海洋公園哈囉喂2023｜3個簡易眼妝玩轉鬼校打卡 獨家56折門票優惠

海洋公園哈囉喂2023｜踏入十月，除了秋意盛，亦代表令人又驚又喜的萬聖節就日漸步近，想應節瘋狂派對的話，就不要錯過海洋公園哈囉喂！海洋公園「哈囉喂全園祭2023」今年以「鬼校輪迴」作為主題，園內會由9月15日至10月31日，變身為令人心寒的猛鬼凶域，而6大主題鬼屋亦在10月13日至10月31日開放。現時01空間更推出56折獨家門票優惠，大家千萬不要錯過超值優惠！

( 黃寶瑩 攝 )



萬聖節狂歡當然不少得穿搭髮型配合，這樣才可以全情投入，打卡時更添氣氛！過於複雜的萬聖節妝容又擔心自己「手殘」？不妨參考《01女生》以下推介的3大簡易眼妝，好讓你玩轉派對！

由9月15日至10月31日海洋公園哈囉喂回歸 ( 黃寶瑩 攝 )

萬聖節3大簡易眼妝 輕鬆增加氛圍感

【萬聖節妝容︳萬聖節簡易眼妝】1：小惡魔眼妝



今年萬聖節正日是平日，不少女生都要完成一天工作後才能參與派對，想在既有妝容上增加一點色彩、萬聖節精粹的話，這個小惡魔眼妝就適合不過了。只需要一支眼線筆，在眼下的位置畫小三角形就可以！

小惡魔眼妝十分容易！（許秀麗 攝）

【萬聖節妝容︳萬聖節簡易眼妝】2：小蜘蛛眼妝



若然你是愛玩一族，熱愛打卡的話，不妨用上這個小蜘蛛眼妝，絕對能夠幫你吸晴！先化一個正常妝容後，可以利用眼線筆在眼角位置畫4條放射線，再在每條放射線之間加上弧線，畫出蜘蛛網，形狀大小任君選擇。而另一眼角可以畫上小蜘蛛作點綴又或者留空。

【萬聖節妝容︳萬聖節簡易眼妝】2：小蜘蛛眼妝（李樂瑤 攝）

【萬聖節妝容︳萬聖節簡易眼妝】3：精緻彩繪



若然小眼妝、小妝容並未能夠滿足到你，不妨請求專業協助吧！由10月13日開始，海洋公園哈囉喂場內會有專業化妝師駐場，提供精緻彩繪。大家可以盡情將金錢變換成可愛模樣，不論臉部或手臂都可以成為畫框，由可愛南瓜、骷髏面譜或是七彩鬼眼圖案任君選擇！

海洋公園「哈囉喂全園祭2023」詳情：



日間體驗活動日期︰2023年9月15日至10月31日：上午10:00至下午7:00 （公園休園日除外）

日連夜驚嚇體驗活動日期︰2023年10月13至15日、20至23日、27至29日 及31日 上午10:00至下午11:00



活動地點︰香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園



5大鬼校打卡必做 重溫校園「溫馨」時光

準備好萬聖節妝容後，更可以入手一系列哈囉喂主題精品，充足準備後絕對不少得打卡狂歡一番！不過海洋公園哈囉喂有山上山下之分，除了要小心猛鬼凶域：恐怖教室、鬼怪異世界、荒廢實驗室、鬧鬼禮堂和陰深花園等，一不注意更會被一眾嘩鬼們拉走注意力，想好好重溫校園「溫馨」時光的話，就要跟緊以下這個打卡攻略！

海洋公園哈囉喂打卡位：1. 海濱樂園的「怨靈校巴站」

山下的海洋公園代表著鬼校的入口，大家在探索體驗這間荒廢多年的猛鬼學校的歷史前，不妨到「怨靈鬼校」、「怨靈異域」旁邊的「怨靈校巴站」熱身，這架專線校巴不單可以直達鬼校，車內更有亡命車手、車內小鬼等待你！

海洋公園哈囉喂打卡位：2. 自然生態徑中的「搗蛋糖果派對」

誰說日光時分就沒有萬聖節氣氛，大家可以在「搗蛋糖果派對」中與南瓜燈、搗蛋鬼們搞怪地打卡，更可以一同挑戰Trick or Treat！

海洋公園哈囉喂打卡位：3. 翻天覆地旁的「暗黑嘉年華」

若果你是恐怖電影的愛好者，相信雙生靈、小丑、科學怪人、畸形駝人等等都是你的心頭好，想與他們互動一番的話，就要前往山上翻天覆地旁的「暗黑嘉年華」。在這個被遺忘、殘破的嘉年華中，盡情玩樂打卡，但要小心別樂而忘返！

海洋公園哈囉喂打卡位：4. 「妖怪の森」

六大主題鬼屋當中，「妖怪の森」是唯一一個半户外式的鬼屋，十分值得打卡！一路上山的過程中，身旁都有不同造型奇特的妖怪等你探索，走進「妖怪の森」後更有大量日式設計與裝飾佈置：將平日的日本家屋、鳥居添上邪氣，屋內更有一個5米高的骷髏骨！

▼▼▼【按圖看更多】記者率先體驗「妖怪の森」▼▼▼

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海洋公園哈囉喂萬聖節打卡位：5. 嘩鬼合照

游走在猛鬼校園內，裝扮十足除了獨自打卡外，亦要欣賞一眾「舊生」好朋友、遊魂野鬼們、「凶」靈女神、鬼界KOL詭異舞姿、「非人」魅力，更可以一同打卡，分分鐘獲邀成為一員！

▼▼▼【按圖看更多】一眾嘩鬼眾生相▼▼▼

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若果擔心被他們嚇破膽的話，亦可以與可愛搞怪的搗蛋鬼、換上萬聖節造型的「威威與好友」見面，互動打卡。

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