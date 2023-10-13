粉紅購物月2023 | 精選10大粉紅商品+限定優惠！香水、粉色下午茶

【粉紅10月｜乳癌｜粉紅購物月2023】 乳癌是本港第三位致命的癌症，亦是女士們的「頭號殺手」。在2021年 ， 共有791名女性死於乳癌，佔女性癌症死亡人數的 12.4 %。所以，女士們務必提高對乳癌的意識，定期接受檢查。

為呼籲大眾對乳健教育的意識和關注，乳癌患者及社區提供支援，雅詩蘭黛集團（Estée Lauder Companies）每年都會皆舉辦一連串公益活動提高社會對乳癌的認識與關注。今年以「團結美麗力量，建立沒有乳癌的世界」(Beautifully United to Help End Breast Cancer) 為本年度活動主題，集團旗下多個美妝品牌亦會推出限量粉紅絲帶產品義賣，女士們可購入粉紅美妝品為慈善出一分力！



【粉紅10月｜乳癌｜Estée Lauder美妝2023】乳癌一向被列為女性癌症之首，亦是第三位致命的癌症，佔香港女性癌症新症總數接近3成，每日平均有13名女士確診！（HKCF Pink Revolution 香港癌症基金會粉紅革命＠FB）

其實乳癌非不治之症，越早發現存活率就越高，根據醫管局香港癌症資料統計中心與香港大學醫學院合作的調查顯示，於第一期發現罹患乳癌的患者，五年存活率達97.5%，但第四期才確診患病者的存活率則只有19.3%。每年10月都被列為「國際乳癌關注月」，香港癌症基金會均會舉辦「粉紅革命」活動，呼籲大眾關注乳癌，各大品牌亦會紛紛推出粉紅色主題產品響應。

雅詩蘭黛集團（Estée Lauder Companies）致力透過「乳癌防治運動」喚起大眾對乳健教育的意識和關注，每年10月推出限量粉紅絲帶產品義賣，參與品牌包括Bobbi Brown、Clinique、Estée Lauder、Jo Malone London、La Mer及Origins。所有粉紅產品的收益將撥捐香港乳癌基金會及香港遺傳性乳癌家族資料庫，為婦女提供免費乳健檢查，並為乳癌患者、復康者及其家庭提供所需的支援服務。

雅詩蘭黛集團（Estée Lauder Companies）粉紅產品 為各大女性出份力

Jo Malone London 牡丹與胭紅麂絨古龍水 HK$1,405 / 100ml

Jo Malone這款香水搭配多汁的紅蘋果誘人香氣,以及茉莉、玫瑰和紫羅蘭的馥郁芳香，再融入柔和的胭紅麂絨，,散發奢華迷人氣息。經典迷人花香盛載於限量版印花瓶身之中，特別為支持雅詩蘭黛有限公司「乳癌防治運動」而設計。

Jo Malone London 牡丹與胭紅麂絨古龍水 HK$1,405 / 100ml (官方提供)

Estee Lauder 粉紅限量版高清純色唇膏套裝 HK$320 / 3.5g x 3

Estee Lauder 這款高清純色唇膏擁有持久驚艷色彩,立體柔潤妝效。系列包括可供補充替換的高清純色唇膏、兩支高清純色唇膏補充裝及迷人粉紅限量包。

Estee Lauder 粉紅限量版高清純色唇膏套裝 HK$320 / 3.5g x 3 (官方提供)

Estee Lauder 粉紅限量版升級再生基因修復精華 HK$965 / 50ml

Repair升級再生基因修復精華含有獨家的三肽-32成分，能夠同步細胞更新節奏，激活膠原蛋白的自然生成，讓肌膚在一夜之間恢復充足的8小時睡眠效果。

Estee Lauder 粉紅限量版升級再生基因修復精華 HK$965 / 50ml (官方提供)

Clinique 100 小時自我修護水嫩補濕啫喱 HK$405 / 50ml

採用第五代升級配方，結合頂尖科研技術，並首創有機蘆薈酵素配方和保溼鎮靜成分，將水分養分深入肌底達到10層，發揮長達100小時超長效的保溼功能。它高效舒緩敏弱肌膚狀態，修復和平衡肌膚健康。

Clinique 100 小時自我修護水嫩補濕啫喱 HK$405 / 50ml (官方提供)

Bobbi Brown 限量版柔滑亮澤唇蜜 HK$330 / 6ml x 2

脣唇蜜融合多種植物精華成分，質感輕盈舒適，絕不黏膩或厚重，同時具有高度顯色效果。其精油配方非常容易推開，無論是完美的裸色還是明亮的野莓色，都能自然地點綴唇妝，使雙脣光彩照人而不粘膩。

Bobbi Brown 限量版柔滑亮澤唇蜜 HK$330 / 6ml x 2 (官方提供)

Origins 衡膚泡沬潔面霜 HK$295/ 250ml (官方提供)

這款潔面霜含有大葉海帶萃取物、大麥蛋白質和電氣石，質地輕柔，適合每天使用，能徹底清潔化妝品、污垢和表面油脂，潔淨肌膚，適用於各種膚質。使用後，乾燥和油膩區域感到舒適、清爽和平衡。

Origins 衡膚泡沬潔面霜 HK$295/ 250ml (官方提供)

La Mer 限量版 Crème de la Mer 精華面霜 HK$920 / 15ml

La Mer這瓶極致豐盈的乳霜蘊含促進細胞再生的Miracle BrothTM活膚精華和抗氧化的酸橙茶精華，爲肌膚帶來治癒水潤、日常保護和激活自我修復能力。

La Mer 限量版 Crème de la Mer 精華面霜 HK$920 / 15ml (官方提供)

即日起至10月31日，凡購買任何Estee Lauder Companies粉紅產品，可獲贈 Mask Library 贊助之 2022 乳癌防治運動粉紅口罩乙盒（共十個）。

【粉紅10月｜乳癌｜Estée Lauder美妝2023】凡購買任何雅詩蘭黛集團（Estée Lauder Companies）粉紅產品，即可獲贈獲贈 Mask Library 贊助之 2023 乳癌防治運動粉紅口罩一盒！（Estée Lauder Companies）

▼▼▼【同場加映】雅詩蘭黛集團旗下品牌外，其他粉紅十月贊助商▼▼▼

XOVĒ W-TruComplex®️白松露活肌修復精萃 HK$650

白松露神水精華” 的白松露賦活肌源修護液為自主肌膚自強女性作為最強後盾，水凝精華質地極速滲透肌底，由底層賦活細胞，一瓶擁有抗皺、緊緻、補濕等多重效能，用後皮膚光澤緊緻有彈性，全方位膠原修復，肌膚即時水嫩飽滿，喚醒年輕活力。

XOVĒ W-TruComplex®️白松露活肌修復精萃 HK$650 (官方提供)

Scented Niche - 香薰體驗

本土香氛品牌Scented Niche致力於通過不同的香氛體驗治癒疲憊的身心靈，推動積極的生活態度。是次首次加入粉紅革命行列，在推廣期內，只要在尖沙咀K11 Musea或銅鑼灣Fashion Walk門店購買任何正價產品，滿港幣590元或以上，品牌將捐贈5%的收益給癌症基金會。

Scented Niche - 香薰體驗 (官方提供)

RevitaLash® Cosmetics - 粉紅限量包裝睫毛及眉毛精華系列

RevitaLash® Cosmetics於2023年9月18日至10月31日期間，每售出一支粉紅慈善特別版 RevitaLash Advanced 睫毛修復增生精華3.5ml 、RevitaLash Advanced Sensitive 睫毛修復增生精華 (低敏配方) 2.0ml 或 RevitaBrow Advanced 眉毛修復增生精華 3.0ml，每售出一件 RevitaLash Cosmetics 將會捐出港幣20元正予香港癌症基金會支持該會的免費乳癌支援活動。

RevitaLash® Cosmetics - 粉紅限量包裝睫毛及眉毛精華系列 (官方提供)

香港港麗酒店 - 愛心粉「熊」下午茶

香港港麗酒店與香港乳癌基金會攜手呈獻愛心粉“熊”下午茶，一系列夢幻精緻的粉色美點由新任糕餅主廚簡政傑（Ason Kan）精心製作。惠顧雙人下午茶還可獲贈香港港麗酒店獨家推出的粉色限定版港麗小熊一隻，外觀可愛迷人，而部分收益將捐贈給香港癌症基金會關注乳癌活動。