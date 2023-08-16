閨蜜好去處｜熱門首飾DIY工作坊推介　自製珍珠晶石/金工純銀飾物

近年不少首飾工作室都推出DIY首飾工作坊，讓大家跟著導師邊學邊玩，製作獨一無二、充滿個人回憶的飾物。



《01女生》為大家精選推介以下4大人氣首飾工作坊，當中包括珍珠導賞連即場自製首飾工作坊、金屬工藝體驗班等、銀原料首飾製作等，十分適合情侶拍拖或和閨蜜一齊設計屬於你們的首飾。

香港珍珠養殖協會全港珍珠導賞團+首飾工作坊

近3小時工作坊中，大家會先了解香港珍珠歷史及現況、珍珠養殖等基本知識。再由專家指導下親自開蚌尋珠，即場製作屬於自己的珍珠首飾。

地點：西貢麻南笏的珍珠養殖場

開班日期：即日至2023年12月31日(日)

開班時間：星期五早上10:45 -下午1:45/星期六早上10:45 -下午1:45/星期六中午1:45-下午4:45/星期日早上10:45 -下午1:45/星期日中午1:45-下午4:45

價格：$780起

立即預訂：01 Space

Mush LTD DIY金屬工藝體驗班

從穿上圍裙、取材選款、量測尺寸開始，體驗傳統金工技法。在導師指導下，逐步體驗過程打造個人手作制品，包括退火、彎折成形、銼修塑形、打磨研修等。首飾款式有999 純銀戒指、925 純銀手鈪、999純銀天然不規則晶石戒指等。

地點：觀塘偉業街93號16樓02室

開班日期：即日至2024年4月27日(六)

開班時間：平日班：星期一至五13:00、16:00及19:00/週末班：星期六及日11:00、14:00及17:00

價格：HK$799.5起

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西貢白沙灣珍珠首飾DIY工作坊

在白沙灣內海漁排上，3.5 小時內由戶外導師帶您採訪珍珠養殖場，了解香港珍珠歷史與文化。更會講解珍珠評鑑技巧，分辨質素及真偽。其後，在導師指導下，親自開蚌尋珠製作珍珠時尚首飾。完成後，可在魚排免費釣魚（蚌肉作魚餌）。

地點：西貢白沙灣碼頭

開班日期：即日至2024年4月27日(六)

開班時間：星期五-星期日10:30/12:30/13:30

價格：HK$850

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Youngseafood首飾工作坊

約3小時工作坊內，導師會教授製作技巧，包括：切割開料、揼字、焊接、鍛敲、壓紋、打磨及拋光等程序鑄造不同款式的戒指、吊咀及耳環等首飾。

地點：荃灣柴灣角白田壩街36號信義工業大廈13樓B03室(南豐沙廠旁)

開班日期：2023年8月18日起

開班時間：10:00 - 13:00｜14:00-17:00｜18:00-21:00

價格：HK$900起

立即預訂：Klook