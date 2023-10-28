香港酒吧推薦｜6大特色酒吧：女生聚會小酣微醺／隱世打卡必到

【香港特色酒吧推薦2023】年尾時分聚會增多，想在聚會、派對狂歡中一次過滿足打卡及共聚的心？當然可以，香港當中亦有不少隱世打卡酒吧，讓你可以暢談歡聚、享受特色調酒，想盡情享受萬聖節、聖誕節、跨年倒數等夜生活節奏，不妨參下以下香港特色打卡酒吧的推薦吧！



香港酒吧推薦：1. Vista Bar

想享受維港景色同時打卡一番的話，不妨前往今年年中開幕的Vista Bar，酒吧高踞30樓頂層。

香港酒吧推薦：1. Vista Bar（Vista Bar）

大家可以在樓下Vista 品嘗完晚飯後，只需走上一層就可以繼續雅興，感受多重享受：DJ坐陣打碟、觀賞360度壯麗維港及城市景觀以及品嚐向世界知名的雞尾酒致敬的Negroni and friends精選，品味甜苦層次濃厚，以金巴利酒（Campari）、苦艾酒（Sweet Vermouth ）等主要基酒的變奏版雞尾酒。

香港酒吧推薦：Vista Bar



地址：香港尖沙咀北京道一號30樓

開放時間：星期日至四 下午5時至午夜12時 星期五至六 下午5時至凌晨1時



香港酒吧推薦：2. The Dispensary

想感受中西文化合一的感覺，The Dispensary的輕包廂感覺絕對能夠滿足你。步進中環大館的兩樓，在意大利菜以及粵菜館間的存有一個英倫復古包廂空間，環境舒適、打卡感十足。

香港酒吧推薦：2. The Dispensary（The Dispensary）

The Dispensary 現推出中西合壁的「Cure」雞尾酒系列，靈感來自街知巷聞的民間醫藥療法，將中式療法、百子櫃、藥館等元素轉化成酒單「治療」，酒單內有以傳統零食、酸甜可口的山楂餅為靈感的雞尾酒「Chilli Haw Margarita口立濕」、法國雙飛人藥水般的「Eucalyptus Martini萬用馬天尼」等，大家可以按個人「徵狀」去選擇心水適合的「配藥」。除了固定酒單，「Cure」系列亦特設「Daily Dose望聞問切」，這款神秘特飲可以按個人喜好而轉換，適合熱愛挑戰的你！

香港酒吧推薦：The Dispensary



地址：香港中環荷李活道10號「大館」1 座 1 樓

開放時間：下午3時至午夜12時



香港酒吧推薦：3. Aqua Spirit

喜歡浪漫情調的話，位於高層閣樓的 Aqua 聲名大噪，場內滿滿打卡點：玻璃鏡面走廊、燈飾倒影、維港相伴的餐枱等。大家可以先在旁邊的意日食府Aqua 中盡嚐精緻菜宴，為慶祝白松露季節來臨，Aqua 亦推出香氣四溢的精緻白松露五道菜。

飽餐過後再到餐廳酒吧Aqua Spirit，酒吧設有室內外位置，室內露天空間可以無遮擋地享受維港景色。

香港酒吧推薦：Aqua Spirit



地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 17樓

開放時間：星期一至四及日 下午4時至午夜12時 星期五至六 下午4時至午夜1時



香港酒吧推薦：4. Maggie Choo’s

偏好中國風的酒吧的話，Maggie Choo’s 將在曼谷紅極一時的隱世酒吧帶到香港，成為香港最新的沉浸式特色雞尾酒吧。酒吧隱身於「古董店」的門後，場內充滿復古東方色彩，以仿古金庫門、保險箱、鐵製螺旋樓梯等打造出舊式繁華感。除了獨特的懷舊設計，場內亦齊集了傳統且充滿故事性的經典雞尾酒調酒、歌舞表演和深夜派對活動於一身，讓你回流到夜上海的獨特體驗。

香港酒吧推薦：Maggie Choo’s



地址：中環荷李活道1至13號伊沙里地下1號

開放時間：星期一至日 下午6時至午夜



香港酒吧推薦：5. 留白Livehouse

喜愛「鬼佬涼茶」的話，由本地手工啤品牌麥子主理的留白Livehouse 絕對能夠成為你的心頭好。留白Livehouse 不僅是集酒吧、餐廳和音樂表演場地於一身，更積極推動本地、獨立音樂發展。

香港酒吧推薦：5. 留白Livehouse （留白Livehouse）

麥子、 留白Livehouse 亦與西九文化區自由空間大盒團隊合作邀請音樂人表演，過往曾主辦好樂團 Good Band 《在遊蕩的路上港好有你》、麥子音樂會 「相擁模式」YUSOBEIT x PANDORA，等，想欣賞到精彩的音樂表演同時享受美食，確實不容錯過這個好聚點。

香港酒吧推薦： 留白Livehouse



地址：西九博物館道18號地下(部份文化區 自由空間

開放時間：星期二至四及日 中午12時至晚上10時 星期五至六 中午12時至晚上11時



香港酒吧推薦：6. The Trilogy

喜愛嚐鮮的話，The Trilogy將場所劃分成三個分部：「Keyz」夜店、位於頂樓天台的「Wav」酒吧，每個部分代表一個體驗概念，融合音樂與夜生活元素而提供多重體驗。天台的「Wav」酒吧將於11月中開業，以布吉島、邁阿密和巴厘島的海灘俱樂部為靈感，以音樂旋律、酒精等打造成一個都市綠洲。

香港酒吧推薦：The Trilogy



地址：中環砵甸乍街45號The Steps H Code26樓

開放時間：待定

