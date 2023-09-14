閨密好去處｜6大中秋工作坊推介：迪士尼月餅、3D迷你燈籠工作坊

【中秋好去處｜工作坊2023】臨近中秋，想為今個佳節增添節日氣氛，不妨約同摯愛好友參加各類中秋工作坊，度過一個難忘的中秋佳節吧！《01女生》為大家盤點6大中秋工作坊推介，各式各樣的工作坊任大家選擇，自製燈籠、月餅、蠟燭、陶瓷等都應有盡有，大家趕快約同男友或閨密們前去體驗吧！



中秋好去處｜工作坊推介：「月之色」工作坊放題

預訂方法：klook

9月15－17日將於海港城舉行「月之色」工作坊，屆時會有多個環繞月之色主題的創意手作工作坊任你選擇，其中包括金月鏡工作坊、滿月花浴浴鹽工作坊、創意編織迷你手袋工作坊 、藍月亮首飾盒工作坊等等，大家可以在3小時內任選多個工作坊，即場完成原創設計好物！

中秋好去處｜工作坊推介：「月之色」工作坊放題（klook）

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「月之色」工作坊放題



活動日期：9月15日至17日

活動時間：9月15日 15：00－18：00；9月16日及17日 12：00－15：00、16：00－19：00

活動地點：海港城海運大廈地下中庭

費用：HK$450



中秋好去處｜工作坊推介：中秋節3D迷你燈籠工作坊

預訂方法：klook

燈籠可說是中秋必備之物，與其在外面購買，不如自製燈籠，為今個中秋增添節日感！9月17日，誠品尖沙咀店會舉辦3D迷你燈籠工作坊，課程中導師會教授運用3D立體繪圖筆的技巧，打造出專屬自己的迷你燈籠。

中秋好去處｜工作坊推介：中秋節3D迷你燈籠工作坊（klook）

中秋節3D迷你燈籠工作坊



活動日期：9月17日

活動時間：15：00－17：00

活動地點：香港尖沙咀梳士巴利道3號星光行 誠品尖沙咀店 2/F 座位區

費用：HK$450



中秋好去處｜工作坊推介：扭扭棒花燈工作坊

預訂方法：klook

除了3D迷你燈籠工作坊之外，誠品尖沙咀店亦會在9月24日舉辦「扭扭棒花燈工作坊」，工作坊中會以扭扭棒製作燈籠，大家可選擇製作兔仔或蓮花造型，萌趣造型搭配柔軟觸感，製作過程療癒又開心。

中秋好去處｜工作坊推介：扭扭棒花燈工作坊（klook）

扭扭棒花燈工作坊



活動日期：9月24日

活動時間：15：00－16：30；17：00－18：30

活動地點：香港尖沙咀梳士巴利道3號星光行 誠品尖沙咀店 2/F 座位區



中秋好去處｜工作坊推介：弦月蠟燭工作坊

預訂方法：klook

月亮向來都有團圓的象徵，趁著中秋佳節，不妨自製一個月球造型的蠟燭送給摯愛！今次邀請到本地手工蠟燭品牌 Make Your Day Candle 教授弦月蠟燭工作坊，除了會利用不同技巧做出月亮表面的像真感，亦會教你親自調配心儀香味！

中秋好去處｜工作坊推介：弦月蠟燭工作坊（klook）

弦月蠟燭工作坊

活動日期：9月29日

活動時間：13：30－15：30

活動地點：香港尖沙咀梳士巴利道3號星光行 誠品尖沙咀店 2/F 座位區

費用：HK$450



中秋好去處｜工作坊推介：月餅造型免燒陶瓷工作坊

預訂方法：klook

有興趣接觸陶瓷製作的大家，不妨趁著今個中秋報名參加「月餅造型兔燒陶瓷工作坊」！工作坊中會教授陶泥的特性，以及陶泥手捏製作技巧，學員可以親手製作月餅造型擺設、飾物盤子、筷子座等成品，完成後更可立即取回作品。

中秋好去處｜工作坊推介：月餅造型免燒陶瓷工作坊（klook）

月餅造型免燒陶瓷工作坊



活動地點：中環鴨巴甸街35號PMQ 元創方 活動室

費用：HK$450



中秋好去處｜工作坊推介：奇華工作坊 迪士尼米奇與好友系列乳酪奶皇月餅班

奇華工作坊不時都會舉辦烘焙課程，今個中秋，奇華工作坊舉辦「迪士尼米奇與好友系列乳酪奶皇月餅班」，屆時可以親手製作士多啤梨乳酪奶皇月餅及朱古力味香橙乳酪奶皇月餅，大家更可選擇「米奇」頭像、「唐老鴨」足印及「鋼牙與大鼻」最愛的松果3款角色造型月餅模具。

中秋好去處｜工作坊推介：奇華工作坊 迪士尼米奇與好友系列乳酪奶皇月餅班（奇華工作坊 官網）

奇華工作坊 迪士尼米奇與好友系列乳酪奶皇月餅班

活動地點：香港灣仔皇后大道東188號2樓 (近灣仔港鐵站D出口)

費用：HK$660

