LV加價2023｜人氣袋款加幅達9%　8款保值經典手袋最新價錢一覽

LV加價2023｜Louis Vuitton手袋向來都是保值之選，日前內地傳媒報道指，LV在內地多款產品價格均有上調，幅度由4.7%至14%不等。LV母企LVMH早前發布業績時就表示在2023年並不會作全球統一加價，但就會根據個別市場及地區的通脹程度及營運成本而作產品價格調整！消息傳出後到LV香港官網一看，發現部分袋款都已加價，立即看8大保值袋款最新價錢！



LV加價2023｜Alma BB

LV這款Alma BB手袋採用了經典Monogram帆布製造而成，貝殼形的袋形可愛別緻，同時散發著優雅時尚感，綴有金色掛鎖和鑰匙、2個Toron手柄及皮革鑰匙套，細膩的設計細節難怪迷倒一眾女生，連BLACKPINK Rosé都大愛！

LV加價2023｜Alma BB

原價：HK$ 14,100

最新售價：HK$ 15,100



LV加價2023｜Alma BB（Louis Vuitton 官網）

LV加價2023｜Nano Speedy

Speedy系列可說是LV的人氣手袋系列之一，而迷你尺寸的Nano Speedy憑著迷人的尺寸及百搭易襯度成功迷倒一眾女生！Nano Speedy 的圓筒型設計為女生們提供充裕的容量，實用又方便！手袋採用Monogram帆布配以復古天然牛皮飾邊製造而成，造工精湛，完美彰顯品牌的出色工藝！

LV加價2023｜Nano Speedy

原價：HK$ 14,100

最新售價：HK$ 15,100



LV加價2023｜Nano Speedy（Louis Vuitton 官網）

LV加價2023｜Multi Pochette Accessoires

如果想入手一個永不過時，適合長期使用的袋款，不少女生都會選擇經典「老花」袋款，以及追求「一袋多用」！LV這款Multi Pochette Accessoires自推出以來已經是大熱袋款，深受女生喜愛！作為一個混合式斜背袋，佩備可拆式隨身包、可拆式迷你隨身包及可拆式圓形拉鏈零錢包，加上設可拆式金色鏈帶及Louis Vuitton標誌提花肩帶，可以多種不同方式佩戴，一袋可用性價比高！

LV加價2023｜Multi Pochette Accessoires

原價：HK$ 20,600

最新售價：HK$ 21,600



LV加價2023｜Multi Pochette Accessoires （Louis Vuitton 官網）

LV加價2023｜Pochette Métis

Pochette Métis也被評為其中一大保值袋，尤其是這款拼色設計，時尚迷人充滿率性感！手袋採用書包型設計，配以Monogram Reverse帆布，飾有金色飾面經典S型扣鎖，集優雅與正式感於一身，加上容量寬敞的設計，尤其適合作為上班包或出席正式場合時佩戴。

LV加價2023｜Pochette Métis

原價：HK$ 20,600

最新售價：HK$ 21,100



LV加價2023｜Pochette Métis（Louis Vuitton 官網）

LV加價2023｜NéoNoé MM

水桶包令女生難以抗拒，配合經典老花的設計，也絕對是必收之選！LV的NéoNoé MM水桶袋採用品牌標誌性的Monogram帆布製造而成，袋形時尚及大容量，吸引到不少女生入手！

LV加價2023｜NéoNoé MM

原價：HK$ 15,700

最新售價：HK$ 17,100



Louis Vuitton加價2023｜NéoNoé MM（Louis Vuitton 官網）

LV加價2023｜Loop

半月包是近年大熱的手袋款式，LV這款Loop手袋是以品牌經典的Croissant手袋作為靈感，以半月的袋形配上Monogram塗層帆布及天然牛皮飾邊，打造出經典且時尚的袋款，手袋正面接鏈口袋位置亦綴有LV Circle 標誌拉鏈拉片。

LV加價2023｜Loop

原價：HK$ 19,000

最新售價：HK$ 19,700



LV加價2023｜Loop（Louis Vuitton 官網）

LV加價2023｜Vanity PM

作為時尚迷，必定要入手收藏一個化妝箱手袋，手袋小巧迷人，簡單配襯正式穿搭，頓時為穿搭造型加以點綴，大大增添時尚感。LV的Vanity PM選用了Monogram和Monogram Reverse帆布，重新演繹Nice化妝袋，手袋亦飾有綴有LV標誌的金色掛鎖，別具識別性！

LV加價2023｜Vanity PM

原價：HK$ 22,800

最新售價：HK$ 23,700



LV加價2023｜Vanity PM（Louis Vuitton 官網）

LV加價2023｜Boulogne

LV的Boulogne手袋採用經典Monogram帆布製造而成，經典袋款永不過時，一年四季、各種場合都適合佩戴！手袋配備可拆式肩帶，可作斜背、長肩背或短肩背佩戴，拆下肩帶後更可變成小型鏈帶手袋或手提包，百搭多變的手袋設計，適用於多種場合，永遠帶給妳無限新鮮感！

LV加價2023｜Boulogne

原價：HK$ 19,000

最新售價：HK$ 19,700



LV加價2023｜Boulogne（Louis Vuitton 官網）