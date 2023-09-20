INTJ人格、愛情、事業優缺點　權志龍、留真都屬這MBTI：聰明獨立

INTJ人格｜MBTI測試分為16型人格，為近年流行的趨勢，當中佔本港比例第14位的「INTJ」（建築師），就是位高效率的「靠山」，做事獨立果斷，擁有很好的思考邏輯，會為自己訂立高標準的目標。到底INTJ的個性，都有怎樣的優缺點？他們的愛情觀和事業運又如何？以下為大家詳細剖析。



INTJ建築師特質1. 靈活變通的解難者

INTJ十分注重效率，他們擅長規劃和組織，能夠分析現狀中的問題，並提出解決方案。他們的想法亦不守舊，不喜歡被過度的重覆和程式化生活束縛，亦會主動提出新構思，用更有效的方式完成工作。

INTJ人格｜韓國女團ITZY成員留真（RYUJIN）曾進行MBTI測試，結果為INTJ。(IG@itzy.all.in.us)

INTJ建築師特質2. 不會耳仔軟

INTJ具有獨立思考能力，不輕易受他人意見影響，會主動搜集資料，進行邏輯分析後，再作出判斷。他們重視自己想法，不易被他人的意見左右，更能發現別人可能忽略的問題，從而提出新的觀點，為團隊提供獨特的新方向。

INTJ建築師特質3. 追求完美生活

INTJ亦是位完美主義者，會不甘於現狀，為自己訂立高標準，追求更好的生活。INTJ待人亦同樣嚴謹，希望凡事達到最好的結果，亦樂於接受新的挑戰，即使遇到挫折也不輕言放棄，以推動自己進步。

INTJ人格｜權志龍（G-Dragon）為INTJ人格的代表人物。(IG@xxxibgdrgn)

INTJ建築師愛情觀：

擁有智慧的INTJ，相對而言希望有個同樣聰穎的對象。他們對感情極度專一，擇偶條件也很高，需要一位獨立自主的對象，若然對方欠缺人生目標或每日重覆同樣工作，INTJ都會敬而遠之，甚至連朋友也不想當。

INTJ希望自己的伴侶能夠理解他們的思維模式，不會抱怨他們過於嚴謹或理性，亦樂於去理解伴侶的想法和需要，找到心儀的對象後，會積極學習如何維繫和豐富這段關係。

INTJ建築師適合的MBTI人格：

個性內向的INTJ，遇上ENFP會激發他們的熱情，同時他們亦會理性指引對方實現理想。由於ENFP擅長交際,可以幫INTJ增強人際關係。

INTJ與INFJ同樣内向，會各自給予對方獨立空間。兩人都注重思考和分析，能夠就話題展開深入討論，同時INFJ的同理心，亦能體貼知道對方的感情需要。

INTJ人格｜性格追求卓越的INTJ，希望事業有成，會訂立遠大目標，並付出努力去實現。(IG@itzy.all.in.us)

INTJ建築師事業：

性格追求卓越的INTJ，希望事業有成，會訂立遠大目標，並付出努力去實現，不輕易受外界影響。他們擅長運用理性邏輯作出判斷，也樂於提出創新見解，以求突破自己的潛能。面對問題時，他們能快速抓住重點並解決問題，並盡所能做到最好。

INTJ建築師優點：

1. 理性投入

2. 獨立

3. 好奇

4. 具上進心



INTJ建築師缺點：

1. 傲慢

2. 過於批判性

3. 好勝心重

