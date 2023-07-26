灣仔萬麗海景酒店自助下午茶買1送1　任食泰菜/芒果糯米飯$197位

自助餐優惠！今個夏天，香港萬麗海景酒店以「泰．繽紛」為題，打造全新的泰式自助下午茶餐！與傳統下午茶不同，是次「泰．繽紛」下午茶可無限任食9款泰式鹹甜美點，如青檸大蝦、芒果糯米飯、牛肉沙律、手工意式雪糕等，酒店加推買1送1激筍優惠，連加一每位$197！ 邊睇維港海景邊食茶餐，好抵！



萬麗海景酒店自助下午茶連加一$197位

每逢暑假，各大國際展覽都會於灣仔會展開鑼，逛累了，何不去食個高質下午茶Chill下？最近，位於灣仔會展側的香港萬麗海景酒店推出「泰．嚐．食」自助下午茶，並趁著暑隻，推出買1送1優惠，連加一僅每人$197，即可任食青檸大蝦、芒果糯米飯、牛肉沙律、手工意式雪糕等9款泰式鹹甜美食！一邊欣賞維港海景，一邊歎美味下午茶餐，這個價錢真心CP值爆標！

(照片由記者提供)

無限任食9款泰式鹹甜美食

不似傳統下午茶，一SET三層架送上，「泰．繽紛」下午茶以自助餐形式放送。餐廳大堂有一個泰式自助吧，供大家任拎泰式鹹甜美食。鹹點方面，必食泰式牛肉沙律、泰式辣椒青檸大蝦、泰式豬頸肉小漢堡及泰式斑蘭雞，可嚐遍泰國南北部多款特色小吃；甜食方面，芒果糯米飯、椰子大菜糕、斑蘭戚風蛋糕及芒果鬆餅都充滿泰式街頭風味，讓人無需親自到泰國，也能以味蕾暢遊泰國。最後不可錯過酒店自家製的手工意式雪糕，為響應「泰．繽紛」下午茶，是次還有限定的泰式雪糕口味，如薑味雪糕、百香果雪糕及芒果雪糕等，消暑一流！

+ 1

「泰.繽紛」下午茶自助餐

鹹點：泰式豬頸肉小漢堡、泰式斑蘭雞、泰式牛肉沙律、泰式辣椒青檸大蝦

甜點：芒果糯米飯、椰子大菜糕、斑蘭戚風蛋糕、芒果鬆餅、XTC 的泰式奶茶及芒果椰子意大利雪糕

＊以上每位包括咖啡或茶一杯

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價錢：連加一$394/2位

供應時間：1500-1900

優惠日期：即日起8月31日（「泰.繽紛」下午茶會繼續供應至9月30日）

地點：香港萬麗海景酒店1樓 Mirage Bar & Restaurant

訂購網址：http://spr.ly/6184PpPV8 (萬麗網上商店)

