約會好去處｜本地燈飾工作坊推介　土耳其燈/銅喉燈/月球花燈課程

身為一個著重生活質素的精緻女生，不論個人物品或家品都講求質感及實用兼備。近年不少工作室都開設創意燈飾課程，趁著放假和另一半或好友一同自製手作燈飾裝飾家居之餘，又可以放空減壓。《01女生》為大家精選推介以下5大燈飾課程，記得Bookmark!



Mosaic Art Studio HK土耳其馬賽克燈工作坊

全港第一間馬賽克燈工作坊，由土耳其老師教學。在約3小時課程中，大家可自製土耳其檯燈，同時享受土耳其茶和土耳其軟糖，感受土耳其文化。

開班日期：8月24日起

開班時間：星期三至五：14:30-17:30 /星期四至日：10:30-13:30 /星期五19:00-22:00 /星期六：18:30-21:30 /星期日：14:30-17:30

地點：九龍觀塘駿業裡8號世利大廈705室

價錢：HK$490

立即預訂：Klook

Myosotis Flower工業風銅喉燈工作坊

在2.5小時工作坊中，大家可以由設計銅喉燈外形，切割，接駁燈頭，駁電線，再接上鎢絲燈泡，完成帶有個人特色風格的工業風銅喉燈。

開班日期及時間：每逢星期日13:00-15:30

地點：觀塘美德工業大廈B座6樓B3

價錢：HK$838

立即預訂：Klook

ATA Organic 土耳其燈飾工作坊

3小時課程中，一邊品嚐土耳其茶及甜點及聽著土耳其背景音樂，一邊發揮創意製作獨一無二燈飾，如: 燭台、檯燈、鵝頸燈、阿拉丁神燈及月亮燈。適合企業活動、生日聚會、記念禮物及親子活動。

開班日期：8月24日起

開班時間：星期一至日10:00-19:00

地點：紅磡18號民樂街凱旋工商中心三期Q1E地鋪

價錢：HK$390起

立即預訂：Klook

One.daystudio 月球花燈工作坊

2小時月球燈課程中，教授月球表面製作技巧、印上英文字母，然後挑選永生花花材，最後加上迷你人，一手一腳個人化自製月球花燈。

開班日期：8月24日起

開班時間：星期一至日 12:00 /14:00 /16:00 /18:00 /20:00

地點：觀塘開源道55號開聯工業中心B座7樓1室

價錢：HK$499

立即預訂：Klook