聖誕禮物推薦2023｜$500以下高質交換禮物：服裝/護膚/香水/甜食

【聖誕禮物推薦2023｜交換禮物】聖誕節最讓人期待的原因之一，是可以約上三五知己辦派對，一起歡度節日！而提到聖誕派對，除了可與好友聊天和享用聖誕大餐外，當然不能少了交換聖誕禮物環節，而往往大家都會事先訂下預算限制，要在預算中挑選實用又得體的禮物相當傷腦筋。《01女生》就為大家搜羅了多款$500以下的禮物提案，不論你是送給好友還是公司同事，都能送出大方得體的禮物！



聖誕禮物推薦2023｜實用高質派對交換禮物：$90起情侶/朋友都適用

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聖誕禮物推薦1.Aesop多款套裝

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經典護膚套裝由HK$865減至HK$605；抗氧化調理液由HK$315減至HK$220、去角質霜75ml只售HK$280、淋浴乳及潤膚乳套裝由HK$970減至HK$679；受歡迎的橙香身體乳500ml只需HK$525；潤手霜只需$161，送禮自用體面十足！

聖誕禮物推薦2. HUDA BEAUTY Huda Must Have Set （節日限量版）HK$280

購買方法：Sephora

HUDA BEAUTY今年推出節日限量版彩妝套裝，是將品牌最受歡迎的3款產品組合而成，包括了專業精細豐盈雙頭睫毛膏、Quick n Easy Precision Liquid Line以及Liquid Matte 液體唇膏，其中唇膏色調為 #Bombshell，是不挑膚色的顏色，女生們都能輕鬆駕馭，很適合送給女生朋友。

聖誕禮物推薦1. HUDA BEAUTY Huda Must Have Set （節日限量版）HK$280（品牌提供）

聖誕禮物推薦3. 綜合巧克力小禮盒 HK$176（原價HK$ 199.9）

購買方法：Pinkoi

代表著甜蜜的巧克力，一直是情侶間的送禮首選。這款綜合巧克力小禮盒，是來自台灣自家品牌，選用當地在地農產品製成而成，擁有特特香氣與濃郁。一盒中備有不同純度巧克力，最適合作為聖誕禮物送給伴侶，或愛吃巧克力的家人或朋友！

聖誕禮物推薦2. 綜合巧克力小禮盒 HK$198.5（Pinkoi）

聖誕禮物推薦4. 啞光小愛心鍍銠項鍊 HK$126.8（原價HK$144）

購買方法：Pinkoi

客製化禮物定必是最顯貼心的聖誕禮物，這款項鍊是由一個約5.5mmx4.8mm的啞光玫瑰金色心心，及一個約5-7mmx3mm大小的銀色字母所組成，而字母是可以自選，加上設計簡約大氣又精緻，很適合作為閨蜜的聖誕禮物！

聖誕禮物推薦3. 啞光小愛心鍍銠項鍊 HK$126.8（原價HK$144）（Pinkoi）

聖誕禮物推薦5. OLAPLEX Vibrant Shine 鑽光亮髮護理套裝 HKD$370

要選貼心又實用的禮物，送上好用的洗護髮產品是不錯的選擇。頭髮護理品牌OLAPLEX今年推出了鑽光亮髮護理套裝，包括品牌4款標誌性護髮產品牌，包括：Nº.3 極緻修護乳30mL、Nº.4C 深層淨化洗髮水20mL、No.6 順滑乳霜30mL以及Nº.7 精萃護髮油30mL，讓髮絲回復活力和健康柔順。

聖誕禮物推薦4. OLAPLEX Vibrant Shine 鑽光亮髮護理套裝 HKD$370（品牌提供）

聖誕禮物推薦6. INNISFREE 維C極光精華 30ml 套裝 HK$300

韓國美妝品牌INNISFREE，今年推出了不少高性供比的聖誕護膚套裝，其中最推薦的是維C極光精華30ml套裝，套裝包括了維C極光精華 30ml、綠茶透明質酸保濕爽膚水 25ml以及綠茶籽透明質酸水光面霜 20ml。產品都是採用天然配方，在不傷肌膚情況下，去除老廢角質、提亮細緻，擊退色斑痘印、暗沉泛黃等問題，很值得入手！

聖誕禮物推薦5. INNISFREE 維C極光精華 30ml 套裝 HK$300 （品牌提供）

聖誕禮物推薦7. Adopt’ Les Voyages法式渡假系列香水 30ml HK$130

Adopt’的Les Voyages法式渡假系列香水共6款，是以世界不同的渡假勝地為主題，都是以清香誘人的花果香作主調，打造出奢華的異國香調，瓶身設計更以各地風貌作為靈感。假如你的朋友是喜歡旅行又是香水迷的話，這系列香水很適合作禮物送給他！目前該系列推出了Toscana Vita 意國果園、Ibiza Bohemia 波希米亞假期、Bali Serenity 寧靜峇里、 Izmir Saphir 寶石秘境、Provence Soleia 普羅旺斯以及Paris Rêverie 巴黎幻想曲，都是不少人的喜歡的旅游國家，而且小小一支也很方便女生們放在手袋，隨時補香。

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聖誕禮物推薦8. PAUL & JOE Cinnamoroll隔離乳護手霜套裝 HK$220

PAUL & JOE今年與Cinnamoroll玉桂狗聯乘，推出了多款超萌的限量版產品，其中更有不少是美妝套裝，當中的隔離乳護手霜套裝很適合作為聖誕交換禮物，一套就包括了護手霜、皇牌人氣隔離乳，以及超可愛的限定聯乘設計化妝袋，是實用又好看的禮物之選！

聖誕禮物推薦7. PAUL & JOE Cinnamoroll隔離乳護手霜套裝 HK$220（品牌提供）

聖誕禮物推薦9. 快圖美 X 迪士尼反斗奇兵座檯年曆 HK$178

個人化聖誕禮物定必是最貼心又溫馨的選擇，快圖美與迪士尼攜手推出了一系列的個性化聖誕精品。其中這款反斗奇兵主題年曆，除了印有巴斯光年、胡迪牛仔等角色外，還可以將自己的照片印在年曆上，設計出獨一無二的年曆，很適合送給家人或好友，讓你們之間的重要時刻或美好回憶，陪伴度過來年的每一日！

聖誕禮物推薦8. 快圖美 X 迪士尼反斗奇兵座檯年曆 HK$178 （品牌提供）

聖誕禮物推薦10. Caudalie 節日排毒煥膚套裝 HK$380

Caudalie今年特別推出夢幻節日系列，以夢幻色彩和明亮清新的漸層色包裝設計，配上品牌的人氣皇牌產品，推出了多款節日限定套裝！其中最推薦節日排毒煥膚套裝，一套包括了「皇后水」葡萄籽活性爽膚水100ml、速效抗倦排毒面膜15ml 以及葡萄蔓極緻亮白精華液10ml，有效時改善及提亮膚質，時刻保持最透亮光感的肌膚，是相當高性價的護膚禮物套裝！

聖誕禮物推薦9. Caudalie 節日排毒煥膚套裝 HK$380（品牌提供）

聖誕禮物推薦11. KIEHL’S 節日限量版金盞花植物精華爽膚水250mL HK$385

KIEHL’S今年與雙人組藝術家 Icinori 夫婦合作，將品牌四款最受歡迎的護膚產品，換上了色彩鮮明又活潑的聖誕限定圖案。其中推薦金盞花植物精華爽膚水作為送禮選擇，產品一直是品牌全球銷量第1位，適合任何膚質使用，包括敏感皮膚，就算你不知道朋友是甚麼膚質都不用擔心買錯！

聖誕禮物推薦10. KIEHL’S 節日限量版金盞花植物精華爽膚水250mL HK$385（品牌提供）

聖誕禮物推薦12. Tatcha 保濕面霜便當禮盒 HK$490

Tatcha今年的節日系列套裝，除了囊括了品牌皇牌產品外，在包裝上也是花了不心思，只要是精選套裝都會附有具節慶色彩的吉祥紋樣(kissho monyo)風呂敷布，讓拆禮物這個過程更具儀式感！其中保濕面霜便當禮盒，就滿著日式風情，且一套就包括了品牌最暢銷的四款保濕面霜旅行裝，分別是毛孔細緻水潤補濕霜、煥采絲滑補濕霜、煥麗柔膚面霜以及蓼藍多功能舒緩面霜，讓收禮者可根據一年四年轉換合適的面霜，相當貼心！

聖誕禮物推薦11. Tatcha 保濕面霜便當禮盒 HK$490（品牌提供）

聖誕禮物推薦13. 奇華餅家 迪士尼米奇與好友系列聖誕小食禮盒 HK$138

為喜歡甜食的朋友，送上豐富的小食禮盒是不錯的選擇！奇華餅家今年與迪士尼迪士尼聯乘推出了多款小食禮盒，其中這款迪士尼米奇與好友系列聖誕小食禮盒，除了在小食上有多個迪士尼卡通角色，禮盒還盛載着多款滋味甜食，包括鳳梨金酥、小紅莓金酥、蝴蝶酥、士多啤梨味曲奇、朱古力酥及特濃朱古力蛋卷，在節日中可與家人好友一起締造溫馨又夢幻的時光！

聖誕禮物推薦12. 奇華餅家 迪士尼米奇與好友系列聖誕小食禮盒 HK$138（品牌提供）

聖誕禮物推薦14. Choi Fung 白麝香洗髮護髮禮盒 $82.9

白麝香味帶粉末般輕盈感覺，予人BB的舒適療癒氛圍，非常適合在溫馨浪漫的聖誕節使用。洗髮露特別添加維他命B5及B3，有效為髮絲補水和修復，而護髮素中的有機摩洛哥堅果油，亦能深入滋養髮絲，讓頭髮更展女神光采。

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聖誕禮物推薦15. Aveda 限量版藝術髮圈 HK$480

洗護髮護理品牌Aveda 今年與著名荷蘭時裝設計師 Iris van Herpen 聯乘合作，推出獨家限量版節日禮品，所推出的限量版髮飾強調高訂時尚及高科技，將大自然元素注入充滿未來感的設計。其中限量版藝術髮圈，靈感來自於銀河中巨大的礁湖星雲，髮圈能完美地襯托髮絲，打造精緻造型。

聖誕禮物推薦14. Aveda 限量版藝術髮圈 HK$480（品牌提供）

聖誕禮物推薦16. 高露潔聖誕限量牙膏 HKD$49.9

想要找有趣又富聖誕氣氛的聖誕派對交換禮物，高露潔的聖誕限量牙膏是不錯的選擇！今年換上了聖誕紅色禮物盒作包裝，而牙膏則換上了印有聖誕老人村的透明管身，晶瑩的牙膏體內含閃爍的聖誕樹及聖誕花閃片，並綴有雜果賓治的清爽果香，定必是最特別的聖誕禮物！