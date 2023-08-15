消委會｜21款乾洗髮產品或含致癌物 6成樣本含酒精可令頭髮乾旱

夏天炎熱，女神頭隨時變扁塌油膩的「Barcode頭」。不少愛美女士都會使用免沖水洗髮用品(乾髮產品)解救頭髮黏膩，令頭髮即時顯得乾爽豐盈有層次。不過美國曾發生因有產品檢出高濃度致癌物苯，而出現大規模自願回收。消委會就檢視市面供應各類的免沖水洗髮產品的標籤資料，並對其成分進行分析，以幫助大家選出相對安全的產品。



消委會從頭髮護理用品店、美妝用品店、百貨公司，以 及個人 用品專門店，購買21款免沖水洗髮產品（dry shampoos）。(圖片來源:消委會)

消委會檢視的21款免沖水洗髮產品（dry shampoos），當中11款樣本為壓縮氣罐噴霧產品、4款為粉末或粉末噴劑，其餘6款為一般液體噴霧、啫喱或慕絲產品。每枝售價由$15至$410不等。其中3款為旅行裝產品，故容量較同類產品少。

逾6成樣本標示含酒精 過度使用可能令頭髮變乾

檢視各樣本標示的成分列表，發現全部壓縮氣罐樣本以及個別一般液體噴霧和慕絲樣本，合共13款樣本標示含有變性酒精或酒精（alcohol），而且相關成分亦普遍列於成分列表中的重要位置（於成分列表中佔第2至5位），反映使用濃度較高。

按美國化妝品成分分析委員會（CIR）的資料，變性酒精在美髮用品中的使用濃度可能高達91%；而英國政府網頁的資料則顯示，免沖水洗髮產品的酒精濃度最高可達30%。

在化妝品配方中，變性酒精/酒精可以作為抗起泡劑、收斂劑、溶劑、黏度調節劑等，而在免沖水洗髮用品中，變性酒精/酒精有助分散吸附劑，亦可溶解油脂。不過，較高濃度的酒精有機會破壞皮膚天然油脂保護屏障，可能增加皮膚吸收其他物質的機會。頭部皮膚如果重複接觸高濃度的酒精，可能令皮膚變得乾燥，造成刺激。而頭髮的油脂若被過度去除，長遠亦有機會令頭髮變得乾燥、欠光澤。故此，不建議長期和大量使用酒精濃度高的免沖水洗髮用品。

部分樣本標有多種香料致敏物質

14款標示含有香料。與此同時 ，「碧緹絲」和「AVEDA 」的成分列表中分別標示了7種和8種香料致敏物質（fragrance allergens），「amika」、「ORIBE」、「OUAI」、「PHILIP B」「Less is More」分別標有4種至5種香料致敏物質；而「KLORANE」、「PERCY & REED」、「RENE FURTERER」和「LUSH」則標示有1種至2種。

對於消委會報告，「OLAPLEX」和「OUAI」的供應商表示，產品不含苯，亦沒有添加含苯的成分。

免沖水洗髮產品樣本-壓縮氣罐裝噴霧。(圖片來源:消委會)

免沖水洗髮產品樣本-壓縮氣罐裝噴霧、粉末/粉末噴劑及一般液體噴霧/啫喱/慕絲。(圖片來源:消委會)

4款樣本標有環矽氧烷化合物環矽氧烷化合物是理想的頭髮調理劑，有抗靜電功效，可短暫增加頭髮光澤。不過，環戊矽氧烷（cyclopentasiloxane，簡稱D5）和環己矽氧烷（cyclohexasiloxane，簡稱D6）同屬十分持久和具有生物累積性的物質，可持續存在於環境中。歐洲消費者組織BEUC認為，D5屬於懷疑內分泌干擾物。「amika」、「ORIBE」、「PHILIP B」和「RENE FURTERER」等4款樣本標示含有環矽氧烷化合物D5及／或D6。為減低對環境可能造成的影響，建議減少使用含相關物質的個人護理用品。

個別樣本成分列表所列的香料致敏物質種類較多，對香料容易有過敏反應人士宜避免選用。(圖片來源:消委會)

部分壓縮氣罐裝樣本標示含有環矽氧烷化合物，建議減少使用含相關成分的產品。(圖片來源:消委會)

消委會：不能替代用水洗頭

免沖水洗髮產品只能幫助吸走頭髮上的油脂，減低外觀上的油膩感覺，惟並不能真正清潔頭皮和頭髮，亦不能徹底去除油脂和污垢。如果長期單靠免沖水洗髮用品，有機會在頭皮和頭髮上積累美髮用品的殘餘、污垢和微生物，長遠更可能影響頭部皮膚的健康，可導致頭皮發炎，甚至影響頭髮的生長。

4大使用貼士

1) 注意空氣流通 避免經由呼吸吸入

有機會令部分人士的呼吸道造成刺激。如果在密閉空間內使用，更可能引起咳嗽，甚至出現呼吸困難。因此，避免在侷促、空氣不流通的空間使用。

2) 保持適當距離

使用產品時，切勿噴向眼睛，亦要遠離食物和飲品。若近距離噴灑，低溫氣霧有機會凍傷皮膚。應將頭髮分開不同區域逐小處理，在靠近髮根部位適量噴灑或施用，避免直接噴灑於頭皮上。皮膚有傷口或發炎情況應避免使用。

噴灑或施用後，等待約數分鐘，讓吸附劑或溶劑充分吸收或溶解油脂，用手按摩頭皮，幫助均勻分布。如使用的為壓縮氣罐裝或粉末噴劑，可於充足搓揉後，用梳梳掉多餘粉末。

3) 非氣壓罐噴霧產品相對較安全

粉末和粉末噴劑樣本的配方一般較簡單，主要由吸附劑製備而成，相關的吸附劑成分大部分並沒有安全疑慮，但仍需留意個別樣本標示的香料致敏物質種類較多。

4) 妥善存放 避開火種及熱源

產品必須存放於陰涼地方，壓縮氣罐產品普遍說明須存放於50°C以下環境。到戶外活動或露營時要格外留神，避免將產品置於熱源及陽光直射。即使粉末和粉末噴劑一般不含氣霧推進劑和酒精，但噴出的粉塵亦可被燃燒，施用時避開火種。

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