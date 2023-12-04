秋冬顯瘦長裙必備4款！皮裙、百褶裙、直筒裙　打造日系優雅穿搭

秋季時刻，外出穿搭選擇總讓人費盡心思，希望營造合適的衣著溫度，但又不知道要從哪款單品開始著手嗎？



不妨嘗試透過裙子來增加造型巧思，尤其長裙向來給人一股優雅的感受，穿起來不僅能點亮女孩感之外，運用不同版型與剪裁，同時可使身形製造理想修飾，喜歡關注日系時尚的大家，相信都有發現近期日本女生，經常穿上某幾款裙子打造外出風格。想知道本季有哪些裙款最值得入手嗎？

一起從以下 4 款長裙推薦，讓每天都能擁有注目的日系焦點。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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直筒裙

俐落剪裁的直筒裙，不僅好駕馭也不太有身形穿著限制，屬於百搭實穿基礎款式，出門前懶得想穿搭時，選擇半開領上衣 + 直筒裙，呈現舒適自然的外出 Look ，另外再混搭老帽與球鞋，使整體簡單又具休閒度。

紗裙

近期在日本非常夯的紗裙，成為本季必人手一件的時髦單品，運用雪紡加上紗質的長裙，點綴一股日系溫柔的女孩印象，上衣可以選搭大學 TEE ，利用不同風格的單品混搭，為衣著增添細節重點，隨性加入靴子與手拿小包就很好看加分。

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皮裙

每到秋冬便會回歸穿搭的皮裙，帶點挺度的面料，穿起來能使臀部與大腿打造出顯瘦線條，透過霧面或亮面的皮革，讓造型提升滿分的個性大人感，選搭短版開襟罩衫，提高腰線的搭配小技巧，使比例瞬間增高 5cm 。

百褶裙

經典的百褶裙一直以來都是許多時尚人士的最愛，不僅沒有季節的侷限，以 A 字剪裁為主對身形修飾也非常友善，面對忽冷忽熱的秋季，以針織上衣與百褶裙搭配，連結簡約柔和的季節造型，當天氣逐漸變冷時，再混搭外套瞬間展現日系時髦層次。

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本季不能錯過 4 款長裙推薦

以上介紹的 4 款長裙，從皮裙、紗裙、百褶裙、直筒裙，大家是不是已經將它列入購物清單呢？結合不同的穿搭方式，一起選擇開領上衣、大學 TEE 、短版開襟罩衫、針織上衣，使日常能連結不一樣的時髦層次吧。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】