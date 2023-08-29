韓國KOL嫁高中生產子惹評擊 結婚十年甜蜜如初事業拓展至港台

現年31歲韓國人氣KOL洪瑛琦（홍영기），憑藉出色又逆齡的外貌吸引大批粉絲追縱，光是在Instagram就已經破110萬追縱者，是韓國首代KOL，而她也曾受邀《臉讚時代》綜藝節目，被更多人認識。

但使洪瑛琦被大眾留下深刻印象，除了是她年紀輕輕就創業成功，還有她在年僅21歲就結婚生子，而對象是一名中學生，這段曾是不被看好的婚姻，憑著她的堅持過至今日，事業婚姻美滿！



韓國人氣KOL洪瑛琦年僅30歲，創美妝品牌成最美CEO（IG@kisy0729）

韓國人氣KOL洪瑛琦年僅30歲 創美妝品牌成最美CEO

洪瑛琦（홍영기）在韓國是一位小有知名度的KOL，長相漂亮可愛，加上身高只有148cm，身材嬌小使她即使現在已31歲，也與中學生無異，相當逆齡！洪瑛琦除了擁有逆齡美貌外，在事業上也是很成功，在中學時她就以亮麗的外貌和敏銳時尚觸覺，開始經營網上時裝店及當模特，當時已取得小成。

洪瑛琦去年成立了全新護膚品牌kisyning（IG@kisy0729）

其後洪瑛琦（홍영기）開始自創美妝品牌MILK TOUCH，以粉嫩可愛的包裝，和高性價比的產品，吸引大批女生入手，經常產品一上架即被搶購一空。美妝品牌MILK TOUCH在韓國發展迅速，現在業務更是擴展到香港和臺灣，雖然只開設網店，但已是很成功了！去年還成立了全新護膚品牌kisyning，現在已有新產品上架﹐同樣十分受韓國女生喜愛，年僅31歲的洪瑛琦可說是事業有成，是「最美CEO」之一。

洪瑛琦擁美滿婚姻，曾不被看好（IG@kisy0729）

洪瑛琦擁美滿婚姻 曾不被看好

洪瑛琦（홍영기）不僅事業有成，她還擁有一段美滿的婚姻和兩個可愛的小朋友，不過她的這段婚姻一開始是不被大眾看好。當時的洪瑛琦參加《臉讚時代》綜藝節目，認識比她小3歲的網紅李世龍，兩人很快就相戀，而且不久就傳麼她懷孕和準備結婚的消息。

洪瑛琦的丈夫李世龍當年年僅18歲，是一名高中學生（IG@kisy0729）

雖然二人很有擔當決定生下小孩，但都不被網民們看好，全因洪瑛琦的丈夫李世龍年僅18歲，是一名高中學生，而她當時也是年紀輕輕。當年網民們都認為他們這段婚姻不會長久，甚至覺得會害了小孩：「小孩養小孩，怎可能養得了！」面對一致的不看好的評論，當時還年紀小的他們也很不安。

洪瑛琦（홍영기）後來在一次節目訪問中，提到自己得知懷孕時曾崩潰大哭，曾想墮胎（IG@kisy0729）

丈夫當年是高中學生 曾想墮胎

洪瑛琦（홍영기）後來在一次節目訪問中，提到自己得知懷孕時曾崩潰大哭，非常驚慌，只因當時她年僅21歲，而男朋友還是高中學生。而且雙方父母都反對二人生下小孩，洪瑛琦也曾糾結墮胎，但當時男友李世龍沒有想過逃避責任，並表示自己早就想與她結婚，讓洪瑛琦有勇氣與他一起撫養小孩，和面對外界流言蜚語。

洪瑛琦以行動證明年紀從不是定義一個人的標準（IG@kisy0729）

以行動證明年紀 從不是定義一個人的標準

二人的婚姻初期也不如他們的想像般美好，洪瑛琦（홍영기）曾在個人YouTube影片中分享，她與李世龍結婚初期，二人年紀太小了﹐時常會因為小事而爭吵，曾多次想過離婚。但幸好他們都想維繫這段婚姻，一直走到現在，而且迎來第二個寶寶，在去年更補辦了婚禮，現場甜蜜非常！

洪瑛琦（홍영기）現在不時在會在個人Instagram，分享幸福的家庭照和工作照，雖然不是特地向當初不看好他們的網民反擊，但她也的確以行動證明年紀從來不是定義一個人的標準。