27歲女撞樣美國名模、擁超反差身材爆紅！一身肌肉比健身男更壯實

越來越多女生加入健身行列，不論是追求瘦身還是緊緻的馬甲線，都是在以健康且有用的方式進行。但近年多了不少女生是追求更健美的身材，甚至是可以去參加健美比賽的身形，在俄羅斯一名熱愛健身的女生Vladislava Galagan，她於個人社交平台Instagram上分享健身影片和照片，被網民發現與美國知名模特兒Kendall Jenner外貌神似，但她擁有比許多男生更健碩的身型！



27歲健美女撞樣Kendall Jenner爆紅（IG@vladigalagan）

27歲健美女撞樣Kendall Jenner爆紅

27歲的俄羅斯女生Vladislava Galagan，在個人社交平台Instagram上不時分享健身的影片和照片，可見她外貌相當亮麗，濃眉大眼標誌的五官，光從外表與一般漂亮女生無異。而且不少網民都覺得她與美國知名模特兒Kendall Jenner的外貌神似，一時於網絡上走紅，但Vladislava Galagan擁有極大反差的身型，從照片中可見她的肌肉甚至比許多有健身習慣的男生，還要健碩，使她吸引許多人關注。

Vladislava Galagan被網民稱為「金剛芭比」（IG@vladigalagan）

被網民稱為「金剛芭比」

這位被網民稱為「金剛芭比」、「類固醇版珍娜」的Vladislava Galagan，目前Instagram的粉絲追蹤高達160萬，比不少KOL還要高！她現時目前居住於捷克首都布拉格（Prague），身高175cm，屬於高挑身型，加上健碩的手臂肌肉、腹肌及明星般外貌，現在開始有擔任健美模特兒，使她月收入可高達1萬美金。

Vladislava Galagan曾被質疑肌肉是修圖 （IG@vladigalagan）

曾被質疑肌肉是修圖

不過因為女生的身體結構上，與男生不同，要練出如此的身型難度非常高，Vladislava Galagan也因此受到很質疑，像是身型都修圖出來、吃藥才能練到等等。而Vladislava也很大方承認自己是藉助藥物，才能維持這樣的身型，但她強調肌肉都是真的！

Vladislava Galagan為保持一身肌肉花了不少心思（IG@vladigalagan）

為保持一身肌肉花了不少心思

Vladislava Galagan曾提到，她16歲前是一個身材纖瘦的女生，但後來慢慢喜歡上健身，便開結操練肌肉。而她為了增加肌肉量，也是花了不少心機，她每星期至少會去健身室6次，每次都會鍛練一個半小時，全身肌肉群每星訓練2次。此外她在飲食上亦是相當嚴謹，她每天會4頓飯，及攝入超過100g蛋白質，以維持肌肉量。

Vladislava Galagan除了有做健美模特兒外﹐她亦有參加過不少健美比賽（IG@vladigalagan）

Vladislava Galagan除了有做健美模特兒外﹐她亦有參加過不少健美比賽，向眾人展示女性的美不只一種，也累積了很多粉絲！