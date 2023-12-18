聖誕節拍照技巧｜6招教你擺脫多人醜照 秒懂跟聖誕樹/裝飾打卡！

【聖誕節/聖誕打卡】節日氣氛濃厚，四處都充斥著聖誕樹、聖誕裝飾等，不過想在人山人海當中拍下一張心滿意足的打卡照，除了苦苦等待與高超的執相技術，難道就別無他法嗎？預算充足的女生，當然可以直接入手迷你聖誕樹或中形聖誕樹，打造節日角落，隨時隨地拍好拍滿。不過若然預算有限的話，居家、外出都想拍出美照，就要參考以下的6招打卡教學，無論個人獨照或是閏密照都同樣適用！



不想浪費時間、金錢前往打卡以及精心打扮的氣力的話，就要參考以下的6招打卡教學，無論個人獨照或是閏密照都同樣適用！（IG@dlwlrma）

聖誕打卡提案：1. 廣角模式拍出宏偉聖誕樹

聖誕節有不少巨大聖誕樹，若果想拍下宏偉的感覺，不妨將手機調轉、鏡頭向下，然後以廣角模式拍照，就可以輕鬆得到長腿與整棟聖誕樹的合照！

聖誕打卡提案：2. 放大2倍 避開人山人海

假日外面當然人山人海，若果想避開人群，當然選擇人流較小的平日中午時間最好，較為節衷的方法就是拍下部分聖誕節，將鏡頭拉近到只餘下你跟聖誕樹！不過這個方法亦要小心令到被拍者變得臉大，使用時記緊相距一隻或兩隻手臂的距離，再拉近放大鏡頭！

聖誕打卡提案：3. 不露臉打卡

若然當日打卡的穿搭未夠亮眼、又或者沒有化妝的話，難道只能用眼睛欣賞聖誕燈飾嗎？非也！大家亦可以善用小工具：手勢、小玩偶、半身背影等與聖誕樹、聖誕燈飾打卡，這樣就不用錯失每個拍照的好機會！

聖誕打卡提案：4. 錯位拍攝

出盡法寶仍未能拍下心滿意足的打卡美照？不妨試試先拍下一張滿意的個人獨照，再囇出照片，這樣就可以輕鬆拍下美照不求人！

聖誕打卡提案：4. 錯位拍攝（RED@Synthetic）

聖誕打卡提案：5. 自製聖誕樹

工作繁重，趕不及與心愛的聖誕樹、聖誕燈飾打卡亦無需灰心。只需發揮些許創意，穿上亮眼的服飾，後期再以絢麗顏色畫上線條，這樣就可以獲得一個獨一無二的聖誕樹了！

聖誕打卡提案：5. 自製聖誕樹（RED@hello我是沱沱）

聖誕打卡提案：6. 居家聖誕打卡

不喜歡在外頭與人海作伴，又想拍出應節美照的話，大家可以動動手，創造出一些聖誕裝飾以供拍照，只需家裏一角，小蝸居亦可以變成流動拍照館！

聖誕打卡提案：6. 居家聖誕打卡（IG@shokrala）

最為節儉、快捷的方法就是用綠色卡紙，剪出聖誕樹的模樣，以聖誕樹卡紙作相框，人物置中地拍照。另外，就是用上一個透明水樽，然後以手電筒照住水樽，就可以得到一個樹形光影，又或者以手機串流播放聖誕樹，亦可以獲得與聖誕樹倒影合照。

如果有些預算的女生，可以用上聖誕彩條，以S形去打造一個聖誕樹形狀，再加上小亮燈，這個聖誕裝飾就可以伴你整個12月，讓你只得一面牆亦充滿節日氣氛。