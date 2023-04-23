下午茶2023｜5個摩洛哥風情CAFE打卡位！彩繪吊燈、圖騰瓷磚超美

疫情放寬後，不少人都會選擇外遊，日本、英國、韓國、台灣等地都是不少港人外遊的人氣之選！不過亦有一些人可能因為未儲好年假、旅費，暫未有外遊的打算，如果你亦是其中一員，不妨參考下記者今次的「偽旅行」！



提起女生們的共同愛好，定必是下午茶（Afternoon Tea）以及打卡！對於短期內未能外遊的大家，記者的「偽旅行」目的地就會走入上環，進入這個既能夠滿足女生愛下午茶的心，同時可以打卡的「旅遊勝地」！

記者的「偽旅行」目的地就會走入上環，進入這個既能夠滿足女生愛下午茶的心，同時可以打卡的「旅遊勝地」！（黃寶瑩 攝）

上環走入摩洛哥風情咖啡店 置身世外

未進入餐廳前，醒目的湖水藍外牆相當出眾，甫進入口就被標誌性的湖水藍樓梯牆所吸引，牆身更有色彩繽紛的盆栽！餐廳的裝潢十分「打卡able」，四處可見民族地氈、彩繪玻璃吊燈、圖騰瓷磚等，處處充滿摩洛哥及土耳其風，非常細心。造就異國風情的原因，原來因為店主曾遊歷過摩洛哥，其後對該旅程有著深刻印象，因而將店舖打造如此！

+ 2

店舖：NACASA Café & Bar

地址：上環華里5號地鋪

營業時間：11am – 10pm（星期一至五）、10am – 10pm（星期六及日）



5個自然打卡貼士 手邊小工具搖身一變打卡道具

提起打卡，女生們對住鏡頭、多人時就會不期然緊張，記者私心推薦的5個自然打卡姿勢，務求要讓大家充分享受好這個充滿摩洛哥、土耳其風情的地方！

自然打卡貼士1. 進店位置



香港偽旅行｜5個自然打卡貼士：1. 進店位置（黃寶瑩 攝）

當一到達目的地時，女生們不要錯過陽光以及門口位置，門框以及門口等亦是一個自然打卡點！若果店面比較多人時，可以利用側拍角度，抓拍步行進店或把玩手機等動作，打卡成果就更加自然！

自然打卡貼士2. 等待時刻



香港偽旅行｜5個自然打卡貼士：2. 等待時刻（黃寶瑩 攝）

若然門口位置不多，女生們可以在等候期間坐於店外的櫈（如有），沒有店外的櫈亦可以在玻璃窗外向內拍攝。可以遠望街景、把玩手機等，此時再加以抓拍一些半身或大頭照，以「高炒」去避開人群，就輕鬆擁有自然的打卡照了！

自然打卡貼士3. 善用小工具



當食物未到的時候，其實手邊的小工具都可以搖身一變打卡的道具！女生們可以手持餐牌、塗點唇膏等！

自然打卡貼士4. 食物



「相機食先」過後，大家亦可以手持下午茶中的甜點或咸點以及餐具，向鏡頭作互動、向鏡頭餵食等，這樣比起普遍的全身照，與下午茶塔生硬地合照來得舒坦！

自然打卡貼士5. 飲品



當然除了食物之外，最為人熟悉的莫過于手持咖啡或飲品打卡了，相信女生們都曾經試過吧！除了向鏡頭互動之外，大家亦可以假裝自然，例如假裝喝飲品，目光及面向則投向別處，又或者叫朋友從旁側拍！

打卡必食下午茶 一口份量造型優雅吸睛

掌握好自然打卡的貼士後，就跟閨密享受一個愜意的下午時光吧！店裏主食亦跟隨異國風情，主打多國Fusion菜，招牌菜有喇沙海蝦意大利粉、韓式咖喱蜜糖豬勒骨配香酥煎餅及路易安娜斯蟹餅伴芒果莎莎等。平日晚上時間餐廳更有2小時的無限暢飲(堂食)，可以盡情與朋友小聚、享受酒意。

主食以外，為了「打卡」，筆者決定一試它們的下午茶！這款下午茶的獨特之處是，它咸點會較多，不單止可以「打卡」，女生們亦可以吃飽！下午茶會用兩層雕花托盤架，外觀優雅吸睛，一口食物放於各個花花小碟上，方便女生食用又別具特色。

這款下午茶的獨特之處是，它咸點會較多，不單止可以「打卡」，女生們亦可以吃飽！（黃寶瑩 攝）

另外，值得一提的是咸點當中的日本拖羅蓉撻、迷你法式龍蝦包，口感分明，外面的曲奇脆皮配上微蔥花、油香的拖羅蓉十分剛好。龍蝦包中以甜沙律醬以及粟米作點綴，令人一口想接一口！

+ 2

記者：李樂瑤

編輯：翁冠燊

拍攝及剪接：林子敏

美術：賴文傑

場地：NACASA Café & Bar

