即影即有相機5大推薦！拍閨密/情侶照必備：FUJIFILM、Lomography

【即影即有相機推薦】雖然現在用手機拍照、修圖也十分方便，但不少女生依然無法抗拒即影即有相機的魅力。在與家人、閨密、男朋友去旅行或派對時，總會想拍照留念，而即影即有相機就可以將那一刻的美好回憶留下來，更會即時擁有充滿質感的相片，所以不少人時都會隨身攜帶一部。這次《01女生》為大家集合5款擁有不同功能又好看的即有相機，為年末眾多派對做好準備！



即影即有相機推薦1. Leica SOFORT 2 $3,300

Leica相機是讓無數攝影愛好者，愛不釋手！近日品牌新推出了即影即有新相機Leica SOFORT 2，設計一如品牌的形象，都是簡約優雅，共推出了經典的黑色、白色以及紅色。而相機的功能亦相當吸引，它是可以即拍即分享至手機，即時與朋友分享，或是將相片打印出來。此外，相機還有10cm的特寫微距模式，以及10種鏡頭效果，讓相片有更多變化和效果。

即影即有相機推薦2. FUJIFILM INSTAX Pal™ 即影即有 乳白、淡粉紅、牛油果綠、薰衣草藍$780 寶石黑＄950

喜歡用小廢包的女生，不能錯過FUJIFILM近日新推出的INSTAX Pal™ 即影即有相機，它的體積只有一個乒乓球大小，方便攜帶又不佔手袋空間。即影即有相機操作簡單，且可透過藍牙將相機連接到手機，就可以在拍攝照片時通過手機查看照片。而列印同樣可透過手機連接連接 INSTAX Link™系列打印機，進行instax菲林列印，這樣更可挑選喜歡的相片再列印，大大減少浪費相紙的機會！

即影即有相機推薦3. FUJIFILM instax SQUARE SQ40 $1,190

正方形相紙近年深受不少女生喜愛，可捕捉更多影像，最適合與一眾好友一起拍照！其中FUJIFILM的instax SQUARE SQ40，機身設計簡約復古，採用銀黑型格配色。相機備有自動曝光功能，只需將相機對準拍攝對象並按下快門按鈕，即會自動調整為最適合該場景的最佳曝光設定，無論在白天、晚上、室內外、特寫還是自拍，都能拍下好看的相片。

即影即有相機推薦3. FUJIFILM instax SQUARE SQ40 $1,190（FUJIFILM ）

即影即有相機推薦4. TAKARA TOMY Pixtoss TCC-05WH US$112 （約港幣$876）

TAKARA TOMY的Pixtoss TCC-05WH，光是簡約的外型及黑白配色，就俘虜了許多日本女生的心。它的操作方式亦是相當有趣和復古，相機同樣是先按下快門拍攝，但是想要取出相片就需透過轉動手把將相紙推出，使整個過程充滿儀式感！而且假如先不取出相紙的話，可再按一次快門，使相片拍出雙重曝光的效果，但這種拍攝方式需要多練習才能拍得好看！

即影即有相機推薦4. TAKARA TOMY Pixtoss TCC-05WH US$112 （約港幣$876）（TAKARA TOMY）

即影即有相機推薦5. Lomography Lomo'Instant Wide 即影即有相機連鏡頭套裝－Central Park版本 $1,580

Lomography所推出的即影即有相機，款式多元，且設計充滿復古氣色﹐也是相當受歡迎的！其中Lomo'Instant Wide 即影即有相機，不僅設計充滿質感，它還配備三種特別的鏡頭，分別是外置廣角鏡、微距鏡，以及Splitzer影像分割器，讓相片可有更多變化。此外相機還可手動調整光圈、無限制多重曝光、長時間曝光，及可在閃光燈上使用顏色濾片，功能非常齊全，喜歡拍照的女生不能錯過這款！