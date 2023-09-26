離婚律師見盡悲歡離合仍相信婚姻 主張婚前協議、促同性家庭平權

有一句諺語：「勸和不勸離」，指的是儘可能讓有矛盾的夫妻言歸舊好，而不是勸他們分開，但時移世易，好像「合則來不合則去」更符合時今社會，大眾對於戀愛和婚姻的看法。

從業15年的家事法律師曹喬菱（Jocelyn），處理過無數的離婚案，對於婚姻她亦有自己的見解：「你簽了一張紙，其實那個Legal implication（法律意義）是什麼？就是你經濟上有了很多影響。」而見盡悲歡離合的Jocelyn，在去年選擇踏入婚姻，她認為在婚姻中最重要是保持足夠的獨立自主，和清楚自己是為何結婚。

攝影：陳葦慈



Jocelyn選擇家事法方向只為能直接幫助到人（陳葦慈 攝）

選擇家事法方向只為能直接幫助到人

從業15年的曹喬菱（Jocelyn），在眾多法律專業領域中，她多年前就堅定選擇了家事法方向。Jocelyn解釋原因很簡單，相比Commercial Law（商業法）或Company Law（公司法），她更希望自己的工作是與人有關的，可以直接幫助到客人，而家事法更是幫到一個家庭。但眾人皆知，當與人交涉就容易出現爭執和矛盾，而Jocelyn的主要工作內容，是處理離婚個案、小朋友的撫養權及婚前協議的相關工作，更是難上加難。

面對形形色色的客人，尤其尋求有離婚意見的，很多時是處於高度情緒化中，判斷力怕會受到影響。Jocelyn表示這時身為律師，就有義務很中立的跟客人解釋其實你想要的，是否在為了小朋友的利益著想還是為了自己，因為他們被情緒籠罩著會看不清。Jocelyn從事多年一直認為：

因為不是說你（客人）想我們做這件事，就一定會幫你去做，我們始終對家庭都有責任。 曹喬菱（Jocelyn）

年僅39歲的Jocelyn就成為國際律律師事務所中﹐最年輕的Managing Partner（陳葦慈 攝）

國際律律師事務所中最年輕的Managing Partner

正正這份細心和責任心，使年僅39歲的Jocelyn就成為了Withers Worldwide衛達仕律師事務所，最年輕的Managing Partner（董事總經理），負責領導香港離婚及家事法律顧問團隊。不僅如此，Jocelyn去年更被評選為ALB 40 under 40（40位40歲以下的精英律師）之一，她認為比起獲得重要獎項，更讓她感到開心的是該獎項背後的意義﹐是對年輕律師的認可，亦是這份認可使她有信心帶領現在的家事法團隊。

Jocelyn亦都很希望藉著自已的成就和能力，能夠打破一路以來人們對於工作能力及年資是相等的傳統錯誤看法（陳葦慈 攝）

Jocelyn分享他們團隊在去年（2022年）有兩位比較資深的高級合夥人離開了，當時留下的全是初級的Equity partner（股權合夥人），所以對她來說去年獲得此項獎項，如同是對她的能力認可。使她在今年在成為Managing Partner後，更有信心在即便兩位高級合夥人離開情況下，她也能擔起帶領團隊前進的責任。

而Jocelyn亦都很希望藉著自已的成就和能力，能夠打破一路以來人們對於工作能力及年資是相等的傳統錯誤看法，她認為：

我是很不認同一個人入行了多少年，就一定等於他有比較多能力，或者因為一個人年資比較少，就代表他一定沒有年資深的人那麼能幹。 曹喬菱（Jocelyn）

Jocelyn從業15年目睹多年來離婚原因的轉變（陳葦慈 攝）

從業15年目睹多年來離婚原因的轉變

自2009年取得律師資格後，Jocelyn就一直從事離婚相關的工作，至今已15年處理過無數案件。Jocelyn遇到過結婚不足1年，就尋求離婚意見，亦有處理長達8年的離婚案例，可說是見盡人生悲歡離合。她分享到她初入行時，最多人離婚的原因是婚外情，隨著社會變轉及思想開放，越來越多是因性格不合或意見不合而分開，是因人們會開始照顧自己的感受，不會再去忍。

Jocelyn續分享，以往可能為了小朋友著想而不想拆散家庭的，但現在的小朋友都很成熟知道父母其實關係不好，困著這樣的環境反而會有更大的影響，所以分開說不定是對大家都好的選擇。

女性在婚姻中最重要能夠保持足夠的獨立自主（陳葦慈 攝）

女性在婚姻中能保持足夠的獨立自主

此外，Jocelyn還認為是因現在女性比較獨立還有經濟能力，以往可能擔心失去經濟保障，就害怕離開了該段婚姻，但現在女性的工作及經濟能力不比男性差，不會因此而害怕離婚。現在很多家庭都不只是一個人出去工作，可能夫妻倆都出去工作，所以變成了以前可能女人就會忍一段關係，或者很害怕離開了這個婚姻，會沒有了經濟保障。但是現在越來越多女性比較獨立還有經濟能力，所以她們不怕離開這個人將來會怎樣。

離婚律師對於婚姻的看法（陳葦慈 攝）

離婚律師對於婚姻的看法

Jocelyn在處理過眾多離婚個案後，她對婚姻有很不一樣的想法，甚至坦言：「如果你讓我選擇，我未必會想結婚。」她認為：

婚姻其實不是一件浪漫的事，是很實際的一件事，婚姻對我來言，是具有很大的Legal implication（法律意義）。 曹喬菱（Jocelyn）

你簽了一張紙，其實那個Legal implication（法律意義）是什麼？就是你經濟上有了很多影響。 曹喬菱（Jocelyn）

Jocelyn解釋道這份法律意義是，假如以後離婚的話，可能你就要對配偶承擔 Financially responsible（經濟責任），所以她對婚姻這件事會比較看重這一方面的影響，多於結婚是否能維繫兩個人的感情，因為現在離婚太容易了。此外，還有一個很大的因素，就是現在社會都會認為如果想有小朋友的話，在一個有結婚的家庭會比較好，這也Jocelyn去年與先生選擇結婚的原因之一。

Jocelyn步入婚姻唯一要求要先簽署婚前協議（圖片由受訪者 曹喬菱Jocelyn提供）

離婚律師步入婚姻：唯一要求要先簽署婚前協議

去年與戀愛3年的男友步入婚姻的Jocelyn，當時就是因為丈夫想要小朋友，兩人就決定先結婚。而Jocelyn太清楚假如有一天要離婚的話，是會有怎樣的後果，為了消除這一份不安全感，她提出了一個要求，就是一定要做婚前協議才願意結婚。

Jocelyn表示不知道未來會不會離婚，而離婚最大牽涉到的就子女撫養權和資產問題，她的收入剛好比丈夫高一些，她也一直主張簽置婚前協議，就提出了需同意簽置才能結婚。Jocelyn解釋婚前協議，其實不是只保障經濟強或弱的其一方，因為當起草協議時雙方律師都會提出建議﹐取得雙方都同意的內容才會簽署。所以Jocelyn認為這是在保障雙方利益，她也很鼓勵大家做婚前協議。

Jocelyn近年開始接觸LGBTQ案件（圖片由受訪者 曹喬菱Jocelyn提供）

近年開始接觸LGBTQ案件

除了專注現時工作外，Jocelyn近年亦開始接觸LGBTQ案件，而促使她關注此議題的原因，是她的孿生姐姐曹喬茵（Evelyn）是一位同性戀者。二人一起成長Jocelyn看著姐姐Evelyn，由當初不敢和父母講、不被社會接受、一路的掙扎等等，因為是孿生姐妹關係自然更親密，更能感受到姐姐Evelyn的痛苦和忿忿不平。

同是律師的姐姐Evelyn，主要是做公共利益和人權方面的法律工作，加上同性戀者身份，所以很瞭解沒有一個平等的權利及機會是多麼痛苦。而Jocelyn亦都很希望藉著自己的專業知識，幫助和支持姐姐，因此她們有一起合作處理過LGBTQ的案件，並取得勝利。

Jocelyn和姐姐Evelyn盼幫助更多同性伴侶家庭（陳葦慈 攝）

盼幫助更多同性伴侶家庭

Jocelyn分享到在香港可以上到法庭的LGBTQ案件並不多，所以她和姐姐合作次數不多，但第一宗就為她留下深刻印象，她們是為一對同性伴侶爭取Equal Parental Rights（平等的父母權利），最終在高等法院取得勝訴。而這次的成功的經驗，也為Jocelyn和姐姐Evelyn增加很多信心，讓她們繼續跟進更多Rainbow Families相關的工作。

做好自己的工作 成為一位出色的律師（陳葦慈 攝）

做好自己的工作 成為一位出色的律師

如今Jocelyn已是一間國際律師事務所的Managing Partner（董事總經理），在眾人眼中是一位成熟、可獨當一面的律師。當在談及接下來的目標時，仍是要在自己的業務範圍中不斷提升，不是為了追求更高的職銜，只是想做好自己的工作及團隊領路人而已。

Jocelyn亦都希望有一日憑著的自己專業能力，成為一位很出色的律師，與擁有多年經驗的律師處於同一級別，打破傳統以年資來計算一位律師能力的觀念。