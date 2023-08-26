LV手袋2023｜Louis Vuitton秋冬新品 玩味門牌標誌CameraBox大熱

Louis Vuitton 6款新品手袋推薦！春去秋來，不知不覺已步入8月，不少奢侈名牌都紛紛投出秋冬新品，而Louis Vuitton作為品牌經典之最，手袋款式不單極具收藏價值，買入後亦有一定保值能力，可謂盲買不後悔之選。



Louis Vuitton 在春夏時釋出不少知性與年輕感兼備的手袋配色，近日亦推出秋冬力作，將玩味與精緻設計風格融入手袋當中：

Louis Vuitton 新品推薦：1. Card Holder HK$4,150

想入手名牌產品，普遍會從配飾、皮夾等副件開始入手，Louis Vuitton 以堅固、耐用的皮革工藝著名，防污、防火的功能大獲好評，更可以作為傳家之寶的存在。這款秋冬新品除了Monnogram圖案外，前方更添加了像門箱牌號的玩味標誌，在經典當中注入年輕元素。

Louis Vuitton 新品推薦：1. Card Holder HK$4,150（Louis Vuitton）

Louis Vuitton 新品推薦：2. Petit Sac Plat HK$16,600

這款造型迷你的Petit Sac Plat手袋由1968年創作的經典Sac Plat袋款所演變而成，輕盈、小巧同時具備行動性，綴以可拆式肩帶及兩個頂端手柄，可供肩背或斜背。而這款Petit Sac Plat手袋最為獨特的是將過往沉穩的配色換上柔順的淡啡色，加上玩味的門牌標誌，絕對值得入手！

Louis Vuitton 新品推薦：2. Petit Sac Plat HK$16,600（Louis Vuitton）

Louis Vuitton 新品推薦：3. Speedy Bandoulière 25 HK$ 20,700

Speedy旅行手袋作為Louis Vuitton 代表作之一，1930年以「Express」之名推出，靈感源自於當時的快速交通運輸，後來才易名為「Speedy」。今季的Speedy 25 貫徹實用性與外觀兼備的特性，更換上輕柔奶茶配色以及門箱牌號的玩味標誌，將整個旅行、玩樂感覺更加升華。

Louis Vuitton 新品推薦：3. Speedy Bandoulière 25 HK$ 20,700（Louis Vuitton）

Louis Vuitton 新品推薦：4. Neverfull BB USD$1,900（拆合約港幣$14,898）

相信有留意LV手袋的朋友，對「Neverfull」這個系列並不陌生，「Neverfull」由一上架至今都是暢銷系列，保值能力一向榜上有名，當中以經典Damier Ebene帆布製作，除了一個船型大袋更配備一個小型Pouch，實用性強。

Louis Vuitton 新品推薦：4. Neverfull BB USD$1,900（拆合約港幣$14,898）（Louis Vuitton）

以往的「Neverfull」系列都是偏大號設計，今季令人振奮的是這個容量十足的袋款變得更細小，大家可以用一個較親民的價錢入手，感受經典設計與別緻細節！

Louis Vuitton 新品推薦：5. Sac Sport HK$ 21,700

作為今季Louis Vuitton 宣傳照中的Sac Sport，將復古經典重現大家眼前，這款手袋外形設計靈感來自Louis Vuitton 典藏款式，外形沿自經典曲線，另外用上特別的Monogram Empreinte壓花牛皮製成，低調地展現品牌標誌，打造出高雅、時尚感。

Louis Vuitton 新品推薦：5. Sac Sport HK$ 21,700（Louis Vuitton）

Louis Vuitton 新品推薦：6. Camera Box HK$ 27,300

喜愛小巧包款的女生，不妨入手這款2023秋冬女裝系列中新推出的Camera Box，將經典的Louis Vuitton 行李箱外形完美縮少至巴掌般大小，可愛精巧的大小加上大熱手袋Petite Malle 的別緻細節，Monnogram圖案與金屬元素混搭，展露出個性俐落感。