閨蜜約會必去下午茶推介　9月快閃優惠平歎貴價茶點+送護膚品

放假想和閨蜜過一個愜意的下午，最佳方法當然是來一場小約會，找個舒適地方High Tea，一邊談心一邊品嘗精緻茶點。《01女生》為大家精選8大必去下午茶推介，部分更聯乘時尚美妝品牌，打卡之餘更可享豐富禮遇。大家快點相約閨蜜去打卡影靚相！



下午茶推介1) 帝京酒店星座下午茶-周遊列「果」舌尖遊

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帝京酒店星座下午茶-周遊列「果」舌尖遊。(圖片由品牌提供)

以愛自由、喜探索的水瓶座、雙子座和天秤座為主軸，輔以幸運水果為靈感，設計出一系列清新打卡的鹹甜美點。當中包括: 水瓶座 - 柚子芒果慕絲蛋糕、泰式柚子小龍蝦; 天秤座 – 焗櫻桃蛋糕鴨肝醬藍莓撻; 雙子座 – 熱情果黑朱古力蛋糕、黑車厘子葡萄酒漬番茄等。

帝京酒店星座下午茶-周遊列「果」舌尖遊

供應日期：即日至10月31日

供應時間：15:00 – 17:00

價格：HK$456/2位用 (原價：HK$548) (另設加一)

地址：旺角太子道西193號帝京酒店3樓獅房菜



下午茶推介2) 九龍香格里拉「花萃煥肌」下午茶

九龍香格里拉「花萃煥肌」下午茶。(圖片由品牌提供)

酒店酒廊與著名法國天然護膚品牌Yves Rocher合作推出「花萃煥肌」下午茶。下午茶以Yves Rocher花萃幹細胞再生護膚和護髮產品為創作靈感，一系列高貴淡雅的精緻鹹甜美點包括: 花膠蟹肉他他配金箔及柚子醬、柑桔牛奶朱古力泡芙等。

凡惠顧週末下午茶自助餐(兩位)，每人可免費獲贈Yves Rocher花萃幹細胞再生旅行套裝乙份（價值HKD569）。

九龍香格里拉x Yves Rocher「花萃煥肌」下午茶

供應日期：即日至10月31日

供應時間：15:00 – 18:00

價格：HK$368/1位；HK$688/2位(另設加一)

地址：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊



下午茶推介3) 龍島LUCULLUS CACAO下午茶

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龍島LUCULLUS CACAO下午茶。(圖片由品牌提供)

龍島LUCULLUS CACAO下午茶

供應日期：即日至10月31日

供應時間：14:00 – 1800

價格：HK$372/2位(原價：HK$438) (另設加一)

地址：大角咀海庭道18號奧海城2期地下G28號舖 / 將軍澳康城路1號康城3樓347號舖



下午茶推介4) 尖沙咀珀薈酒店「閃亮摩天輪」下午茶

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尖沙咀珀薈酒店「閃亮摩天輪」下午茶。(圖片由品牌提供)

UPTOP BISTRO & BAR「閃亮摩天輪」下午茶，絕對說是充滿少女心! 大廚在粉色摩天輪擺設上放滿鹹甜點，當中包括:煙三文魚卷配三文魚籽、吉列炸蠔、紫薯甜點等，食得又睇得!

尖沙咀珀薈酒店「閃亮摩天輪」下午茶

供應日期：即日至12月30日

供應時間：15:00 – 17:00

價格：9月限時優惠低至HK$245/2位(原價：HK$564) (另設加一)

地址：尖沙咀漆咸道南117號尖沙咀珀薈酒店19樓



下午茶推介5) 朗廷酒店「ALICE + OLIVIA下午茶」

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朗廷酒店「ALICE + OLIVIA下午茶」。(圖片由品牌提供)

與美國標誌性時裝品牌 alice + olivia首次合作推出「alice + olivia下午茶」，靈感來自alice + olivia 2023年秋冬「秋冬美國偶像」系列中絢麗多彩設計，融入八款由酒店廚師團隊炮製的小巧美點，包括:「經典StaceFace」紅莓白朱古力馬卡龍、「鑽色邂逅」焦糖蘋果批等。

為慶祝首次合作，凡惠顧「alice + olivia下午茶」一套，即可獲贈全球限量版StaceFace造型咕𠱸及alice + olivia現金禮券乙張（價值高達港幣1,000元並適用於指定三間門市）。

朗廷酒店「ALICE + OLIVIA下午茶」

供應日期：即日至9月30日

供應時間：14:15 –16:15/15:00 – 17:30/16:30-18:30

價格：HK$664/2位(原價：HK$698) (另設加一)

地址：尖沙咀北京道8號



下午茶推介6) 千禧新世界香港酒店下午茶套餐

千禧新世界香港酒店下午茶套餐。(圖片由品牌提供)

大堂酒廊The Lounge現以一系列清新香甜的水果甜品，配搭融入矜貴食材的精緻鹹點打造全新下午茶。包括: 鮑魚撻、阿拉斯加蟹肉及牛果梨奶凍配煙燻希靈魚魚籽、紅桑子檸檬開心果蛋糕、柑橘朱古力慕絲等。

千禧新世界香港酒店下午茶套餐

供應時間：14:30 –17:30

價格：HK$338/1位; HK$628/2位(另設加一)

地址：尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店大堂酒廊The Lounge



下午茶推介7) 港島海逸君綽酒店「蠔」氣鮑魚下午茶

港島海逸君綽酒店「蠔」氣鮑魚下午茶。(圖片由品牌提供)

酒店頂層Le 188°餐廳及酒廊推出「蠔」氣鮑魚下午茶，以鮮味十足的鮑魚及鮮蠔入饌。包括:原隻鮑魚酥、煙燻蠔撻配松露、美國蠔配精選魚子醬及藏紅花橄欖蛋糕、鮑魚燕窩燉蛋白等。於酒店網訂購下午茶套餐可享高達 65 折優惠。

港島海逸君綽酒店「蠔」氣鮑魚下午茶

供應日期：即日至9月30日

供應時間：15:00–17:00

價格：酒店網優惠價HK$252.2起/1位(原價：HK$388)

地址：北角油街23號



下午茶推介8) 香港麗思卡爾頓酒店仲夏日式海膽下午茶

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香港麗思卡爾頓酒店仲夏日式海膽下午茶。(圖片由品牌提供)

海膽下午茶再度回歸，是次臻選時令空運到港的日本海膽，加上其他日式食材及烹調手法，呈獻和式風味下午茶。重點推介包括: 海膽鰻魚牛油果奶油迷你泡芙、海膽撻配煙燻醃牛肉及冷萃烏龍果凍等。

香港麗思卡爾頓酒店仲夏日式海膽下午茶

供應日期：即日至9月30日

供應時間：14:00–16:00/16:30-18:30

價格：HK$473/1位(原價：HK$498) ; HK$758/2位(原價：HK$848) (另設加一)

地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場

