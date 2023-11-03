婚展2023｜11月婚紗展重點：婚禮優惠、75折餅咭、會場獨家優惠

婚展2023｜結婚絕對是一件長跑大事，由求婚、訂婚、到籌備一個全面婚禮，最少需要一年以上的時間去作好準備。對於準備或有打算結婚的準新人們而言，餅卡優惠、 結婚回禮、婚紗拍攝、婚宴場地、珠寶金飾等這些結婚事項更是重要資訊！



若要捉緊2024年結婚好日子的話，《01女生》以下精選了最新11月的「香港婚紗展暨結婚博覽2023」及「香港婚宴博覽2023」婚展資訊，讓新人們可以掌握好婚展優惠，既可以節省時間四處張望、又可以減省開支，更可以輕鬆取得婚禮資訊，一舉三得！

「香港婚紗展暨結婚博覽2023」及「香港婚宴博覽2023」11月3日開鑼（FB@Wedding Expo 香港婚慶．博覽網 ）

「香港婚紗展暨結婚博覽2023」及「香港婚宴博覽2023」詳細資料：



日期：2023年11月3至5日

時間：中午12時至晚上8時

展覽地點：灣仔會展 Hall 5DEFG

入場費：每位港幣$25



11月婚展2023｜重點1. 超齊全婚禮資訊

「香港婚紗展暨結婚博覽2023」及「香港婚宴博覽2023」於2023年11月3至5日在灣仔會展中舉辦。婚展會中覽匯聚一應俱全的婚禮服務、用品，由婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服，以至酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮餅、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等都有，絕對是搜羅一站式婚禮資訊、婚禮用品的好地方！

11月婚展2023｜重點1. 超齊全婚禮資訊（FB@Wedding Expo 香港婚慶．博覽網 ）

11月婚展2023｜重點2. 婚展會場獨家優惠

婚展除了超齊全婚禮資訊外，場內亦有不少驚喜禮品，情侶2人入場即可免費獲取豐富入場禮品包，禮品包括BotanicPretti5 護膚品試用裝、CheckCheckCin 夕米水、Laurier 女性衛生用品、Korres 乳酪益菌即效舒緩面膜 20ml等。

11月婚展2023｜重點2. 婚展會場獨家優惠（FB@Wedding Expo 香港婚慶．博覽網 ）

另外，不少參展商亦有提供會場限定優惠：尚囍過大禮優惠、INTERCONTINENTAL海外草地證婚優惠、Mindful Sparks回禮定製氣泡茶優惠等。由結婚前的過大禮、結婚場地、婚宴蛋糕、婚宴餐飲、回禮禮物到新居家電都有，全天候照顧新人所需！

若然在場內定好所需，逛好買好的話，憑即日於會場内消費超過HK$1,000 的發票(單一發票計），有機會獲得餅咭禮券回贈、享用免費美甲護理服務以及參與im-Booth 的免費AR Video Booth互動體驗；大家更可以憑票到主辦機構攤位參加抽獎！

11月婚展2023｜重點3. 豐富餅咭禮券

準新人籌備婚禮免不了需要購買餅咭禮券，而且其中花費也不少，而婚紗展中不能少的就是餅卡優惠！是次婚展匯聚11間人氣店鋪，低到優惠75折出售中西餅咭及禮券，當中包括奇華、A-1 Bakery、榮華、美心西餅、東海堂、恆香、香港皇玥、Chateraise、Häagen-Dazs™、LIFETASTIC以及龍島。

11月婚展2023｜重點3. 豐富餅咭禮券（FB@Wedding Expo 香港婚慶．博覽網 ）

11月婚展2023｜重點4. 多元化節目：免費擇日、婚禮Tips

若果只想對婚禮有初步深入了解的話，不妨多到大會舞台前蒐集資訊，大會安排了專家講解夫婦相處之道、娛樂魔術表演以及專業婚禮司儀提供的婚禮貼士等 多元化節目。

雖然2024 的結婚好日子天數不多，想在吉日辦婚禮的新人不妨乘著婚展機會，請易晨師傅（香港玄學及身心靈研習社）以「奇門遁甲」，結合八字術數幫助大家精準計算出最適合締結姻緣的日子。若能挑選到合適的良辰吉日，更能寓意祝福一對新人有美滿的開始！

除了易晨師傅，場內更邀請到 MiQi指紋達人，即場免費為情侶分析指紋，以七款動物代表七種人的不同特徵和溝通模式。聽過不少情侶都會在婚禮籌備爭議不下的故事，大家不妨享用場內的免費指紋分析，加深雙方的關係吧！