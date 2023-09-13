33歲女為減肥消腫連吃利尿劑 1個月身體現警號！險釀腎臟問題

為了減肥、消腫，除了飲食控制和勤做運動外，有些女生甚至會相信坊間偏方，為求快速瘦下來，但這些方法可能會對身體做成壞的影響！近日台灣健康節目《醫師好辣》中，一位33歲台灣女星楊雅筑分享了自身經歷，原來她曾為了上鏡臉型更瘦，竟曾使用利尿劑來消腫，但一個月後身體出現警號，險些引致嚴重問題！



台灣女星楊雅筑年輕時為上鏡好看，曾嘗試吃減肥藥（IG@yazhubabalu）

台灣女星楊雅筑年輕時為上鏡好看 曾嘗試吃減肥藥

為了減肥有些人選擇健康有效的方式，但亦有些女生為了快速見效，誤信了偏方。日前在台灣健康節目《醫師好辣》中，一位33歲台灣女星楊雅筑分享了自已在17歲時的慘痛經歷，由於她的工作需要時常上鏡，而鏡頭前很容易顯胖。

而楊雅筑提到自己是屬於身體纖瘦，但臉部是胖的，上鏡會不好看，而當時的她沒有健康、運動的概念，而又有人提出她吃減肥藥，可以快速瘦身。

台灣女星楊雅筑為消水腫連吃一個月利尿劑（截自 YouTube@醫師好辣）

為消水腫連吃一個月利尿劑

當時這位女星楊雅筑說聽從建議，嘗試吃減肥藥瘦身，連續使用2-3星期，身體就感到不舒服且沒有瘦很多，她就懷疑自己不是真的胖只是水腫。然後她發現減肥藥中會有一顆利尿劑，她就只選那顆來吃，發現會在化妝一時前去3次廁所，把身體多餘水分排出，臉部水腫也消了。

讓她發現自己真的只是水腫不是胖﹐所以她開始只選利尿劑來吃，連續一個月後，突然有一天感到私密處疼痛，而且有想吐的感覺。

腎臟科醫生：效果只時暫時，但對身體會有嚴重後果（截自 YouTube@醫師好辣）

腎臟科醫生：效果只時暫時 但對身體會有嚴重後果

楊雅筑感到不對勁，就立即去醫院急診，求醫後經確診是腎發炎。在節目中也有一位腎臟科醫生洪永祥分析，她當時應該是患腎小管間質性腎炎﹐他解釋很多女生都可能會有生理性水腫，當然我們喝1000ml的水就可能即時重1kg，而吃了利尿劑就排出，會有即時瘦了的效果，但只是暫時的。

但連續一段時間以服用利尿劑來消腫的方式，是會導致身體腎臟的間質組織發炎，如果沒有好好處理的話是需要洗腎的。此外腎臟科醫生洪永祥，還分享時常出現的水腫不一定是腎臟問題，有可能是心藏或血管的問題。