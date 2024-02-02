女性私處整形登熱搜！陰唇整形、陰道緊縮、處女膜修復是為誰做？

幾乎是一夜之間，「私密整形」爆火網絡。根據新氧的數據，2022年我國醫美手術下單數量第一的是「女性私密整形」。另一方面，許多產後漏尿、臟器脱垂的女性，尚未意識到會陰整形手術能幫助恢復身體機能。



李峰永是中國醫學科學院整形外科醫院即著名的「八大處」 的主任醫師，入行時她是男性尿道下裂科唯一的女醫生，隨後將重心轉移到婦科整形，20年來，她經歷會陰整形從難言之隱，到女性患者數量每年翻倍，行業野蠻生長到日漸規範的過程。女性來找她的原因，從滿足伴侶需求到「讓自己舒服一點」，她目睹了女性意識的變化。這不純然是一個醫學問題，也關乎公眾意識的重塑——實用與審美，自由與禁錮。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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撰文：洪冰蟾（一条）

01 門診一半的時間在科普和闢謠

Q：什麼是私密整形？

A：私密整形其實是一個不準確的概念。不能當眾展示於人的位置，女性的胸和會陰都算是私密部位。因為胸部整形發展得早，已經被單獨列成一個科室，而且隨意談論好像也能夠接受，變得不那麼隱私的感覺，而會陰真的是醫美最後一個被開發出來的領域，只剩下這裏沒人動了，「私密」這個稱呼最早是民營機構叫出來的。第一篇見於文獻報道的小陰唇整形手術出現在1984年。2000年之後，數量是一個突飛猛進的上升趨勢。

我今年工作整20年，從住院醫生到主任醫生的過程裏，也是目睹這種變化。最早我大多數患者是男性，以修復尿道下裂為主，女性患者的比例只有1/10。從2008年開始，我接到的患者的數量每年翻倍。院裏的同事問我今天什麼手術？我每次都說：還是老三樣。最多的手術就是小陰唇整形、陰道緊縮、處女膜修復。遞增到現在，有一種一夜之間私密整形這個詞火遍中國的感覺。

Q：網絡上有很多小陰唇手術的經驗分享帖，她們希望將自己的陰唇改造得精緻小巧，甚至是粉色的。來問診的患者自訴理由有哪些？

A：小陰唇整形手術在手術類治療中數量最多的，最終目標是要改變它的大小和形態，我們科室做手術的總共6個醫生，一星期大概20多台。接診這類患者，我第一句會問「你覺得不舒服還是不好看？還是兩個都有？」大多數回答是兩個都有，少數是其中一個原因。我們在出門診的時候，有一半的時間是在科普加闢謠。科普是讓患者有一個正確的認識，闢謠是關於小陰唇有許多誤解，比如小陰唇大是因為性生活過多導致的。

曾經我接診過一個女性，她是被老公要求來做手術的。老公直接跟她說：「你這太醜了，去做個手術吧。」我那會比較年輕氣盛，問她：「憑什麼他覺得不好看你就要做？」現在有一個明顯的變化，80%以上的女生，第一句話會說覺得難受、不舒服。比如瑜伽服這類緊身的衣服，或者騎自行車的時候，老磨着她。她上網一搜圖片，就會疑惑，這個地方應該長成這樣子嗎？「我下面長得特別畸形，我是不是不正常？」

女性的外陰就和女人的臉一樣，沒有誰和誰長得完全一樣，長成什麼樣子，我都不認為你是不正常的。在我們醫生的概念裏，無法判斷生殖器是男生還是女生，才叫不正常。第二個問題，好不好看、舒不舒服這個概念是有的。我會拿出一組「外陰百態」的圖，這是一個英國的行為藝術家做的400多例外陰石膏拓模，在那裏邊總會找到一個跟她相似的。她只是長得比別人大一點厚一點，僅此而已，讓我們從形象焦慮裏走出來。如果她覺得影響到生活，或者單純希望美觀一點，我們可以在合理的範圍內修一修。如果有成年女性拿着一個幼女形態的尺寸，要我給做到一釐米以下，我是不做的，那個才叫「畸形狀態」。

Q：當我們討論什麼樣的陰唇才是好看的時候，背後是否關乎到公眾意識的重塑？

A：青少年時期，很多人的性啟蒙來源A片，尤其是白種人或者日本的。所以會誤解，好像人人都有完美的形狀和粉嫩的顏色。所以民營醫美診所裏，私密整形中數量第一名的項目就是外陰漂紅。我也遇到過幾次病人和我說：「李醫生，你在改變大小的同時，能把顏色也改一改嗎？」我不知道科普過多少遍，我們黃種人的外陰和乳暈就是深色的，不可能是白的或者粉的。

美不美是一個非常主觀的問題，而且不是一成不變的，美學永遠在變化。現在的外陰的美觀與否，似乎是從國外傳遞而來的，並不是所有人都認可的。而且手術都會有風險，我不能理解為了別人而去做身體改變的人。現在可能是年齡大了，接觸的人多了。有時候我會放寬這個標準，如果對身體有非常嚴重的損傷，我依然會拒絕手術。如果只是輕微的妥協，可能會接受。有一些女性沒辦法依靠自己的力量獨立起來，她總要活下去，活下去的代價可能就要付出身體上的代價。

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02 手術的必要和非必要

Q: 你提到自己堅持的原則和病人的現實處境之間的矛盾，處女膜修復算其中一個嗎？為什麼依然有人想做這個手術？

A: 我們醫院每年處女膜修補，一周大概七八例，一年400多例，這幾年的數量持平，既沒有增加也沒有降低。做處女膜修補的女生分為幾類。一種是想自我修復，有的是遭受過性侵，或者前男友對她造成過傷害，她過不去這道坎，心理創傷就轉嫁到膜的破裂上，認為只要膜完整了，對方給自己的損傷就會消失，跟自己的過去做一個告別。另一種是一種風險規避。雖然還沒有和對方走到婚姻關係，她會擔心如果男方是個有處女情結的人，自己以非處女的身份進入婚姻，可能會帶來不必要的麻煩。有的甚至是媽媽帶着女兒找過來的。

曾經在我的門診上真實的案例，夫妻雙方同時到我的面前，他倆是同學，妻子有個前男友，老公也認識。很多年過去，孩子都生完了，突然有一天老公跟她說：「我心裏一直有根刺兒，這個刺兒就是平不了，我不能接受你曾經跟別的男人在一起過，現在沒有辦法了，我要跟你離婚。」妻子說：「我做一個處女膜修補手術，咱倆的婚姻還能維持下去嗎？」我把男的支出去後，跟她說，現在是否能恢復完整，都沒有意義了。

他們走以後我特別感慨。好像在我們國家，一個女生以非處女的身份進入婚姻生活，就帶着一種原罪。濃情蜜意的時候可以容忍她，後面感情消磨光了，就把這個事抖落出來，別管錯沒錯，在他那就是個原罪，就不能接受。沒有辦法，這麼多年的處女情結，不是說通過幾十年就能夠扭轉的。這個手術，某種程度上是對女生的一種保護。現在網文還講雙潔，強調男女主角都是第一次。有的男生知道講處女情結會被嘲笑，所以不會公開講，但它不是消失了，只是隱藏起來。

Q：如果大部分女性是陰蒂高潮而非陰道高潮，陰道緊縮手術聽上去更多是為滿足伴侶的需求？

A：很多女生來跟我問診，她沒有高潮怎麼辦？我們的性教育，最初是讓你壓抑，不要拿你的需求出來說，也沒有地方去學習。所以很大一部分女生真的是沒有高潮，有的甚至連陰蒂高潮都沒有。高潮是身體跟大腦的神經建立一個反射弧的過程。如果在該建立反射弧的時候，沒有建立起來，後半輩子可能就很難體會。為什麼女性陰蒂高潮比陰道的多，因為陰蒂的自慰行動很多女生都會做，容易建立起這個反射弧。從來沒有陰道高潮的女性，想通過緊縮手術來建立，是不太可能的。

有一大類女性，她還沒生育，來門診說被男朋友抱怨陰道特別得松。對她們進行查體之後，發現這類女生有統一的特點。體重低，沒有肌肉，不運動，依靠節食減肥，處在一個失營養的狀態，這跟白幼瘦的審美畸形有關係。盆底肌的力量很差的話，會出現蹦跳漏尿。以前壓力性尿失禁是生完孩子後的女性才有，現在未生育的女性中這種情況在增加。在我們的角度，只有因為生育損傷，才需要幫助，但凡不是這個情況，一般是不做手術類的治療。產婦經過陰道的順產，如果孩子較大，產次較多，那可能會造成嚴重的產傷，陰道的尺寸會變得很大。

從整形外科的角度，就是存在了組織移位的問題，需要進行復位修復。早期可能通過身體的代償，肌肉還能繼續發揮功能，感覺還好，但遲早有一天進入失代償，那麼就會出現尿失禁、臟器脱垂等問題。另一個，對於原本有陰道高潮的女性來說，如果變得寬鬆，沒有辦法有強烈刺激，可能就喪失陰道高潮的反射，性生活質量會明顯下降。因此陰道緊縮是對產後女性身體修復的一種重要的手段，不單單是為了滿足配偶。

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Q：陰道緊縮手術也存在着認識上的誤區，我們更多聚焦在性生活的問題上。而對於產後漏尿、子宮脱垂，有盆底肌問題的女性，可以尋求整形外科手術介入，這個意識是否尚待普及？

A：我曾經碰到一個比較極端的案例。她是一個多胎媽媽，30出頭，有比較嚴重的漏尿問題，還有一點臟器脱垂，肌肉力量不太好，但她把所有的關注點都放在兩性上。當時反反覆覆跟她強調，手術的目的是為了改善你自己的生活質量，儘量恢復到生產前的機能，控尿能力會明顯增強，臟器下滑的風險會被打斷。我跟她說：「性生活是兩個人的事情，不要只說因為你生了孩子，所以導致性生活的質量不和諧，不是你一個人的事情。不要把這個罪責都攬在自己身上。」後一句話，我想了想就給咽回去了。在性生活裏，好像天然女生就站在不利的位置，總是會被指責。

還有一個40出頭的女性，兩個孩子的媽媽，她發現老公在外面出軌了，跑來我這兒做手術。這個觀點我特別不認同，她們老覺得老公出軌是因為她生完小孩，是她的問題，總想通過和諧的性生活來挽留住老公。她肌肉確實有移位，手術後她來複查，我跟她說：「你現在挺好的了，回去你可以先嘗試，如果你老公對你還是不滿意的話，我建議你不妨換一個人試試看，也許你會有不同的感受。」半年後她再來找我，我說怎麼樣？她說：「我老公說不行。」我說：「你換人了嗎？」她說：「換了，換了人以後挺好的。」從這兩個案例能夠看出，很多人還是不太清楚陰道鬆弛的原理和未來可能對女性帶來的風險，這仍然需要我們不斷地科普教育。

Q：醫美機構的商業項目，社交平台的「服美役」話術，似乎在形成一種焦慮的合力，有數據顯示女性私處整形的增長速度排名第一，你的態度是什麼？

A：我剛開始工作的時候，是我們科室唯一的女醫生。現在我們除了主任是男的，其他全部是女醫生。那個年代，婦科整形領域還是一片空白。別說公眾的誤解，連醫生同行裏都有偏見。有口腔科的醫生得知上一台手術是我做，要求把手術室再消毒一遍，我心想口腔和會陰，到底誰比誰髒啊。當時來做盆底肌修復、陰唇整形的女性，有些會覺得難以啟齒。

因為會陰整形最早是私立的醫美機構在做，2016年前後，做得亂糟糟的病例越來越多，有的病人的陰唇幾乎被切沒了。行業沒有標準，誰也不知道這個手術該留多少，有些激進的醫生，在組織牽拉狀態下，切到只剩下一公分，一鬆手陰唇可能就沒剩多少了。我們就會覺得怎麼這麼做，一點規範都沒有，是不是應該做手術，應該怎麼做手術才是安全的，總要有個標準。因此，從2012年開始，我們科室做了中國女性外陰精細解剖機構的數據測量，收集了300多個樣本，用3年的時間建立了女性外陰數據庫。

2022年，八大處聯合協和醫學院、首都醫科大、北大人民醫院、四川華西醫院、上海交醫附屬九院等機構，牽頭髮布了《小陰唇增生肥大整形外科治療中國專家共識》。術後小陰唇的寬度至少要保留1釐米，為後續可能的修復留有餘地。而天生寬度低於這一標準的，無特殊情況時，醫生應拒絕手術。同時，我們提議儘量禁止一切的陰道注射填充。對於未生育過的健康女性，除非有特別的理由，否則不接受任何陰道緊縮術的需求。

我們希望通過自己的臨牀經驗達成行業和公眾的共識，一方面是作為從業醫生的規範，一方面給想要做手術的患者科普，不要再有人接受亂七八糟的手術。有個立場我一直在強調，我們女性的身體屬於自己，而且只屬於自己。我們要尊重自己，愛自己，守住對自己身體的掌控權。

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