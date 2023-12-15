聖誕派對造型提案｜以配件首飾點綴穿搭：手套／髮夾／腰帶／髮箍

來到年末，聚會派對漸多，要應付平安夜聚會、聖誕派對、年末倒數等重要日子，造型穿搭的確要花點心思！若不想每次穿搭都相當類似，又怕隨意入手只出席數次的閃爍派對服飾，過於破費？不妨善用配件首飾，既可以點綴穿搭、加強派對造型感覺，亦可以重複混搭於日常穿搭當中。



聖誕派對造型提案：1. OSÉREE Lumière Plumage 羽毛邊飾金屬感彈力針織手套 HK$3,545

按此了解！

想加強華麗造型的感覺，並不是只有誇張、明亮的顏色單一選擇，亦可以以材質上取勝。這款手套出自Oséree 『Lumière 系列』，以金屬感的彈力針織面料製成，綴以微誇張的羽毛袖口，不論配襯body suit 或是長裙都極具魅力。

聖誕派對造型提案：1. OSÉREE Lumière Plumage 羽毛邊飾金屬感彈力針織手套 HK$3,545（net-a-porter）

聖誕派對造型提案：2. CLIO PEPPIATT 水晶綴飾緞布髮夾 HK$1,029

按此了解！

若然想背影亦同樣展示魅力，可以以髮夾作配襯，那怕時間衝忙、來不及頭髮造型，只需隨意盤髮亦能展現個人特色！Clio Peppiatt 這款以缎布製成的蝴蝶結髮夾，上頭綴滿熠熠閃光的水晶，能夠在遠處亦能吸引他人目光，成為派對重點！

聖誕派對造型提案：2. CLIO PEPPIATT 水晶綴飾緞布髮夾 HK$1,029（net-a-porter）

聖誕派對造型提案：3. JENNIFER BEHR Alva 水晶綴飾天鵝絨蝴蝶結髮夾HK$3,520

按此了解！

想打造派對造型，但是手殘黨女生擔心不懂得頭髮造型？其實簡易的束髮、馬尾造型亦可以展示派對感，只需要加入大型、微誇張的配飾，就可以點亮造型。這款Alva 髮夾以天鵝絨製成，加上點滴型的閃耀水晶，精緻又優雅。

聖誕派對造型提案：3. JENNIFER BEHR Alva 水晶綴飾天鵝絨蝴蝶結髮夾HK$3,520（net-a-porter）

聖誕派對造型提案：4. ROGER VIVIER Broche 水晶綴飾天鵝絨髮箍 HK$3,900

按此了解！

不喜歡髮夾的束縛感？不妨試試方便的髮箍，套頭後就可以加強造型感。而Roger Vivier 這款發箍，以帶填充物的天鵝絨精心打造，能夠拉高面形比例，修飾頭髮薄弱的感覺。髮箍上綴以品牌標誌性的水晶方扣，富藝術美感同時好襯搭。

聖誕派對造型提案：4. ROGER VIVIER Broche 水晶綴飾天鵝絨髮箍 HK$3,900（net-a-porter）

聖誕派對造型提案：5. ISABEL MARANT Lecce 皮革腰帶 HK$1,180

按此了解！

不論是休閒造型、長裙或是西裝正裝，腰帶都是一個相當重要的存在，能夠調節鬆緊，同時打造更好身型比例與腰線。若果想點綴造型，打造獨特感，不妨以配件加入些微細節！這款 「Lecce」 腰帶以前衛的環繞系結取替搭扣，百搭易襯又醒目。

聖誕派對造型提案：5. ISABEL MARANT Lecce 皮革腰帶 HK$1,180（net-a-porter）

聖誕派對造型提案：6. Chloé Honoré sunglasses HK$3,500

想為造型增添玩味感，這款以波浪形前框，配以懸浮鏡片結構的Chloé Honoré，獨特而且不挑臉型，無論佩戴或是掛在頭上亦同樣時尚。

聖誕派對造型提案：6. Chloé Honoré sunglasses HK$3,500（net-a-porter）

聖誕派對造型提案：7. 印花真絲斜紋布圍巾 HK$3,230

按此了解！

若然喜歡顏色繽紛的飾品，可以使用絲巾或方巾，它們用途多多，由頭飾、頸飾、配襯手袋或作為上衣之用，堪稱最百搭的時尚單品！這款真絲斜紋布製成的圍巾，能夠令平凡造型變得有趣，為穿搭增添色彩與趣味。

聖誕派對造型提案：7. 印花真絲斜紋布圍巾 HK$3,230（net-a-porter）

聖誕派對造型提案：8. BOTTEGA VENETA EYEWEAR 金色金屬八邊形框太陽鏡 HK$2,970

按此了解！

若然時間過於急忙，來不及化上全妝？不用太過於擔心，太陽眼鏡就可以助你一臂！這款來自 Bottega Veneta 的太陽眼鏡，以全金色配以八邊形鏡框、棕色鏡片，而鏡腿上亦有品牌特色的雙條設計，低調而經典。