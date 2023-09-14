消委會負離子風筒評測 10款高分推介：億世家吹乾快 米家性價比高

【消委會/消委會評測/風筒推薦】風筒作為任何年齡、性別，生活中都一定經常用到的單品，不論是洗髮後吹乾、頭髮造型或是想快速吹乾物件都會用得上。近年亦有不少主打多性能的風筒，至於實際功效又屬真屬假呢？想入手風筒的話，不妨參考消委會9月號刊《選擇》中的13款負離子風筒評測吧。



消委會於今期第562期《選擇》月刊中，挑選了市面上13款1,000W至2,300W(瓦特)聲稱具有負離子功能的風筒，以測試樣本的安全程度、 性能（吹乾速度、吹髮 溫度、加熱均勻性、負離子濃度及功率偏差等）、能源效益及耐跌撞能力。

消委會13款負離子風筒評測（消委會）

負離子風筒真的有用嗎？解構負離子作用

風筒的性能功效推陳出新，當中負離子風筒亦掀起一陣風潮。負離子風筒的原理是透過當中的變壓器，產生負電離子微粒，聲稱能夠更有效地撫平毛躁、飛散頭髮，令頭髮順平、有光澤；主打能夠解決頭髮較厚、經常漂染頭髮後髮質不良好、頭髮飛散問題等頭髮困擾。

根據理論而言，負電離子有助減少頭髮之間的摩擦力，令髮束排列較整齊時，外觀上亦會於暫時性提升光澤，帶來美髮效果。不過，香港中文大學物理系高級講師湯兆昇博士提醒道，實際使用情況下，風筒吹出的負離子有機會受風速、風向和使用範圍或距離等因素所影響。高博士亦建議大家可以定期用棉花棒清理風筒小孔位置，因為塵埃、污垢有機會積聚在負離子釋出口位置，影響負離子輸出效果。

大家使用風筒時要注意吹髮距離，可以按照國際標準建議的吹髮溫度(約 75°C)的距離，最短距離亦不少於25毫米。心急趕忙亦都不宜使用過高溫度（95°C）及過長時間，以免誤傷髮質。

消委會13款風筒評測 10款高分負離子風筒

了解到負離子風筒的作用後，市面的負離子風筒評測表現顯示全部樣本均通過結構及非正常操作項目的測試，13款樣本的安全測試呈滿意結果。另外，經過一系列性能測試後，得出以下10款高分負離子風筒：

負離子風筒推薦：1. 億世家ecHome HD1700 HK$749.9

整體安全程度：5分

整體性能：4.5分

耐跌撞能力：4分

總評：4分



億世家ecHome作為香港本地品牌，一直致力提供適合價性比高的家居、廚房電器及用品。而這款專業AC摩打負離子風筒，提供3種不同檔風，聲稱能夠提供超強風力同時護髮。根據消委會評測結果，以額定功率1,700W 或以上風筒型號中，億世家這款的風筒吹乾速度最快，只需5分鐘就可以吹乾一塊沾了10g水的試驗布，可見性能符合產品聲明。

負離子風筒推薦：1. 億世家ecHome HD1700 HK$749.9（億世家ecHome）

負離子風筒推薦：2. Panasonic EH-NE66 HK$398

整體安全程度：5分

整體性能：4.5分

耐跌撞能力：4分

總評：4分



這款Panasonic的「護髮負離子」風筒，主打迅速吹乾頭髮並以負離子柔順頭髮，評測結果整體性能符合。

負離子風筒推薦：2. Panasonic EH-NE66 HK$398（Panasonic）

負離子風筒推薦：3. ghd helios HK$1,795

整體安全程度：5分

整體性能：4分

耐跌撞能力：5分

總評：4分



不少女生入手髮型產品時都會考慮到人氣品牌， ghd作為深受造型師兼討論度極高的產品，不單造型夾了得，風筒亦是一大搶手貨。根據消委會評測結果顯示ghd helios的負離子濃度，是13款風筒樣本中的最高，量得每立方厘米近9千萬個！不過大家亦要注意這款風筒的吹髮溫度較高，超過96°C，若果用家使用時感覺溫度升高，應該調低溫度設定，以免影響負離子功效。

負離子風筒推薦：3. ghd helios HK$1,795 （ghd）

負離子風筒推薦：4. 米家Mi H300 HK$199

整體安全程度：5分

整體性能：4.5分

耐跌撞能力：5分

總評：4分



根據消委會評測結果顯示，小米這款負離子風筒的吹髮溫度測試以及加熱均勻度表現突出，另外負離子濃度亦超過4,500萬個，加上親民價錢，可謂性價比之冠。

負離子風筒推薦：4. 米家Mi H300 HK$199（ 米家Mi ）

負離子風筒推薦：5. Dyson Supersonic HD08 HK$3,680

購買方法：Dyson官網

整體安全程度：5分

整體性能：4分

耐跌撞能力：5分

總評：4分



要數算女生夢寐以求的禮物，Dyson呼聲亦相當高企，主打快速乾髮、免受過熱損傷、抗毛躁的設計，加上精緻外觀，難怪深深吸引著一眾女生。而根據消委會評測結果顯示，Dyson的使用感受良好，聲音較不刺耳、寧靜程度較大部分樣本為佳。不過大家亦要注意這款風筒的吹髮溫度較高，超過108°C，使用時要多加留意距離與時長。

負離子風筒推薦：5. Dyson Supersonic HD08 HK$3,680（Dyson）

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