聖誕好去處｜名牌打卡餐廳5推薦：可愛薑餅人馬卡龍、驚喜忌廉湯

名牌打卡餐廳推薦｜臨近年末，不知大家是否也一樣，想要食頓大餐，以慰勞整年辛勤的自己？不少人都趁假日，會選擇品牌開設的餐廳，以享受豐盛餐點，同時體驗奢華氛圍，打卡拍照留念。以下整理5間名牌打卡餐廳，充滿打卡色彩，而且今年推出的聖誕食物味道都不錯，大家不妨去試試。



名牌打卡餐廳推薦1. Vivienne Westwood Café

相信提及名牌餐廳，不少人最先想到Vivienne Westwood開設的咖啡店，在本港有多年歷史，故此知名度較高，當中小熊造型食物更是非常受歡迎。今年特別推出「西太后雪國小鎮英式下午茶」，除了使用時令水果，鮮果撻試還有松子造型朱古力，充滿節日氣氛，而香滑吉士醬也是自家製和低糖，吃後罪惡感減半！可愛在於薑餅人造型手工馬卡龍，味道帶有腰果香氣，值得一試！

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名牌打卡餐廳推薦｜西太后雪國小鎮英式下午茶

供應日子：由即日起供應

供應時間：星期一至五 下午2時後供應；星期六、日 上午11時後供應

價錢：HK$738 (兩位用, 另加收 10% 服務費)



名牌打卡餐廳推薦1. Vivienne Westwood Café (IG@viviennewestwoodcafehk)

名牌打卡餐廳推薦2. agnès b. CAFÉ & FLEURISTE

充滿法式風情的agnès b. CAFÉ & FLEURISTE，結合食物與花店，讓人置身一個舒適的世外桃園。今年聖誕，門店依然推出多款蛋糕和甜點，包括榛子聖誕樹頭蛋糕、開心果聖誕樹迷你蛋糕和棒子果仁慕絲等，外貌精緻可愛，口感豐富。位於太古城中心、置際金融中心及朗豪坊的門店，更設多款法式咸點，如海鮮馬賽魚湯麻花捲意粉及蔓越莓火雞片法包，充滿聖誕氣氛。

名牌打卡餐廳推薦2. agnès b. CAFÉ & FLEURISTE (IG@agnesb_cafefleuriste)

名牌打卡餐廳推薦3. BAPE CAFE?!

由A BATHING APE開設的咖啡店BAPE CAFE!?，將西方及日式料理糅合，創造出色香味俱全的美食，包括香辣蕃茄醬意大利豬肉腸意粉配希臘奶酪、大蝦鮭魚籽明太子醬扁意粉及海膽鮭魚籽忌廉汁意粉等，配搭聖誕甜品和特飲，充滿節日氛圍。同場亦設限定杯套，為慶祝開業一周年，更推出限定短TEE，粉絲們不容錯過。

名牌打卡餐廳推薦3. BAPE CAFE?! (IG@bapestorehongkong)

名牌打卡餐廳推薦4. The Tiffany Blue Box Café

珠寶品牌Tiffany & Co.開設的咖啡店，以其標誌性的Tiffany Blue為門店裝潢和餐具的主要元素，食物飲品都充滿驚喜。特別推薦嘗試黑松露忌廉湯，連不愛飲忌廉湯的筆者，都感到喜出望外，最後更吃清光。湯底包括雞油菌菇，菇菌味濃郁，後調更會散出油香，相較一般忌廉湯不太油膩，口味調配得很好。

名牌打卡餐廳推薦｜冬日限定主午餐

供應日子：2023年12月22至26、31日及2024年1月1日

供應時間：下午12時至2時供應

價錢：每位HK$588、無限暢飲香檳及指定飲品



名牌打卡餐廳推薦4. The Tiffany Blue Box Café (朱加曦攝)

名牌打卡餐廳推薦｜特別推薦嘗試黑松露忌廉湯(圖左) (朱加曦攝)

名牌打卡餐廳推薦5. Ralph’s Coffee

若然只想坐下休息，可選擇Ralph Laure開設的咖啡店，提供多款咖啡飲料，地點更設於中環和尖沙咀，非常適合打卡，並與好友們度過溫馨的小時光。