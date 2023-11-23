男朋友聖誕禮物推薦2023｜10大男士護膚套裝：皮膚、身體貼心護理

【聖誕禮物推薦2023/聖誕男友禮物推薦】聖誕佳節步伐漸近，除了要入手聖誕相關的裝飾、聖誕精品、聖誕套裝等，聖誕禮物當中亦要考慮另一半！想送給男性友人/男朋友/老公/前世情人爸爸、爺爺們的手作禮物以外的選擇，不妨考慮入手實用、貼心的護理套裝，由面部皮膚到身體都一一照顧好，令他們「型」住過每一天。



聖誕男友禮物推薦：Aesop 詩意旋律禮盒 HK$890

擔心另一半會漏掉護膚步驟，送上實用的洗滌與身體護理，就能夠令他們收以致用！今年Aesop 以音樂迷人魅力的不同元素，推出季節性禮盒《音韻悠揚》系列，而詩意旋律禮盒中收藏了四款備受青睞的經典配方，包括「賦活芳香手部清潔露」和「賦活芳香護手霜」、「滋潤芳香身體乳霜」和「天竺葵身體潔膚露」，令他每天都充斥著你所傳遞的愛意！

聖誕男友禮物推薦：Aesop 詩意旋律禮盒 HK$890（Aesop）

聖誕男友禮物推薦：RITUALS HOMME 男士系列禮品套裝(中) HK$455

男士護理當中，最要緊的是清爽與不會過重香味！而RITUALS HOMME 這款精巧設計的摺紙禮品套裝，裏頭有淋浴啫喱泡沫、洗髮露、清涼淋浴啫喱及保濕身體潤膚乳。產品以竹子、日本薄荷及雪松木成分為主，能夠令收到的用家保持清新、自信展開每一天。

聖誕男友禮物推薦：RITUALS HOMME 男士系列禮品套裝(中) HK$455（RITUALS）

聖誕男友禮物推薦：L’OCCITANE 繽紛聖誕小禮盒 2023 HK$273

購買方法：L’OCCITANE

想將驚喜禮盒的感覺傳遞給男士？不妨送上這個歡樂的聖誕小禮盒，套裝內含有4個小禮盒，每個顏色繽紛的禮盒內有2款產品，由沉穩的杏仁、清爽的馬鞭草與甜絲絲的乳木果、櫻花都有，將洗浴與護理充斥香氣與喜悅。

聖誕男友禮物推薦：L’OCCITANE 繽紛聖誕小禮盒 2023（L’OCCITANE）

聖誕男友禮物推薦：innisfree 維C極光精華套裝 30ml HK$300

誰說美白是女生的專利？想擊退痘印、剃鬚後疤痕、面部暗沉泛黃等問題，就可以用上這款INNISFREE 的天然配方套裝，科研實證4週即可達至美白功效，當中揉合維他命C及濟州美肌綠茶酵素，雙管齊下鎖水同時去除老廢角質！

聖誕男友禮物推薦：innisfree 維C極光精華套裝 30ml（INNISFREE）

聖誕男友禮物推薦： Odriem Moonshine Serum Ampoule HK$588

Odriem 作為香港純素零殘忍護膚品牌，為香港首間標靶式皮膚管理中心Weirdo Beauty的姊妹護膚品牌。這款強效護膚的皇牌高效安瓶精華，一步到位輕盈、滲透皮膚底層，為肌膚帶來Spa式舒緩，可謂重要場合急救的好幫手！

聖誕男友禮物推薦： Odriem Moonshine Serum Ampoule HK$588（Odriem）

安瓶精華能夠達至強效補濕注水、保護及強化皮膚的功效。另外，若果男士飽受暗瘡困擾，這款安瓶精華含高效消炎活性成份：積雪草、印度生薑、5%壬二酸及水楊酸等，可以舒緩抗炎、溶解角質，促進皮膚代謝。

聖誕男友禮物推薦：Byredo Le Mains Bal d'Afrique 套裝 HK$510

購買方法：Selfridges

健身運動容易令手掌乾燥、起繭，想呵護身體與雙手的話，不妨送上這款Byredo的聖誕限定套裝，以瑞典插畫家 John Bauer 的手繪圖案，加上香氣撲鼻的護理套裝，為日常生活帶來儀式感和享受舒緩的感覺。

聖誕男友禮物推薦：Byredo Le Mains Bal d'Afrique 套裝（Byredo）

聖誕男友禮物推薦：CLARINS 男士保濕護理套裝 HK$680

購買方法：CLARINS（HK$680）｜Selfridges（HK$380）

想培養男士的護理習慣的話，可以由洗髮潔面及鬍後護理開始著手，這款CLARINS 男士保濕護理套裝由洗滌、鬍後護理及日常保濕都照顧好。低調沉穩的黑色節日化妝袋，一袋包裹好幾個護理步驟，放在浴室中方便又不佔位！

聖誕男友禮物推薦：CLARINS 男士保濕護理套裝（CLARINS）

聖誕男友禮物推薦：Kiehl's 男士全效護理套裝 HK$935

購買方法：Kiehl's

剃鬚、洗浴後不少男士都會忽視護理，或許因為懼怕黏膩感覺，寧願面部承受傷害。Kiehl's 的成份天然，不厚重則可以幫助男生們擺脫護理的煩束感：男士配方的潔面啫喱能夠減低剃鬚對肌膚的刺激及不適，男士全效保濕乳加速令肌膚回復健康；擊退暗啞、疲倦的肌膚，展現清爽活力。

聖誕男友禮物推薦：Kiehl's 男士全效護理套裝（Kiehl's）

聖誕男友禮物推薦：Caudalie Vinopure 天然抗痘護理套裝 HK$1,097

Caudalie作為不少女星、化妝師的愛用品，配方天然、高效抗老，男女均可使用。這套天然抗痘護理套裝能夠全方位擊退暗瘡、痘痘，並加上急救、控油的化妝護理，清爽保濕同時針對改善膚質。

聖誕男友禮物推薦：Caudalie Vinopure 天然抗痘護理套裝 （Caudalie）

聖誕男友禮物推薦：La Mer The Smoothing Moisture Collection 柔滑水潤套裝 HK$1,160

購買方法：La Mer

男士護理最忌諱繁多、厚重，保濕可說是每個年齡層都必不可少的一環。La Mer 以治癒皮膚、提亮膚色見稱，這款柔滑水潤套裝能夠提供雙重水潤保護，締造柔軟彈嫩的面部與唇部。