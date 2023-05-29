CHARLES & KEITH唯美婚禮系列$400起入手！由精緻婚鞋到優雅手袋

Charles & Keith是不少女生的愛牌，以親民價格和多元手袋、鞋款備受歡迎。近日更推出了全新婚禮系列，款式唯美浪漫，價格相宜又不失莊重和精緻，襯托出新娘的優雅美好的氣質。早前韓國女星李多海與男歌手SE7EN舉行了甜蜜滿溢的婚禮，其中一套婚紗的婚鞋，就是換上新系列中的婚鞋，夢幻得讓人心動。一起來看看Charles & Keith全新婚禮系列唯美的婚鞋和手袋！



CHARLES & KEITH婚禮系列1. 花卉蕾絲細跟鞋 - 白色 HK$669

韓國女星李多海與男歌手SE7EN的婚禮上，她就是身穿這雙花卉蕾絲細跟鞋，把她襯托得更優雅，被讚猶如現代公主。這雙細跟鞋的蕾絲柔軟，輕輕包覆雙足，加上俐落剪裁的尖形鞋楦與剛剛好的9cm金屬細跟，讓婚鞋更迷人。

購買方法：CHARLES & KEITH官網

CHARLES & KEITH婚禮系列2. 蕾絲尖頭高跟鞋 - 奶油色 HK$469

許多女生心目中的婚禮，除了要有漂亮的白紗和捧花外，一雙唯美精緻的蕾絲高跟鞋也很重要！這款高跟鞋是以溫柔的奶油白，更顯女人味，而唯美的蕾絲、尖頭的設計及細高跟設計，讓整體造型更端莊得體。而這款高跟鞋設計低調精緻，不僅適合婚禮上使用，在一些正式的聚會也很適合搭配穿著。

購買方法：CHARLES & KEITH官網

CHARLES & KEITH婚禮系列2. 蕾絲尖頭高跟鞋 - 奶油色 HK$469（CHARLES & KEITH）

CHARLES & KEITH婚禮系列3. 串珠緞面高跟鞋 - 白色 HK$669

純白、緞面、小珍珠等夢幻元素結合在一起，渣染出細膩的美好，很適合作為鞋。這款以細高跟與踝帶設計，除了顯著腿部線條纖細外，亦可助支撐一整日的流程，全日保持高貴的氣勢。

購買方法：CHARLES & KEITH官網

CHARLES & KEITH婚禮系列3. 串珠緞面高跟鞋 - 白色 HK$669（CHARLES & KEITH）

CHARLES & KEITH婚禮系列4. 串珠緞面高跟涼鞋 - 白色 HK$639

這款高跟涼與上一款高跟鞋使用的元素有點相似，但在設計上增添了率性，使這雙婚鞋無論是搭配婚紗、禮服還是日常的穿搭都很適合。這雙高跟涼鞋採用了帶光澤的緞面材質、精緻串珠配上細高跟和細帶扣設計，營造出典雅又時尚的高跟鞋。

購買方法：CHARLES & KEITH官網

CHARLES & KEITH婚禮系列4. 串珠緞面高跟涼鞋 - 白色 HK$639（IG@charleskeith_tw）

CHARLES & KEITH婚禮系列5. 鍊條尖頭高跟鞋 - 膚色 HK$469

除了純白婚鞋外，裸粉色、膚色高跟鞋亦是不少女生的選擇之一，端莊又不失慵懶休閒，不僅能在婚禮上使用，在日常穿搭甚或一些正式場合亦可配搭穿著。高跟鞋以柔和的裸色鞋面配上細緻的金色鍊條，簡約又帶有點型格，使整個造型更鮮明生動。

購買方法：CHARLES & KEITH官網

CHARLES & KEITH婚禮系列5. 鍊條尖頭高跟鞋 - 膚色 HK$469（CHARLES & KEITH）

CHARLES & KEITH婚禮系列6. Blythe 珍珠緞面穆勒鞋 - 銀色 HK$639

銀色的婚鞋也是熱門之一，而Blythe穆勒鞋的浪漫、優雅和時尚，堪稱藝術品。這款穆勒鞋以帶光澤感的緞面配上典雅的珍珠，高貴大方，且整雙鞋都被拋光銀色飾面包裹著，十分百搭，無論是偏中性的闊腿褲到長禮服都很和諧。穆勒鞋鞋跟採用了十分舒適的傾斜和僅6cm的跟高設計，就算走一整天路，依然能走得平穩。

購買方法：CHARLES & KEITH官網

CHARLES & KEITH婚禮系列6. Blythe 珍珠緞面穆勒鞋 - 銀色 HK$639（CHARLES & KEITH）

CHARLES & KEITH婚禮系列7. Maisy 抓皺彎月包 - 白色 HK$569

Charles & Keith的婚禮系列除了婚鞋外，亦有推出多手袋，設計簡約易搭，不僅能在婚禮或派對時使用，也很適合搭配在日常穿搭中。其中這款半月包，採用純白色尼龍材質，更能突顯出手袋上的每個細節，更迷人。由抓皺手提、雙側抽繩、圓潤包身，都透露著低調的精緻，使整體造型更添亮點。

購買方法：CHARLES & KEITH官網

CHARLES & KEITH婚禮系列7. Maisy 抓皺彎月包 - 白色 HK$569（IG@charleskeith_tw）

CHARLES & KEITH婚禮系列8. Aldora 圓珠鍊水桶包 - 白色 HK$499

經典白色水桶手袋亦能營造出低調又高貴的氣息，讓你時刻都耀眼迷人。這款手袋以純白色納帕PU皮革配上黃銅圓珠鍊帶，優雅又知性，而且圓珠鍊帶是可拆卸，換上長肩帶，使手袋有更多揹法，方便不同場合變換不同的造型。

購買方法：CHARLES & KEITH官網