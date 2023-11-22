BLACKPINK獲查理斯當眾嘉許！Lisa棄用Celine手袋轉投Fendi成焦點

韓國女團BLACKPINK的受歡迎程度，連英國王室都認證！她們昨日獲邀出席白金漢宮晚宴，由於當時南韓總統尹錫悅和夫人進行國是訪問，BLACKPINK也因此有份參與宴會，國王查理斯三世更在致辭中，特別提到BLACKPINK成員的名字，讚揚她們給予全世界正面影響。當日BLACKPINK成員的造型，亦吸引全場焦點，特別是手袋款式，Lisa的竟然不是Celine？



韓國女團BLACKPINK的受歡迎程度，連英國王室都認證！(Getty Images)

BLACKPINK不只在音樂及時尚具影響力，早前成員Rosé亦涉足社會議題，在美國第一夫人Jill Biden舉辦的心理健康座談會上，分享自己的經歷和感受。BLACKPINK昨晚更參與白金漢宮晚宴，得到查理斯三世的表揚，足見她們的影響力。

BLACKPINK成員出席晚宴期間，造型吸引不少目光，看來秀麗和優雅，就像公主般迷人。她們的穿著素來得到不少人追捧，更成為各大品牌大使。而早前因出演《瘋馬秀》，傳遭代言品牌Celine於微博封殺的Lisa，這次則換上銀色閃爍的Fendi First手袋，襯搭由黎巴嫩定制品牌George's Hobeika的湖水藍色禮裙，展現出優雅仙氣。

BLACKPINK@Lisa（圖右）手提銀色閃爍的Fendi First手袋，襯搭由黎巴嫩定制品牌George's Hobeika的湖水藍色禮裙，展現出優雅仙氣。(Getty Images)

Fendi小型FENDI First銀色皮革手袋 HK$35,000 (Fendi官網)

個性較知性成熟的Rosé，則穿著簡單的YSL黑色抹胸禮裙，並在知性的半馬尾髮型上，繫上甜美的黑色蝴蝶結，使整體更添和諧感覺。除了鑽飾的加持，Rosé亦以簡單的金屬開口手袋，點綴造型色調，看來高貴優雅。

Rosé側揹的手袋，與YSL Le Anne-Marie in Patent Leather（圖左）及Celine中古Clasp Chain Pouch相似。(YSL官網 & Facebook@BOOMBAYAH Macau)

相較於平日的性感大膽，Jennie這次選擇來自以色列婚紗品牌Lihi Hod的純白色一字領魚尾禮裙，以小清新的感覺，打造亮麗感覺，而裙子上的皺褶，亦展現出嫵媚的女性魅力，並以閃爍的盒子手提袋，提亮整體造型。Lihi Hod以往深受不少女星喜愛，創辦人師承鬼才設計師John Galliano，曾於Dior工作，因此設計傾向知性優雅，同時具備前衛感覺。

Lihi Hod師承鬼才設計師John Galliano，曾於Dior工作，設計傾向知性優雅，同時具備前衛感覺。(IG@lihihod)

至於Jisoo則以典雅造型示人，穿Dior2024度假系列禮裙，當中方領與公主袖的設計，盡顯貴族氣息，而裙襬亦糅合富現代感的皺褶元素，配搭CD標誌橢圓形手袋，散發時尚氛圍。