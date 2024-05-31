香港首飾品牌推薦：定情禮物/情侶對戒必入 本土製造特色不易撞

【香港製造/香港本土首飾/飾物推薦 】首飾配件對於穿搭造型而言，絕對能夠起到畫龍點睛的作用，點綴整個風格以及展示個人獨特性。想每日都轉換造型，當然要入手相應的耳環、頸鏈、手飾及戒指，除了大品牌的首飾配件外，其實不妨一試香港製造的本地首飾配件品牌，送禮自用都合宜，大多都性價比高、款式百搭！



香港本地首飾品牌推薦 ： Gold Steed Atelier 金駿工作室

首飾除了百搭易襯外，選擇具有獨特性的外型，更是展示藝師的精湛手藝與品味。Gold Steed Atelier 金駿工作室的創辦人為了要復興本士金工，從澳洲回流，專注研究全人手金屬鑄造，打造出像真度高，形態百變的花卉鑄造藝術。

香港本地首飾品牌推薦 ： RINGBOW

想要流行感的珠寶首飾，不妨試試入手由年輕設計師共同創立的珠寶設計品牌RINGBOW，品牌將現代設計與傳統工藝相互結合、高級珠寶與藝術糅合，打造出獨特時尚風格。

香港本地首飾品牌推薦 ：KKLUE

由Kellyn Zhou 一手創辦的KKLUE，品牌以18K金結合高級鑽石、各種寶石，打造出不少高質感輕奢手工珠寶。除了原創設計，品牌亦有與時尚品牌聯乘合作，將藝術與現代女性的故事結合，微笑傳播正能量。

香港本地首飾品牌推薦 ： Cixi Jewelry 慈禧珍寶

除了名牌手袋，名貴的鑽飾亦能令你氣場大增，舉手投足間增添高雅，好好保存更可以成為傳家之寶。一流的珠寶、寶石價值不非，而慈禧珠寶則為大家提供一條龍服務，只需市價的十分之一，就直接從世界各地的礦區採購天然、一流的寶石，並直接打造成你心目中可觀的珠寶。

香港本地首飾品牌推薦 ： Cixi Jewelry 慈禧珍寶（Cixi Jewelry 慈禧珍寶）

香港本地首飾品牌推薦 ： 3:am Designer

想支持本地原創，當然要尋找本地設計師原創設計的品牌！而 3:am Designer主打不同的時尚首飾層次，由耳環、頸鏈、手鏈到戒指都有，充滿線條感及造型。令首飾飾品不單是女性化的感覺，而是充滿都會色彩、品味生活的一種態度。

香港本地首飾品牌推薦 ： 3:am Designer（ 3:am Designer）

香港本地首飾品牌推薦 ： Oytystudio

提到香港，不少人都會聯想起極具象徵意義的港幣，硬幣除了具備舉足輕重的交易功能，亦是歷史文化的證物。而Oytystudio 主打手工皮革以及將錢幣變成飾物，錢幣、啤酒罐、汽水蓋等香日常物品都可以變成的耳環、頸鏈、手飾及戒指等，相當獨特及具香港特色！

香港本地首飾品牌推薦 ： Love by the Moon

鐘情少女感首飾的話，Love by the Moon會是你的好選擇。Love by the Moon自 2018 年成立，主打太陽、月亮、星星等元素創作，每一款飾物系列都有其象徵意義，當中的誕生花系列、貓貓系列更是可愛又好襯！品牌飾物以再生金屬製成，低過敏且不含鎳，連敏感肌膚亦可安心使用！

香港本地首飾品牌推薦 ： hkoapes 香港猿創

喜愛香港元素的話，以香港本土文化與特色為創作靈感的「香港猿創」亦可能收獲你的歡心！品牌以洋紫荊花、傳統街頭小食、廣東話詞彙、香港維多利亞港風景等幻化成精緻的首飾配件，別具特色之餘，款款都富有香港情懷！

香港本地首飾品牌推薦 ： Obellery

按此參與：品牌手工珠寶製作體驗（HK$ 920）

若果正在尋找低調、有個性的婚戒或對戒的話，Obellery將會是個好幫手。Obellery 當中有本地及國際藝術金工師，由珠寶首飾、珍珠、天然及培育鑽石都有提供，款式簡約百搭，送禮自用都可以。

香港本地首飾品牌推薦 ：The Polska Traveller

有留意時尚潮流或本地藝人的造型的話，相信對The Polska Traveller 都不感陌生，The Polska Traveller 主要人手製作，創造人楊修麟（阿Lun）先後從香港、大陸和南韓等地的金工老師傅手上學習焊接、鑄造和拋光技能，再將世界各地的舊物鑄造成獨一無二的首飾。

香港本地首飾品牌推薦 ： The Polska Traveller （IG@thepolskatraveller）

Mirror中的柳應廷（Jer）陳瑞輝 （Frankie）、許廷鏗（Alfred）、馮允謙（Jayfung）等人都是品牌的支持者之一。

香港本地首飾品牌推薦 ： A.dult.O & JOVEN

誰說首飾配件必定是小巧及滿載點綴？「A.dult.O & JOVEN」則以金屬鑽石去展現出獨特風格，粗獷、形狀不一的設計中融合真假鑽石，個性味道十足。