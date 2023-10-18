Gucci將人氣經典手袋換上毛毛！4款秋冬必備：白色毛絨絨不能錯過

最近開始逐漸有了秋意，也期待換上秋冬新服飾，其中每年話題度最高的定必是「毛毛手袋」，總感覺當任何事物加上都變得療癒！在Gucci近期上架的新品﹐發現了一批療癒甜美的毛毛手袋，而且通通都是品牌熱賣手袋，換上毛毛造型，讓人更加的愛不釋手！



Gucci毛毛手袋推薦1. Gucci Jackie 1961 Small Shoulder Bag CA$5100 （約港幣$29,261）

Gucci的Jackie 1961 Small Shoulder Bag，一直是以來都是品牌人氣手袋之一，它在Cruise 2024 Aprés Ski Selection登場時，換上了毛毛造型，使手袋簡約的外型，變得療癒甜美！而這次更是一口氣推出了白色、黑色與粉紅色，加上手袋本身實用的容量，可以手挽也是變成腋下包，成了不少女生想入手的手袋之一。

Gucci毛毛手袋推薦2. Gucci Horsebit 1955 Small Bag 啡色CA$4,880（約港幣$28,016） 黑色CA$5,410（約港幣$31,059）

外型百搭易襯的Gucci Horsebit 1955 Small Bag，也是備受不少女生們喜愛的！這次也被換上了毛毛造型，不過是以兩個布料所組成，品牌分別以羊毛與黑色皮革，和羊毛與啡色麂皮搭配，共推出了兩款充滿冬季質感的手袋。而手袋備用一條可調節長度的肩帶，可變換成肩背或是斜背手袋，加上實用容量及百搭外型，定必又是一款人氣手袋！

Gucci毛毛手袋推薦3. Gucci Dionysus Small Shoulder Bag CA$4,880（約港幣$28,016）

一向以優雅俐落示人的Dionysus Small Shoulder Bag，在Cruise 2024 Aprés Ski Selection上，也被換上了毛毛和淺棕色絨面皮革，為整個手袋增添冬日溫暖感，也變得更易配搭冬季時裝！而手袋備帶一條長約38cm的可滑動鏈帶，可通這調整變成22cm長的手挽，很適合上班族女生。

Gucci毛毛手袋推薦3. Gucci Dionysus Small Shoulder Bag CA$4,880（約港幣$28,016）（Gucci官網）

Gucci毛毛手袋推薦4. Gucci GG Marmont Super Mini Bag CA$2,510 （約港幣$14,410）

Gucci除了將GG Marmont Small Shoulder Bag﹐換上全身毛毛的款式外，還把迷你尺寸的GG Marmont手袋，推出了毛毛造型，使本身精緻甜美的小手袋，添上療癒感。而這款手袋共推出了白色和粉紅色，使它看起來更可愛，而且雖是迷你尺寸﹐但容量也是不容小覷！