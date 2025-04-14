Lisa穿Hello Kitty套裝登Coachella！掀甜酷熱潮：推介易駕馭單品

HELLO KITTY這位永遠的小學三年女生，憑著可愛嬌小的模樣，吸引著大批粉絲喜愛，而且粉絲年齡層相當廣，在韓國就有多位人氣女星為它瘋迷。其中就有韓國天團BLACKPINK Lisa 、Jennie及Jisoo、新生代女團NewJeans Haerin和Danielle、IVE 張員瑛、因《單身即地獄》爆紅的宋智雅等，都是HELLO KITTY忠粉，一起這幾位粉絲無數的女星，如何演繹可愛的HELLO KITTY單品。



HELLO KITTY時尚單品掀熱潮

HELLO KITTY是日本Sanrio所創作的卡通角色，於1974年初次登場，就憑著白色貓咪外型、紅色蝴蝶結，加上黑色眼睛、黃色小鼻子以及沒有嘴巴，就吸引大批女生喜愛，而且多年來熱度不減。其後Sanrio除了會自家推出HELLO KITTY周邊產品外，還會與不同品牌合作，包括服裝首飾、手袋、時尚配件、彩妝等，每次推出都引來粉絲搶購收藏，在娛樂圈也有不少女星瘋迷！

HELLO KITTY時尚單品掀熱潮（IG@sooyaaa__）

HELLO KITTY熱潮1. BLACKPINK Lisa 穿Hello Kitty套裝登Coachella舞台

韓國人氣女團BLACKPINK Lisa 於4月12日，率先以solo之姿登上2025Coachella舞台，表演長達1小時，共演唱13首歌曲，讓人目不暇給。表演高程中Lisa連換5個造型，每一套都充滿她個人時尚魅力，其中更是Hello Kitty套裝，盡情展現Lisa的甜美與酷帥。

此Hello Kitty套裝，是義大利街頭品牌GCDS（Giuliano Calza Design Studio）與Hello Kitty的聯乘系列，由滿版的Hello Kitty圖案組成的針織上衣，和迷你裙組成，讓Lisa的甜酷形象完美展現。

HELLO KITTY熱潮1. BLACKPINK Lisa 穿Hello Kitty套裝登Coachella舞台

HELLO KITTY熱潮2. BLACKPINK Jennie穿上Hello Kitty胸衣拍攝MV

BLACKPINK Jennie今年的solo新歌MV〈Like Jennie〉中，其中一個造型也是上來自義大利街頭品牌GCDS（Giuliano Calza Design Studio）。Jennie的此造型充滿未來感，以透膚上衣搭配外穿的Hello Kitty胸衣﹐使整體充滿驚喜、可愛又帥氣的感覺。

HELLO KITTY熱潮2. BLACKPINK Jennie穿上Hello Kitty胸衣拍攝MV（截自〈Like Jennie〉MV）

HELLO KITTY熱潮3. BLACKPINK Jisoo 手機殼

韓國人氣女團BLACKPINK中的Jisoo，是眾所週知的喜歡HELLO KITTY，在她的個人Instagram上不時可以看到她與HELLO KITTY同邊產品的合影，其中有戴著可愛HELLO KITTY頭箍、口罩、飲料、手鏈等，就像是要把所有HELLO KITTY相關的產品，都收藏一遍。

不過提到Jisoo收藏得最多的定是是HELLO KITTY手機殼，無論是滿版的HELLO KITTY頭像和蝴蝶結圖案，還是立體浮雕效果的透明手機殼，都常常看到她拿著來對鏡自拍。

BLACKPINK Jisoo是眾所週知的喜歡HELLO KITTY（IG@sooyaaa__）

Casetify「Hello Kitty Ribbon Medley Case」HK$589

購買方法：Casetify官網

Jisoo多款手機殼都是來自時尚的手機配件品牌Casetify，近日品牌與Hello Kitty的聯乘系列再次回歸，其中可見Jisoo的同款「Hello Kitty Ribbon Medley Case」也在其中，想跟上HELLO KITTY時尚熱潮，換上手機殼是不錯的選擇，低調又能展現HELLO KITTY的可愛模樣，實在不容錯過！

Casetify「Hello Kitty Ribbon Medley Case」HK$589（IG@sooyaaa__）

Casetify「Hello Kitty Ribbon Medley Case」HK$589（Casetify）

HELLO KITTY熱潮4. 宋智雅手袋

憑著《單身即地獄》爆紅的宋智雅，在綜藝和私下中時尚的穿搭，備受觀眾喜愛。雖然一度陷入假貨風波，但在近日復出仍無損她的熱度，每次分享的新帖文都會引起粉絲們的關愛，其中宋智雅最近就揹上了HELLO KITTY編織手袋。

HELLO KITTY熱潮. 宋智雅HELLO KITTY編織手袋（IG@dear.zia）

ANTEPRIMA Hello Kitty Wirebag編織手袋 HK$2,995

而這款手袋是來自ANTEPRIMA的Wirebag編織手袋，是品牌標誌性手袋之一，早前與與Sanrio合作，推出了多款以HELLO KITTY頭像為造型的手袋，其中這款Wirebag編織手袋備有手提及銀色鏈條，可變換多種揹法，容量大小剛好，加上閃爍的設計，為整體造型加分不少！

Hello Kitty迷必收！甩稚氣的成人版手袋 實測散紙包容量實用

ANTEPRIMA Hello Kitty Wirebag編織手袋 HK$2,995（ANTEPRIMA）

HELLO KITTY熱潮5. (G)I-DLE宋雨琦、NewJeans Haerin和Danielle 服飾

近年大熱「Y2K」的穿搭風，不少人都會在服飾和配件上加入HELLO KITTY元素，畢竟它也是大家從小喜歡的卡通人物！韓國人氣女團(G)I-DLE的宋雨琦、新人女團NewJeans 的Haerin和Danielle，都不約而同曾換上HELLO KITTY圖案的T恤﹐與友人出遊和打卡拍照。

HELLO KITTY熱潮3. (G)I-DLE宋雨琦換上黑色的HELLO KITTY彈吉他圖案的T恤（IG@yuqisong.923）

宋雨琦就選擇了黑色的HELLO KITTY彈吉他圖案的T恤，和腰間再配上可愛吊飾，型格又不失甜美，隨手就能拍出「Y2K」打卡相。而年紀輕輕的新人女團NewJeans的Haerin和Danielle，也是HELLO KITTY粉絲，她們二人都在日本出遊時，一起換上了HELLO KITTY圖案的T恤，猶如閨密裝，大家在與友人出遊時不妨可以參加。