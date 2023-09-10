德國70+銀髮夫婦勇於挑戰做復古風穿搭KOL、甜蜜放閃 越活越年輕

打扮從來都不是年輕人的權利，任何年紀都有屬於她的美。在德國就有一對年逾70歲的老夫妻，他們從不受年齡限制，對穿搭打扮就自己一番見解，經常在Instagram上分享他們的「夫妻穿搭」，吸引眾多粉絲追蹤，被外國媒體評為「德國最時尚的夫妻」。



德國70＋銀髮夫妻喜歡穿搭打扮 玩IG、做時尚KOL（IG@britt.kanja）

德國70＋銀髮夫妻喜歡穿搭打扮 玩IG、做時尚KOL

年紀越大，不少人陷入一個迷思，覺得自己的外貌和身材都不如年輕人，假如再多加打扮就變得怪異。在德國就有一對年逾70歲的老夫妻，Britt Kanja和Günther Krabbenhöft，他們都已踏入古稀之年，頭髮花白，但仍熱愛穿搭打扮。

Britt Kanja和Günther Krabbenhöft二人熟練使用各個社交平台（IG@britt.kanja）

他們二人熟練使用各個社交平台，常分享「夫妻穿搭」照片，妻子Britt Kanja的Instagram就有逾7萬6千人追蹤，而丈夫Günther Krabbenhöft的Instagram就更有25萬7千人追蹤，比不少時尚KOL有更多粉絲。

妻子喜歡奧黛麗赫本穿搭融合自己審美，創造專屬穿搭風（IG@britt.kanja）

妻子喜歡奧黛麗赫本穿搭 融合自己審美 創造專屬穿搭風

這對「德國最時尚的夫妻」中的妻子Britt Kanja ，年輕時是一位直排輪舞者，長年的練習使她擁有優雅高貴的氣質，和即使老去仍有美好的身材。而且她曾表示很喜歡奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）的穿搭打扮，加上她的時尚觸覺，在Instagram帖文上可見，不少奧黛麗赫本的穿搭重點，以及融入她的審美，創造出屬於她的穿搭風。

Britt Kanja二手市場購入衣服再改造（IG@britt.kanja）

二手市場購入衣服再改造

此外，Britt Kanja很多服飾都是從二手市場購入，或是以舊衣改造而成，她很喜歡親手改造及重新設計。她認為現在很多品牌的材質，都沒有以前好，而且價格高昂，很不理解為什麼會有這麼多人想搶購，認為很不值得。Britt Kanja很多時候認為跟從潮流，很容易失去自己的風格，所以她喜歡自己動手改造和搭配。

丈夫年輕時是廚師 50歲才開始穿搭打扮（IG@britt.kanja）

丈夫年輕時是廚師 50歲才開始穿搭打扮

「德國最時尚的夫妻」中的丈夫Günther Krabbenhöft，他過去有一任妻子，在她過世後曾消沉一段時間，直至遇上Britt Kanja，被她熱愛生活的樂觀態度吸引，讓他走出親人離世的悲痛。而Günther Krabbenhöft年輕時的職業是一名普通廚師，雖然也喜歡時裝和打扮，尤其熱愛收藏皮鞋，但一直工作到50歲退休，才與妻子Britt Kanja一起開展時尚之旅。

「夫妻穿搭」零討論全靠默契（IG@britt.kanja）

「夫妻穿搭」零討論全靠默契

在Britt Kanja和Günther Krabbenhöft的Instagram上，他們分享的日常穿搭，不少人都以為他們是約定好的「夫妻穿搭」，但原來並不是，全靠多年來的默契。Günther Krabbenhöft曾表示他與妻子從來都不會事好說好，要穿甚麼、怎麼搭配，但意外的是他們每次站一起時，就總是那麼的合襯。而他們也總在Instagram上放閃，與一般年輕情侶無異，非常甜蜜。