LV｜日本買名牌更便宜？網友實測沖繩免稅店入手TWINNY 更可平2千

【日本免稅店/Louis Vuitton】日本必到免稅店！日本作為不少人的「鄉下」，加上日元匯率持續下跌，簡直是以超值價錢入手心頭好，由玩具、配飾、家電、服裝鞋履、名牌手袋到勞力士都一應俱全，所以想在日本大手購物一番，絕對不是問題！



日元下跌的情況下，在日本血拼名牌手袋更是等於折上折，不難怪大家外遊目標都會選擇前往日本，加上機場免稅店、當地專門店、Outlet之外，更有不少中古名牌店可以一一尋寶！相信大家在前往日本前都有做足功課，日本東京、大阪等地都曾有不少網民分享過成功入手名牌手袋的經歷，亦有人分享道在機場碰運氣的話，很大機會可以零配貨取走。而近日亦有網民分享道在日本沖繩亦可以順利入手名牌手袋，更比香港門市便宜近二千元的經歷！

日元下跌的情況下，在日本血拼名牌手袋更是等於折上折（《潮拜購物狂》劇照）

日本旅遊｜網民分享沖繩購物3大好處

提到日本，普遍人都會想起東京、大阪、京都、北海道等地，因為交通便利加上購物選擇豐富，但其實看似親親大自然、遠離塵囂的沖繩亦新開了不少購物中心，例如有沖繩T廣場(T galleria Okinawa by DFS)、「免稅天堂」之稱的Ashibinaa Outlet、距離那霸機場、那霸港15 分鐘的PARCO CITY、親子必到的 iias、全沖繩最大型的AEON MALL。

而網民指自己到訪沖繩有3大原因，因為沖繩的機票相對較便宜，網友分享自己在5月週未購買的機票則大約2千多元，而筆者發現最近8到9月大約1千元內就可以購得來回機票，淡季10月中後、11月時更只需5百元就可以買到沖繩來回機票！

另外，香港到日本各地的機程中，沖繩所需時間僅得2.5小時，十分符合香港人快速的個性，那怕只是24小時快閃亦不成問題！

最後是因為沖繩近海的地理位置，根據2019年TripAdvisor公開的日本10大海灘報告，當中8個令人難忘的海灘秘境都在沖繩，是個相當值得前往的旅遊目的地與景點選擇。

日本旅遊｜網民分享沖繩購物3大好處（YouTube@Yoadoremylife）

日本旅遊｜沖繩成功入手LV產品

在眾多購物中心之下，網民推薦大家前往DFS 免稅店，因為DFS中的品牌較豐富，容易入手到心儀品牌產品，另外DFS中的產品最基本都會比門市的價錢便宜10%，更有可能看到一些沖繩限定款式或是各品牌與DFS合作的獨家的設計款。

網民推薦大家前往沖繩DFS 免稅店（YouTube@Yoadoremylife）

在沖繩，DFS店有兩間，一間是DFS那霸機場店，另一間則是面積達一萬平方公尺DFS旗下的T廣場，而網民推薦DFS旗下的T廣場的原因是它位於單軌電車的Omoromachi車站旁，到埗後無須轉車，只需乘單軌電車約20分鐘就能到達！另外，這間DFS比起其他購物中心而言，它是同時免關稅與消費稅的，所以入手價格會更實惠！

沖繩免稅店必買名牌手袋！（YouTube@Yoadoremylife）

經過一番行逛，網民入手了Louis Vuitton早秋系列中推出的熱門手袋「Twinny」及一條Monogram Denim披肩。Twinny 是以經典Monogram老花圖案配合Monogram帆布及Monogram Reverse帆布制造內外，不同撞色的Monogram作出反差與層次，綴以S-Lock鎖扣，整個感覺休閑又富俏皮個性。

沖繩成功入手LV產品（YouTube@Yoadoremylife）

入手到心儀LV產品當然是件美事，網民更指出當時日元匯率大約為6算，Monogram Denim披肩在香港門市購入需要港幣$5,000，而在沖繩扣稅後只需港幣$3,840，足足便宜了港幣$1,158。而Twinny在香港門市購入需要港幣$25,000，而在沖繩扣稅後只需港幣$22,620，足足便宜了港幣$2,380。

而網民所便宜掉的價錢竟多過她整個一日即興旅程中花費的酒店、機票以及交通食宿，可謂相當划算，以香港門市入手的價錢而言，網友可算是賺盡了，0蚊去旅行。