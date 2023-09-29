2023秋冬大熱彩色睫毛膏推薦　輕鬆化出聖誕/萬聖節玩味吸睛眼妝

鮮艷眼妝是今年秋冬妝容一大重點，不少彩妝品牌都推出充滿玩味的彩色睫毛膏，延續Y2K和「多巴胺」妝容的高彩度時尚。《01女生》為大家精挑細選5種顏色的睫毛膏，一齊打造充滿個人特色的眼妝。假如你正為萬聖節或聖誕節等派對妝容而煩惱的話，這篇文章你必須睇!



使用睫毛膏步驟

塗出自然的睫毛，其實大有學問。(圖片來源:www.yesstyle.com)

1）先夾後塗搽

建議先夾翹一邊眼睫毛，會更將其定型及方便處理後續步驟。可先將眼睫毛根部、中間部份及睫毛尖端夾至一定翹度。

2）塗上眼睫毛打底液

當夾至喜歡的翹度時，可適量地塗上睫毛打底液，維持其彎曲程度。如果不小心塗上過多睫毛打底液的話，可用螺旋狀刷頭的化妝掃過濾多餘液體。

3）控制塗抹力度及份量

不少化妝人士都嘗試過塗上眼睫毛膏後，因眨眼而弄髒眼肚位置或睫毛液太多而結塊。建議大家在取睫毛液時，可先用紙巾輕擦刷頭抹走多餘睫毛液。塗睫毛膏時，將刷頭折彎就再以Z字型均勻地塗上睫毛膏。

彩色睫毛膏推介

啡色睫毛膏

經常使用黑色睫毛膏的女生，不妨轉用棕色系睫毛膏。(圖片來源:www.yesstyle.com)

相比起黑色睫毛膏，棕啡色系睫毛膏能夠輕鬆打造溫柔妝感。平日喜歡日系妝容、淡妝的女生，可以配上大地色系眼影一同使用，能令睫毛顏色更柔和，完美展現知性氣質。

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粉色/紅色系睫毛膏

酒紅色睫毛膏。(圖片來源: 小叮噹也愛美@小紅書)

除了咖啡色、棕色睫毛膏之外，粉色及紅色系睫毛膏亦能夠打造細膩溫柔感。塗上接近玫瑰色、酒紅色的粉色睫毛膏，充滿混血感之餘，亦能自製濃厚秋日氛圍感。

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藍色睫毛膏

藍色睫毛膏完全是眼球打亮神器。(圖片來源:www.etmall.com.tw)

在日系美妝老是常出現的藍色睫毛膏，能令眼白看上去更白更清澈，完美襯托眼白顏色，輕易打亮整個眼妝。大家可以選擇先入手深藍色系睫毛膏，再挑戰鮮藍色系、海藍色系的藍色睫毛膏。

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綠色睫毛膏

綠色睫毛膏適合打造帥氣型格妝感。 (圖片來源:ettusaishk@Instagram)

化妝新手可能看見綠色睫毛膏會卻步，但其實可以入手低飽和度、接近黑色的墨綠色睫毛膏，看起來亦非常自然，更低調顯氣質，令眼妝簡約而不簡單。

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紫色睫毛膏

想打造迷人眼妝，可嘗試入手紫色系睫毛膏。(圖片來源: Demi呆米@小紅書)

對於黑色睫毛膏感到千篇一律的話，可以考慮入手紫色睫毛膏。和藍色睫毛膏一樣，能襯托眼白顏色，加強眼周輪廓，讓眼妝更顯華麗之餘，亦能加入個人風格特色，適合各種年齡使用。

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