聖誕倒數月曆開箱！YSL 白色冬日設計精緻奢華、fresh集皇牌產品

聖誕倒數月曆2023｜每年聖誕節，各大美妝品牌都爭相推出精緻好看的聖誕倒數月曆，讓人看到眼花撩亂，款款都讓人心動！這次《01女生》開箱了，擁有極致奢華的外觀的YSL BEAUTÉ節日限量版倒數月曆，以及實用性極高的fresh聖誕倒數月曆，兩款套裝都盛載著都品牌的皇牌產品，且當中更有不少是貨裝產品，每格都暗藏不同聖誕驚喜，無論是送給閨密還是寵愛自己都非常合適！



聖誕倒數月曆2023｜Sabon、Dior、Diptyque等33款必買

聖誕倒數月曆1. YSL BEAUTÉ節日限量版倒數月曆 HK$2,500（許秀麗 攝）

聖誕倒數月曆1. YSL BEAUTÉ節日限量版倒數月曆 HK$2,500

YSL BEAUTÉ的聖誕倒數月曆從來都不會讓人失望，今年換上節日限定鎏金冰川包裝，以閃亮白色和金色燙印為主調，營造出白色冬日氣氛，且更顯極致奢華！倒數月曆也極具質感，禮盒是以印有黑色「YSL」標誌的金色雪花打開，隨即呈現以金色燙印的「YSL」雪花和冰川紋，以及品牌為大家準備好的24格驚喜！

+ 1

今年的YSL BEAUTÉ倒數月曆，不僅設計更奢華精緻，內容物也更慷慨。同樣是24格抽屜設計，涵蓋品牌各系列的皇牌產品，包括香水、唇膏、護膚品等，當中有5件是貨裝產品，18件迷你試用裝及1件驚喜禮遇。筆者不清楚是不是每一份倒數月曆的驚喜禮遇都是一樣的，但這次開箱拆開的，是一塊這次節日限定鎏金冰川設計的小鏡子，非常精緻好看。

+ 4

YSL BEAUTÉ節日限量版倒數月曆

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆售價：HK$2,500

正式推出日期：2023年10月24日

購買方法：YSL官網及門市



聖誕倒數月曆2. fresh 聖誕倒數月曆 HK$3,100

fresh 今年的聖誕倒數月曆，同樣以藍色為主調，但在設計多了不少破格的呈現，像是將品牌的「f」重新演繹後低調展示於包裝上。在拉開倒數月曆上的蝴蝶結後，就是品牌為大家準備的24格驚喜，而每一格小抽屜則以色彩鮮明的紅色、綠色和藍色呈現，且印有品牌的「f」標誌，充滿節日氣氛！

而在聖誕倒數月曆內，是以24格小抽屜為設計，涵蓋了品牌多個備受歡迎的皇牌產品，品項都是屬於實用派。當中有不少更是貨裝產品，像是士多啤梨柔膚磨砂潔面霜、黃糖抗皺活肌修護唇膏、大豆卸妝潔面乳等皇牌護膚產品，性價比高。此外就算是試用裝，容量也不小，就算是用於中長途旅行也很足夠，設計很貼心。這款倒數月曆除了有前面提到潔面及護膚產品外，還有一個fresh 聖誕吊飾，算是一個小驚喜！

在細閱fresh 今年的聖誕禮盒簡介時，還發現了一個好溫馨貼心的設計，就是品牌所有聖誕禮盒，均不含塑膠並採用可循環再用物料，禮物紙包裝也是採用經過負責任管理森林認證的紙張，實現品牌的Forever fresh承諾，也讓大家在享受節慶歡樂時，對環境也減少一份傷害。

fresh 聖誕倒數月曆

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆售價：HK$3,100

換購優惠：現凡購買任何品牌產品，即可以HK$1,480換購。

正式推出日期：2023年10月26日

購買方法：fresh官網、門市、海港城期間期限定店

