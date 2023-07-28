美利酒店The Murray｜3層架下午茶買1送1$272起　送Venchi雪糕！

撰文：張旭珠
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美利酒店下午茶買一送一優惠快閃推出，現經指定旅遊平台訂購，人均$272就可以歎到12款精選鹹甜點，再送Venchi雪糕1球，以及汽泡酒或汽泡茶1杯，優惠價錢由即日起至整個8月都適用，適合趁放假約好姊妹去Afternoon Tea！

美利酒店下午茶買一送一人均$272起

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（圖片來源：KKDAY）

美利酒店（The Murray）於酒店餐廳Garden Lounge，推出快閃下午茶限量買1送1優惠，由即日起至整個8月，經KKday訂購雙人用下午茶3層架，即可享有買1送1優惠，折後人均只需$272起，就可以歎到下午茶3層架。

（圖片來源：KKday）

美利酒店3層架下午茶設有12款精選鹹甜點，包括蟹肉芒果沙律、西班牙凍湯、埃斯普莱特辣椒、意大利三明治、巴馬火腿配哈蜜瓜批、蝦肉百香果撻、煙三文魚墨西哥玉米卷餅、檸檬芝士蛋糕、荔枝白巧克力慕斯等，每位再送Venchi 雪糕1球，以及汽泡酒或汽泡茶1杯。

是次美利酒店下午茶買一送一優惠，堂食或外賣自取皆可，星期一至日都有供應，且逢星期三至日造訪更有豎琴表演，價錢不變，詳情可參閱訂購網站。

美利酒店下午茶買一送一 詳情

日期：即日起至8月
時間：（星期一至五）1445-1800（星期六及日）1445-1615，1630-1800
外賣自取時段：1445，1630
地點：美利酒店Garden Lounge
訂購網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/100738?cid=9429

美利酒店Garden Lounge
地址：中環紅棉路22號香港美利酒店LG層 Murray Lane
電話：3141 8888
營業時間：06:30-23:00

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美利酒店下午茶買一送一，人均$272起，詳情可閱內文

美利酒店下午茶有什麼賣點？

送Venchi 雪糕、以及汽泡酒或汽泡茶1杯，詳情可閱內文

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