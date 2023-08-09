Le Labo城市香水9月限時開賣 5款不容錯過！台北復古新店打卡超美

Le Labo香水，以簡約的包裝和讓人一聞難忘的香氣，是不少香水控的收藏名單中之一。而提到Le Labo最熱門和具收藏價值的，絕對是城市限定系列（City Exclusive Collection），系列共推出了15款城市限定香水，但在近日增添了新成員─Myrrhe 55（上海），成為該系列第16支香水！

此外，近日Le Labo在港人最愛的旅行國家台灣，開設了一間充滿復古氣息的形象店，不僅能選購心儀香水還能打卡，大家勿錯過！



Le Labo城市限定系列香水，只在每年9月開放購買（品牌提供）

Le Labo城市限定系列香水 只在每年9月開放購買

Le Labo的城市限定系列香水，是品牌向喜愛城市的致敬之作，一年只有一個月公開發售，不設網上訂購、不設郵寄，且這些香水通常只可在所屬城市尋獲，別處難求。而沒有意外的話，都是在每年9月開放購買，讓大家跟著嗅覺去旅行！以下為大家盤點Le Labo城市限定系列中，最受歡迎的5款香水！

Le Labo城市限定系列香水1. 上海 MYRRHE 55 50ml EUR€264.46（約港幣2268）（品牌提供）

Le Labo城市限定系列香水1. 上海 MYRRHE 55 50ml EUR€264.46（約港幣2268）

MYRRHE 55是今年Le Labo以上海為靈感所推出的全新香水，採用沒藥為創作的核心香味。沒藥是一種樹脂，在中國傳統醫藥中，沒藥被用作「活血劑」，品牌盼以此為大家帶來怦然心動、血液運行加速的感覺。而沒藥是一種帶有濃郁甘草芬芳的梵香氣味，再配上苿莉、廣藿香、沉香、龍涎香和麝香，營造一種魅惑眾生，但又有低調優雅的柑苔調香水。

Le Labo城市限定系列香水2. 東京 Gaiac 10 50ml EUR€264.46（約港幣2268）（品牌提供）

Le Labo城市限定系列香水2. 東京 Gaiac 10 50ml EUR€264.46（約港幣2268）

日本是港人一年四季都愛去的旅游地，Le Labo亦為東京創作了Gaiac 10這款香水，採用癒創木作為核心香味。癒創木是種非常堅硬的綠色木材，不像雪松般乾爽，卻十分微妙、深刻、穩定。而香水配方亦很簡單，以癒創木為基調，環繞4種不同類型麝香調，再添上一些雪松和乳香（焚香）氣味，是一款淡雅又會讓人留下深刻印象的香水，猶如東京這座城市。

Le Labo城市限定系列香水3. 柏林 CEDRAT 37 50ml EUR€264.46（約港幣2268）（品牌提供）

Le Labo城市限定系列香水3. 柏林 CEDRAT 37 50ml EUR€264.46（約港幣2268）

擁有著自由奔放靈魂的柏林，Le Labo就為這座城市創作了CEDRAT 37，以香櫞與生薑香味為主調，清新、酸爽中帶著讓人著迷的糖漬香甜，以此為基礎，再添上品牌經典的木調、麝香及龍涎香等。使香水充滿陽光的自由氣息﹐即使在雨天使用也能感受香水所帶來的快樂，仿佛重回柏林街道中漫遊。

Le Labo城市限定系列香水4. 紐約 TUBEREUSE 40 50ml EUR€264.46（約港幣2268）（品牌提供）

Le Labo城市限定系列香水4. 紐約 TUBEREUSE 40 50ml EUR€264.46（約港幣2268）

Le Labo是在美國紐約所成立的香水品牌，定必也為這座城市創作了香水，而TUBEREUSE 40正正就是紐約限定香水。這款香水以晚香玉為主調，但一噴，會感受列香檸檬、柑橘和橙花的香氣，清新撲鼻；其後會慢慢聞到充滿個性的木香和花香，舒適愜意。最後是散發出晚香玉的氣息，為大家帶來強烈、純淨和幸福的感覺。

Le Labo城市限定系列香水5. 莫斯科 BENJOIN 19 50ml EUR€264.46（約港幣2268）（Le Labo官網）

Le Labo城市限定系列香水5. 莫斯科 BENJOIN 19 50ml EUR€264.46（約港幣2268）

莫斯科，這座充滿文藝氣息的城市，Le Labo就以文壇泰斗托爾斯泰在《安娜‧卡列尼娜》一書中，描寫安娜在莫斯科火車站遇見佛倫斯基伯爵的一刻，為靈感創作出BENJOIN 19這款香水。BENJOIN 19是以安息香為中心，與乳香、琥珀、雪松、麝香等緊緊交纏，傳遞着一種深邃而強力的感性和叛逆香氣體驗。

Le Labo全新形象店棲於台北大稻埕 （Le Labo）

Le Labo全新形象店棲於台北大稻埕

Le Labo的香水瓶設計簡約，再配上一張充滿復古文藝氣息的標簽貼，而這份美好不僅體現在香水，更是在每一間Le Labo的門市中。每每到品牌的店舖都能感受到這份氣息，在我們相近的台北，近日更迎來全新獨立店舖——大稻埕形象店。

大稻埕是台灣百年建築之一，LE LABO安棲於這座新舊交融的建築物中，更展現了品牌的慢靈魂香氛，而且由店門口到店內的每角落，都讓人忍不住拍下一張又一張的美照。

台北大稻埕附近住宿建議1. 建山大旅社

大稻埕位於台北市大同區，因擁有大片曬稻穀的空地而得其名，充滿舊台灣氣息，是不少人旅遊時必訪地之一。而建山大旅社裝潢與設計採復古風格，每間客房都以不同元素裝潢，呈現台灣古代的歷史氛圍。為了住客的舒適，所有客房都配備精美的寢具和盥洗用品。步行10分鐘即可輕鬆抵達捷運大橋頭站或雙連站，而步行5分鐘即可到達知名的寧夏夜市，不管去哪裡都非常方便。

台北大稻埕附近住宿建議1. 建山大旅社

地址： 台北大同區歸綏街182號

交通：大橋頭捷運站或雙連捷運站步行10分鐘

預訂方法：Booking.com ｜Klook



台北大稻埕附近住宿建議2. 皇后旅店二館

台北大稻埕附近的另一間住宿建議，是皇后旅店二館，環境寧靜優美，且設計時尚。旅店距離寧夏觀光夜市只有400公尺，距離台北轉運站900公尺，距離台北松山機場4公里，交通便利，是很受歡迎的住宿之一。

台北大稻埕附近住宿建議2. 皇后旅店二館

地址： 台北大同區南京西路163號4樓之2

預訂方法：Booking.com ｜Klook｜Trip.com

