表示手袋因長時間使用，導致金屬調節扣出現鬆脫的情況，但網民因入手時間更長而遺失了收據及防塵袋，在沒有購買證明下，她打算到門市碰運氣做維修。

LV售後服務｜內地女LV手袋袋齡過10年 花$635成功維修 (RED@Sharon金金)

LV售後服務｜內地女LV手袋袋齡過10年 花$635成功維修(RED@Sharon金金)

LV售後服務｜內地女LV手袋袋齡過10年 花$635成功維修 (RED@Sharon金金)

事後網民表示跟SA溝通過程中，對方不但沒有過問「什麼時候買的、發票在哪」之類的問題，對方只有詢問「手袋年份」，隨即就在自己手袋裡找出產品編號，根據產品編號尋找替換的金屬調節扣，唯手袋已超過十幾年的限量手袋，所以當時SA未能即場告知她是否可維修，隨後給了單據讓她等後續通知。網民對此未有抱太大期望，畢竟包齡數十年，殊不知不足一個月，SA通知她到門市取回手袋，維修費僅595元人民幣（約港幣$635），當取回手袋時SA更免費贈送一個大型防塵袋，整體服務和態度令網民大感驚訝，更力讚：「LV活該它銷售量高！」

LV售後服務｜內地女LV手袋袋齡過10年 花$635成功維修 (RED@Sharon金金)

LV售後服務｜內地女LV手袋袋齡過10年 花$635成功維修 (RED@Sharon金金)

LV售後服務｜買了1年有凹痕 竟可以「免費換新袋」？

此外，另一位網民亦分享自己於LV成功「免費換新袋」的經過，早於去年時，網民入手了LV人氣熱賣款WOC 金鍊三合一斜背包，但一直閒置在櫃中，直到重新拿出來使用竟發現手袋袋面出現一條明顯的凹痕，隨即聯繫SA並將手袋拿去專櫃。

LV售後服務｜用了1年有凹痕 竟可以「免費換新袋」？(RED@于淼的美麗生活)

送往專櫃約兩星期，SA以電話通知她手手袋的確因「保存不當及時間久」的原因使手袋出現凹痕，但也確實手袋沒有使用痕跡，因此SA替網民申請了「換新」的服務。接下來網民就按照WOC的專櫃價格，換取了其他同等價位的單品，亦可加錢換取更高價商品。

LV售後服務｜用了1年有凹痕 竟可以「免費換新袋」？(RED@于淼的美麗生活)

不過該網民則補充幾點「以舊換新」的建議，第一必須透過LV官方渠道購買的商品，例如官網和專櫃，才能享有售後保障。對於嚴重的品質問題，例如手袋大面積開裂或脫皮等，只要不是人為造成的，無論多長時間都可以爭取以當前價格進行換新服務。然而，需要注意的是，不應因走線粗糙、拼花不滿意或皮質褶皺等個人原因而要求換新，這樣會在SA留下不好的印象。