BLACKPINK、Gigi Hadid掀菲林熱潮！5入門相機：新手都能拍出美照

菲林相機的熱潮已經持續一段時間，熱度不見退減反而越來越多人加入行列，尤其受不少明星們熱棒，BLACKPINK 4位成員、Gigi Hadid、Kendall Jenner等明星，就連周潤發都是攝影發燒友一員。但作為新手面對眾多型號菲林相機，有點無從下手，這次《01女生》為大家集合了數款入門級、便攜的菲林相機，方便大家隨時隨地享受菲林攝影樂趣！



入門級菲林相機推薦1. FOTOMETA 可循環再用菲林相機 HK$278

FOTOMETA所推出的可循環再用的菲林相機，性價比相當高！機身以香港著名藝術家又一山人設計的FOTOMETA LOGO包裝，設計極具有個性！而這款35mm的菲林相機是使用 31mm的光學聚焦鏡頭，可拍攝最遠1m的距離。體積小小及輕身的設計，十分方便放進隨身手袋，隨時紀錄生活的美好！

入門級菲林相機推薦1. FOTOMETA 可循環再用菲林相機 HK$178（ FOTOMETA）

入門級菲林相機推薦2. FUJIFILM ZoomDate 115 SR 菲林相機 HK$415.3（原價HK$488.5）

購買方法：Pinkoi官網

FUJIFILM菲林相機是新手入門的首選，操作簡單，容易上手。而這款菲林相機備有閃光燈功能，即使在較暗環境也拍攝，而且還有測光功能，可準確測量拍攝主體亮度，讓用家可即時作光圈及快門速度的調整，大家提高拍出好看照片的機會！

入門級菲林相機推薦2. FUJIFILM ZoomDate 115 SR 菲林相機 HK$415.3（原價HK$488.5）（Pinkoi官網）

入門級菲林相機推薦3. Escura snaps-35 隨拍菲林相機【日系和風】HK$268

購買方法：Pinkoi官網

Escura snaps 35是一款隨拍菲林相機，輕巧的機身，體積小小同樣備有閃光燈，使風格可更多變，和方便隨時隨地都能拍攝。而且品牌還推出了自家escura vintage 400菲林，能產生具有懷舊風格的柔和色調，且是有顆粒感同時能保留細節，喜歡懷舊風的可以考慮這款菲林相機和菲林！

入門級菲林相機推薦3. Escura snaps-35 隨拍菲林相機【日系和風】HK$268（Pinkoi官網）

入門級菲林相機推薦4. PENTAX SPORT-1 135菲林相機 HK$778.6（原價HK$916）

購買方法：Pinkoi官網

PENTAX是名模Kendall Jenner的愛用菲林相機品牌，它們所推出的相機外型都是極具經典和型格感，加上操作簡單容易上手，也是很適合新手入門使用。其中這款SPORT-1菲林相機備有閃光燈及測光功能，方便在任何天氣、時間拍攝。

入門級菲林相機推薦4. PENTAX SPORT-1 135菲林相機 HK$778.6（原價HK$916）（Pinkoi官網）

入門級菲林相機推薦5. NINM Lab I'M Fine 一次性相機標準版本 AURA (白色) HK$155

一次性菲林相機很適合初次接觸的新手，操作更簡單，相機本身就已經入好菲林，按鍵就可以拍攝，拍完也不需捲菲林，只需把相機帶到沖洗即可！相機內置的菲林色調是偏日系懷舊風，是現在不少年輕人喜歡的，而且這款很適合不確定自己之後，會否繼續拍下去的人，可以拍一卷再決定要不要再買可替換的菲林相機！