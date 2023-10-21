閏密好去處2023｜12人氣甜品店推薦：海景打卡/過江龍/必食下午茶

【閏密好去處/拍拖好去處/情侶好去處】女生最愛的當然是甜品，不論是閏密相聚、下午茶Me time或是要慶祝特別日子，甜品蛋糕都顯得相當重要。精緻蛋糕不單賞心悅目，整個環境、餐廳主題配合下來，更可以打卡一番！要盡情享受甜點時光，《01女生》精選出以下人氣打卡甜點店推薦！



閏密好去處2023：1. 美利酒店Popinjay

購買方法：Klook(HK$ 358)

風格簡約、摩登的美利酒店，酒店內有多間餐廳可供選擇，而作為天台餐廳及酒吧 Popinjay，以全落地玻璃飽覽港島景緻，可謂女生聚會的好地方。

閏密好去處2023：1. 美利酒店Popinjay（美利酒店）

而近期Popinjay 與日本國民品牌ALBION合作，聯手打造「夢彩花漾」為主題的15款精美鹹甜點：北京刈包、野菌蛋批配意式雪糕泡沫、蝦肉燒賣配蒔蘿醬等等款款都非常有驚喜！

閏密好去處2023：1. 美利酒店Popinjay 夢彩花漾下午茶



地址：中環紅棉路22號 香港美利酒店26樓Popinjays

營業時間：下午3時30分至5時30分



閏密好去處2023：2. AIRSIDE Pâtisserie

與閏密共聚當然需要一個舒適的環境，AIRSIDE作為九龍啟德全新綜合地標，地理位置方便、內部環境舒適。AIRSIDE Pâtisserie 以純淨白色及粉色為主調，綴以閃亮的金色線條，店內由專業甜點師每日新鮮製造原個蛋糕及精緻動人的迷你糕點，一次可以滿足視覺與味覺的享受。

閏密好去處2023：2. AIRSIDE Pâtisserie（品牌提供）

閏密好去處2023：2. AIRSIDE Cafe & AIRSIDE Pâtisserie



地址：香港九龍啟德協調道2號 AIRSIDE 320號舖

營業時間：上午11時至下午8時



閏密好去處2023：3. nana’s green tea 七葉和茶

喜愛抹茶的女生，不妨一嚐這間在全球打響名堂，在全球有超過80多間分店的日本人氣茶室。首家香港店位於全新九龍地標AIRSIDE，佔地超過1,600平方呎，設有60個座位。室內設計以現代茶室美學為基礎，結合傳統日式民家木系建築特色，以灰色為主色調搭配開放式的橫樑，營造簡潔明亮的氛圍，洋溢日系茶室的侘靜美感。

店內不單有抹茶，亦有焙茶及玄米茶提供，抹茶採用來自京都的百年茶農「山政小山園」（Yamamasa Koyamaen ）的出品，另外亦有多款以茶入饌的打卡甜點，絕對能夠滿足愛茶一族女生！而各款滿載和式風味的茶飲、甜點及和風料理都極具特色，而甜點當中必食的就是為慶祝首家香港分店開幕，nana’s green tea誠意推出香港店限定的「抹茶金箔生朱古力芭菲」！

閏密好去處2023：3. nana’s green tea 七葉和茶



地址：香港九龍啟德協調道2號AIRSIDE B128號舖

營業時間：中午12時至下午9時30分



閏密好去處2023：4. Vive Cake Boutique

注重甜點蛋糕外形的女生，這間Vive Cake Boutique 就可以滿足到你，Vive Cake Boutique 的蛋糕款式不時更新，更有個人化的訂造蛋糕服務，主打糖果配色、少女夢幻的裝飾，女生看到後必定「心心眼」！

閏密好去處2023：4. Vive Cake Boutique（IG@vivecakeboutique）

Vive Cake Boutique 是本土甜點蛋糕店，自2014 年由創辦人兼蛋糕設計師 Vivien Lau 一手創立，成立多年好評不斷，可謂「明星蛋糕店」連蔡卓妍、胡杏兒、岑杏賢等藝人明星們都熱捧。

閏密好去處2023：4. Vive Cake Boutique



地址：中環歌賦街12號地舖

營業時間：下午2時30分至6時



閏密好去處2023：5. GARIGUETTE Hong Kong

拿破崙蛋糕這個甜點，三塊酥皮堆疊加上吉士奶油的酥脆質感相信大家都並不陌生，傳統拿破崙一不小心更會吃得十分狼狽。若果你對酥脆口感情有獨鍾，GARIGUETTE這款創意改良的新式拿破崙Mille-pressé，絕對可以成為你的最愛之一！

首家 GARIGUETTE 於2021年5月在東京表參道開幕，短短2年已於東京、大阪、福岡及京都開設分店，而今次海外首間分店已於本月初登陸銅鑼灣（ GARIGUETTE Hong Kong）

新式拿破崙Mille-pressé 概念來自法國傳統的千層酥（Mille Feuille），由長方體改革成圓形鏤空拿破崙Mille-pressé，一層酥皮都能夠表演出超凡脆薄與鬆化度，店內提供12款不同拿破崙口味，8款為甜味、4款為鹹點口味，口味豐富是為將拿破崙的概念重新打造：拿破崙不單是一個甜點而是一頓正餐！

左：雙重芝士火腿拿破崙Mille-pressé HK$148 右：香港限定口味奶茶忌廉芒果配黑糖核桃拿破崙Mille-pressé HK$168（ GARIGUETTE Hong Kong）

閏密好去處2023：5. GARIGUETTE Hong Kong



地址：香港銅鑼灣Fashion Walk百德新街42-48號地下D舖

電話：2989 1831

營業時間：中午12時至下午8時



閏密好去處2023：6. 香港喜來登酒店視佳廊（Sky Lounge）

購買方法：Klook（HK$642）

作為臨海而立40多年的喜來登酒店，能夠將九龍尖沙咀海港美景盡收眼簾，視佳廊 (Sky Lounge) 裝潢雅緻，不時會推出主題下午茶。

閏密好去處2023：6. 香港喜來登酒店視佳廊（Sky Lounge） （喜來登酒店）

近日 Sky Lounge 與全球No.1醫學美容護膚品牌 SkinCeuticals 攜手合作出以抗氧化精華為靈感，賣相吸睛之餘具抗氧、美肌功能的「抗氧亮澤美肌下午茶」。

當中鹹甜點均蘊含高維他命及抗氧化功效，以青蘋果、檸檬、柚子等食材入饌，打造出味道清新、獨特別緻的口感。而每位惠顧下午茶的賓客，更可獲SkinCeuticals抗氧防曬體驗裝及置物盒乙份，大家可以與閏密暢談保養、抗老心得同時一邊品嘗抗氧美肌茶點，渡過愜意的午後時光。

閏密好去處2023：6. 香港喜來登酒店視佳廊（Sky Lounge） X SkinCeuticals「抗氧亮澤美肌下午茶」



地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店18樓

推廣日期：2023年9月１日至11月30日 （星期一至日）

供應時間：下午2時30分至6時

價錢：HK$676 (2位用) / HK$338 (1位用)



閏密好去處2023：7. Ufufu Coffee & Sweets

「Ufufu Coffee & Sweets」來自日本九州佐賀，近期於荃灣廣場開設首間分店，是又一日本過江龍之選！甜點當中有兩大類別可供選擇：期間限定的山梨縣白桃甜品系列與日本福岡縣八女抹茶甜品系列，另外店中亦有日本專業咖啡師精挑及用上被評為 「名水百選」之一的「白川水源」所沖調的咖啡。

閏密好去處2023：7. Ufufu Coffee and Sweets



地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場3樓321-323號舖

營業時間：星期一至五 中午12時至下午6時 星期六至日 上午11時半至下午10時

電話：2608 1138



閏密好去處2023：8. 茶木全新主題店 呈獻非一般的台灣夜市滋味

喜愛台灣美食的女生不能錯過！TEAWOOD 台式休閒餐廳這次聯乘台灣插畫師「食菇」，為大家呈獻「黑眼圈小隊 夜市大步走」，除了將四間主題店換上期間限定「黑眼圈小隊」：四家主題店分別以「發掘美食篇」（天水圍T Town）、「旅行手記篇」（屯門市廣場）、「芋泥大作戰篇」（黃埔天地美食坊）及「歡樂遊園會篇」（九龍灣德福廣場）為主題，搖身一變成各具特色的台灣夜市。餐廳大至牆壁、座位，小至食物插牌都見它們的跡影。

店內除了多個打卡點更有全新限定餐目：甜點有兩款芋泥冰甜品及兩款新品豆乳，根本是視覺與味覺的雙重享受。凡消費滿指定金額即可獲贈印章一個，儲齊指定數量印章即可以超抵價加購換領多款期間限定「黑眼圈小隊」精品，一次過滿足美食、購物與打卡的心！

閏密好去處2023：8. 茶木全新主題店



推廣日期：即日起至2023年12月15日



閏密好去處2023：9. 香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳

購買方法：01Space（HK$658）

迪士尼陪伴大家童年成長，既夢幻又有一種浪漫氛圍，總會有這麼一、兩個角色令你無法自拔。在迪士尼樂園狂歡打卡，與迪士尼朋友歡聚外，想享受醉人時光亦可以到香港迪士尼樂園酒店， 感受英式庭園及享用一系列以迪士尼朋友為題的精緻美點：即烘米奇鬆餅、迪士尼朋友曲奇等等。

閏密好去處2023：9. 香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳（香港迪士尼樂園酒店）

閏密好去處2023：9. 香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳



地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園酒店3樓

價格：港幣$679／2位用



閏密好去處2023：10. 汴京茶寮 Tealosophy Hong Kong

作為澳門超人氣的汴京茶寮，店內以日式裝潢榻榻米為主，主打以以傳統茶道即沖即製，亦有日本直送的糕點甜食，是個休閑共聚的好地方。若然對茶道有興趣的話，亦可以參加店內的日本茶道入門班或體驗。

閏密好去處2023：10. 汴京茶寮 Tealosophy Hong Kong

地址：中環雲咸街36-38號雲慶樓地舖



閏密好去處2023：11. Donut Demo

波提冬甩煙韌軟冧，不少女生外遊時都會一嚐這款甜點。而近日香港亦開設了一間美式音樂風的波提冬甩專門店，主打7款口味的美式冬甩，除了精緻可愛的甜食外，店內亦充滿Y2K元素，打卡處處！

閏密好去處2023：11. Donut Demo

地址：觀塘開源道55號開聯工業中心A座9樓904室



閏密好去處2023：12. Lanala

購買方法：Klook

減肥絕對是每個女生關注的事，如果可以滿足吃甜與不會肥胖的話，何樂而不為呢？想滿足貪心的需要，當然可以！ lanala_sweets作為全港首間希臘乳酪芝士蛋糕店，專門炮製清新輕盈、細膩綿滑希臘乳酪芝士蛋糕，大家可以暢意品嚐相對健康、減糖的蛋糕甜點，沒有膩重感、罪惡感，反而收獲滿滿的幸福感！

閏密好去處2023：12. Lanala（IG@lanala_sweets）

閏密好去處2023：12. Lanala



地址：中環威靈頓街39號六基大廈地下C號舖

營業時間：上午11時至下午8時

