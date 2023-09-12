室內好去處｜6大室內打卡展覽：Diptyque「香氛之旅」約會首選！

【室內好去處｜展覽2023】連日的雨天令大家心情也略為不佳，平日下班後或者假日也想約同閨密好友或摯愛外出逛逛，不妨考試下參觀展覽！最近香港各處都正在舉辦各式各樣的展覽活動，前去看看、打下卡也是不錯的室內好去處！《01女生》今次就為大家盤點6大室內打卡展覽好去處！



室內好去處｜展覽推薦：Les Mondes de Diptyque「Diptyque 香氛之旅」展覽

法國香氛品牌Diptyque向來深受女生喜愛，品牌由即日起至9月21日，於 K11 MUSEA 2樓 Gold Ball 舉辦 Les Mondes de Diptyque「Diptyque 香氛之旅」展覽，展覽會分成五個區域，而每個區域都代表了系列中的一款蠟燭，展示產品背後的故事和靈感，讓參觀者沉浸在五個精心設計的空間之中。完成整個旅程體驗後，每位客人將獲得香氛體驗套裝一份！

室內好去處｜展覽推薦：Les Mondes de Diptyque「Diptyque 香氛之旅」展覽（Diptyque 提供）

展覽會分成五個區域，而每個區域都代表了系列中的一款蠟燭，展示產品背後的故事和靈感。（Diptyque 提供）

Les Mondes de Diptyque「Diptyque 香氛之旅」展覽



日期：即日起至2023年9月21日

開放時間：11:00 - 22:00

地點：Gold Ball, 2/F, K11 MUSEA（尖沙咀梳士巴利道18號）

價錢：免費入場



室內好去處｜展覽推薦：Prada「In Conversation with a Flower」期間限定活動

為配合Prada 2023 年秋冬季系列廣告企劃推出，Prada 將於9月14至16日期間，於全球多個精選城市舉辦一系列「In Conversation with a Flower」期間限定活動，屆時將會派發品牌包裝的限量種子包，將Prada 2023 秋冬男女裝系列廣告企劃的美學和語義內容，以實際的播種和繁殖形式放大，讓花綻放的美景隨處可見。

室內好去處｜展覽推薦：Prada「In Conversation with a Flower」期間限定活動（Prada 官網）

Prada 將於9月14至16日期間，於全球多個精選城市舉辦一系列「In Conversation with a Flower」期間限定活動！（Prada 官網）

Prada「In Conversation with a Flower」期間限定活動

日期：2023年9月14日至9月16日

開放時間：10:00 - 19:00

地點：上環歌賦街18號地舖 THE FLORISTRY

中環置地廣場1樓109號舖 Ellermann Flower Boutique



室內好去處｜展覽推薦：「DRESS iN TiME 穿起時間」展覽

「DRESS iN TiME 穿起時間」展覽將過往在「慢針黹牧民@油街實現」計劃收集到逾130位參加者制作的刺繡圖案和故事重新整合，轉化成再生衣物和藝術裝置。透過與影像及光影元素的結合，呈現城市中的回憶以及時間的流動。觀眾亦可通過藝術展示及一系列互動工作坊，深入了解了每個刺繡圖案背後的故事，更加可以學習如何親手以一針一線分享所想，一同編織出屬於香港的回憶及面貌。

室內好去處｜展覽推薦：「DRESS iN TiME 穿起時間」展覽（slow.stitch.nomad＠IG）

觀眾亦可通過藝術展示及一系列互動工作坊，深入了解了每個刺繡圖案背後的故事。（slow.stitch.nomad＠IG）

「DRESS iN TiME 穿起時間」展覽



日期：即日起至2024年1月7日

開放時間：星期一 14：00－20：00；星期二至日 10：00－20：00；星期一 10：00－14：00 休館 (公眾假期除外)

地點：油街實現 − 油街倉庫 1（北角油街 12 號）

價錢：免費入場



室內好去處｜展覽推薦：《鬼滅之刃全集中展》香港站

門票購買方法：01空間

《鬼滅之刃全集中展》香港站終於在今年9月登陸尖沙咀iSQUARE，各位《鬼滅》粉絲們千萬不要錯過！展覽分為了七大展區「全集中」，觀眾們可以親眼目睹1比1的實體日輪刀、3米高的炭治郎和妹妹禰豆子，更加有一系列精彩限定周邊商品！

室內好去處｜展覽推薦：《鬼滅之刃全集中展》香港站（Klook）

《鬼滅之刃全集中展》香港站

日期：即日起至2023年11月26日

開放時間：12:00 - 22:00

地點：香港尖沙咀 iSQUARE國際廣場4樓 (彌敦道63號)

價錢：單人票 HKD128；優惠票 HKD108



室內好去處｜展覽推薦：Arte M 沉浸式體驗數碼美術館

韓國知名數碼創意設計公司d'strict用「ETERNAL NATURE」作為主題，精選出沉浸式數碼藝術美術館ARTE MUSEUM中的多組代表作品呈現出來。展覽把令人震撼的視覺效果、聲效和香味相互交織，為觀眾帶來壯闊的沉浸式觀展體驗。

室內好去處｜展覽推薦：Arte M 沉浸式體驗數碼美術館（klook）

展覽把令人震撼的視覺效果、聲效和香味相互交織，為觀眾帶來壯闊的沉浸式觀展體驗。（klook）

Arte M 沉浸式體驗數碼美術館

開放時間：11:00 - 19:00（截止入場 18:20）

地點：K11 HACC（香港鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER King’s Road 2樓）

價錢：單人票 HKD128（週一至五）； HKD 148（週六日）



室內好去處｜展覽推薦：teamLab共創！未來園

由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》正式登陸香港！展覽選址九龍灣MegaBox，佔地超過1萬呎，創作團隊更加精選了6個於世界各地廣受歡迎的作品，打造糅合視覺藝術與感知互動效果的大型沉浸空間！

室內好去處｜展覽推薦：teamLab共創！未來園（官方提供）

teamLab共創！未來園



日期：即日起至2024年1月14日

開放時間：星期一至五 14:00 - 22:00；星期六、日及公眾假期 10：00－22：00

地點：香港九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 13樓

價錢：HK$220

