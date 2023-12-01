純欲風穿搭｜運用黑白灰打造清純撩人學姐風　性感不暴露回頭率UP

黑白灰的顏色搭配可說是永不過時的經典組合，兩個顏色的單品搭配出錯率幾乎為零。配色簡單的黑白灰穿搭要如何搭配才能穿出時尚和層次感呢？



今天編輯分享5款「純欲系黑白灰穿搭」既撩人又清純的學姐氛圍搭配，每一款就是妥妥的斬男LOOK。

這次的分享來自韓國穿搭博主（IG：inthecloset_insta）超有質感的穿搭，每組搭配都值得收藏！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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LOOK 01：Slim Fit Top & Mini Skirt

修身的長袖上衣搭配迷你短裙，微微性感一點都不會過於突出。編輯認為身材豐腴的女孩可以大膽嘗試這組搭配，妥妥的學姐風格駕馭起來。

LOOK 02：Outerwear & Mini Skirt

對自己的手臂缺少自信的女孩們，可以在第一組搭配中加入一件外套。外套顏色也可以選擇灰色，這能為整體的搭配添加層次感。

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LOOK 03：Cropped Top & Long Pants

短款上衣露出若隱若現的小蠻腰，另外再搭配長褲，性感指數拿捏得剛剛好。神秘又顯高顯瘦的搭配，每個女孩都能成為純欲天花板。

LOOK 04：Shirt Dress & Boot

近期超火的長靴搭配襯衫短裙真的好好看，這樣的組合可以修飾腿型達到顯高的效果。覺得整體單調可以搭配針織外套或是馬甲，時尚感滿分。

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LOOK 05：Cami Top & Trousers

吊帶上衣絕對是純欲的代表單品，另外再配上有御姐氣息的黑色西裝褲，簡直又欲又颯。如果想要搭配出休閒的風格，可以外加運動外套就OK了。

5套純欲系黑白灰穿搭中那一款更令你心動呢？單品和配色搭配對了，每個女孩都能駕馭純欲風格。喜歡撩人又清純風格的女孩們，也別忘了到IG追蹤者為韓國穿搭博主。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】