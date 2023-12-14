聖誕派對造型｜Alice＋Olivia塗鴉藝術融合時尚 豐富色彩展現自我

想在聖誕、年末倒數等重要日子，成為派對焦點？服飾能夠助你短時間內吸引眾人眼球，更可以用上豐富色彩點綴節日氣氛。還未入手派對穿搭的話，不妨穿上藝術品，將節日氣氛升高！



Alice＋Olivia 從已故著名塗鴉藝術家 Jean-Michel Basquiat 2022年在紐約的「King Pleasure」展覽中，精心選取出八幅作品並作為全新聯乘系列的靈感，以文字塗鴉、鮮豔色彩等表達出多面向文化，包括音樂、藝術及流行文化等。是次為兩者，時隔7年的聯乘系列，因為 Jean-Michel Basquiat 的作品正正與Alice＋Olivia 所倡導的「Encourage Self Expression」 核心不謀而合，故打造出這一系列前瞻性的作品。

Jean-Michel Basquiat x alice + olivia 聯乘系列（品牌提供）

Alice＋Olivia x Basquiat聯乘：1. DENNY 平駁領男友風西裝

購買方法：FARFETCH（HK$7,551）

繁忙工作過後，想以簡單單品打造派對氣息的話，西裝外套會是一個不錯之選，無論休閒或是正裝打扮都可以配襯到。而這款平駁領男友風西裝，以Basquiat 在1979年創作的《He Was Crazy》為靈感，將最早期的影印技術作品中的藍色元素、剪報裝飾以及寫有『He Was Crazy』的黑色膠帶圖案等，以印花形式呈現，展現狂野派對感。

Alice＋Olivia x Basquiat聯乘：1. DENNY 平駁領男友風西裝 £795（折合約港幣$7,791）（品牌提供）

Alice＋Olivia x Basquiat聯乘：2. EVELYN 半高領無袖荷葉邊長裙

購買方法：FARFETCH（HK$11,350）

若是有穿著規定的派對狂歡，當然少不免連身長裙的份兒！這款入肩荷葉邊長裙，以Basquiat 的《 Unbreakable 》為靈感，將標誌性元素文字、圖案及鮮豔的色彩鋪陳在飄逸的裙擺上，以塗鴉不拘一格的一面與柔美的長裙結合。

Alice＋Olivia x Basquiat聯乘：2. EVELYN 半高領無袖荷葉邊長裙 £1,195（折合約港幣$11,711）（品牌提供）

Alice＋Olivia x Basquiat聯乘：3. CODY 廓形外套

購買方法：FARFETCH（HK$17,048）

想充滿派對的調皮、歡愉感，短身的CODY 廓形外套就合適不過！CODY廓形外套上的設計來自 Basquiat 1984年創作的《Two-Sided Coin》，更以繁複且色彩鮮明的珠飾取替傳統印花圖案，打造另類藝術。

Alice＋Olivia x Basquiat聯乘：3. CODY 廓形外套 £1,795（折合約港幣$17,591）（品牌提供）

Alice＋Olivia x Basquiat聯乘：4. TRISH 中腰寬鬆牛仔褲

購買方法：FARFETCH（HK$5,651）

如果你不喜愛高調，細節點綴造型將會是你的最佳拍檔。這款牛仔褲，寬鬆型配以生動符號轉化為拼貼元素融入服飾，令休閒造型增添個性。

Alice＋Olivia x Basquiat聯乘：4. TRISH 中腰寬鬆牛仔褲 £595（折合約港幣$5,831）（品牌提供）

Alice＋Olivia x Basquiat聯乘：5. FINELY 王冠鏤空鈕扣襯衫

購買方法：FARFETCH（HK$4,179）

若然工作期間有派對，不想過於誇張的話，可以用上較玩味、調皮的襯衫去配襯，鏤空鑲鑽細節能夠不阻礙工作同時符合派對著裝要求。FINELY 王冠鏤空鈕扣襯衫上的圖案，是 Basquiat 的著名三尖王冠，幾乎在所有作品中都能發現王冠的痕跡。

Alice＋Olivia x Basquiat聯乘：5. FINELY 王冠鏤空鈕扣襯衫 £440（折合約港幣$4,312）（品牌提供）

Alice＋Olivia x Basquiat聯乘：6. DELORA 圓領長袖迷你裙

購買方法：FARFETCH（HK$4,179）

派對狂歡當然樂事，不過都要小心穿搭要求，以免穿錯「Dress Code」大出洋相。而這款DELORA 圓領長袖迷你裙，十分合適「Cocktail Party」、「Casual party」等酒會活動，通常是方便走動、交際為主。DELORA 圓領長袖迷你裙上的圖案來自Basquiat 於1982年創作的《Untitled》塗鴉作品，連身裙既舒適又有正式感，能夠輕鬆展現個人風格與時尚。

Alice＋Olivia x Basquiat聯乘：6. DELORA 圓領長袖迷你裙 £440（折合約港幣$4,312）（品牌提供）

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