無印良品MUJI旗艦店開業！設Café、首推ReMUJI服飾、多重購物禮遇

無印良品（MUJI）銅鑼灣皇室堡店早前已正式開業，新店總面積逾27,000平方呎，成為了港澳地區旗艦店，新店涵蓋衣、食、住、行的全面生活提案，讓大家在最寬敞舒適的店舖環境下，尋找最優的生活靈感。《01女生》就率先為大家整理了，無印良品銅鑼灣新店多個不能錯過的亮點以及新店優惠，下次去逛的時候不妨可以參考一下！



無印良品（MUJI）銅鑼灣皇室堡店，作為全新旗艦店，店內為大家準備了最齊全的商品及服務，由，由男、女及童裝服飾、MUJI Labo、MUJI to GO旅行用品、生活雜貨、食品、MUJI BOOKS、MUJI Green、ReMUJI，以及為生活空間增添藝術氣息和趣味的IDÉE家品配飾，涵蓋至生活中的每個細節，大家可在此尋找最適合的生活用品。

許多人都知道無印良品有提供刺繡服務，但不是每間門市都有，銅鑼灣新店就有提供，且服務多元。大家可挑選喜歡的無印良品布製商品上，包括上衣、袋類、毛巾及家居布藝等，再選擇喜愛的圖案請店員繡上，成為專屬的產品。此外今次新店更是推出「ReMUJI」再生染製服飾系列，是香港首次推出﹐用意是傳遞環保概念。

無印良品銅鑼灣新店，還設有Café&Meal MUJI及Bakery﹐提供全日餐單、素食料理、輕食及麵包甜點﹐此外更推出了皇室堡店限定餐目，而部分款式更享有新店優惠，大家不要錯過！新店還設有COFFEE STAND 自助精品咖啡供選擇，照顧大家不同口味喜好。

無印良品亦精選了多款聖誕禮物推薦，以及聖誕禮物套裝（無印良品）

臨近聖誕節，無印良品亦精選了多款聖誕禮物推薦，以及聖誕禮物套裝，由$100以下、$200以下、$1,000以下等等不同預算的禮物，款款都是十分實用﹐方便大家為家人好友準備最貼心的禮物。

為慶祝新店開幕，無印良品皇室堡店由即日起至11月29日，推出於購物淨值滿港幣$300或以上，即可獲贈限定A4黃麻手挽袋乙個；購物淨值滿港幣$500或以上，即可獲限定御守乙個。而開幕第二階段，即11月30日至12月3日，購物淨值滿港幣$300或以上，可獲贈無印良品鮮釀啤酒系列乙枝，以上購物禮遇數量有限，送完即止。