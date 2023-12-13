聖誕節穿搭提案｜凱特王妃造型不花巧但莊重　靠4招打造高雅氣質

聖誕節穿搭｜聖誕節將至，不知大家準備在派對中，有怎樣的穿搭？隨著濃厚節日氣氛臨近，部分人都計劃著聖誕活動，令人都想打扮漂亮，體驗浪漫的節日儀式感。若對造型未有頭緒，不妨參考凱特王妃的穿搭，均在近日的活動中，展現出優雅的氛圍。雖然較以往少了配搭感覺，但她卻增添不少莊嚴和氣勢，以下整理其中4個重點，大家不妨參考，讓自己在節日裡，成為全場焦點。



聖誕節穿搭提案｜凱特王妃造型重點1. 單色穿搭

與其運用多種色彩，不如使用單色配搭，以減少失手的機會。凱特在近日的活動中，都以同一顏色造型，營造出和諧一致的氛圍，如在王室舉辨的「Together At Christmas」活動時，她穿全白造型示人，以簡單的穿搭，突顯英倫風的排扣設計，並綴以銀色閃爍耳環，看來優雅大方。若然怕太單調，除了珠寶點綴，亦可以使用上淺下深的色調，締造tone on tone的魅力。

聖誕節穿搭提案｜凱特王妃造型重點1. 單色穿搭 (Getty Images)

聖誕節穿搭提案｜凱特王妃造型重點2. 斗篷設計

當年衣夫人的一句「不要斗篷」，深入不少人的記憶裡，不過凱特在近日的活動中，多次穿著的斗篷造型，美得引起不少話題。她在南韓總統尹錫悅訪英時，穿紅色斗篷大衣，配襯同色禮帽、手袋和高跟鞋，感覺華麗莊嚴，不失主人家的風範。她亦於近日皇家匯演慈善會中，穿寶石藍色連身裙，兩袖則以直角肩及長版剪裁，締造如斗篷般感覺，同樣美艷動人。

聖誕節穿搭提案｜凱特王妃造型重點2. 斗篷設計 (Getty Images)

聖誕節穿搭提案｜凱特王妃造型重點3. 西裝長外套

若然喜歡悠閒簡約風格，去到重要場合時，最好做法是披上西裝外套，以添幾分正式感覺。凱特日前穿寶藍色西裝外套，搭以西褲，展現出中性型格魅力。她會選擇修身剪裁，長度蓋過臀部，同時提升腰線，以打造長腿效果。

聖誕節穿搭提案｜凱特王妃造型重點3. 西裝長外套 (Getty Images)

聖誕節穿搭提案｜凱特王妃造型重點4. 配襯粗腰帶

為營造腰部的纖細感覺，凱特喜歡使用粗腰帶，來強調自己的纖腰，締造更顯眼的曲線，散發優雅性感的感覺。她在日前的慈善活動中，以黑色長裙襯搭長靴，並在腰部繫上黑色粗腰帶，展現出優雅的英倫風格，散發優雅知性的女生氣質。